Pese a que el Gobierno nacional fijó el mes pasado una actualización del 15,9% en dos tramos para el salario mínimo, vital y móvil que impacta en más de 6 millones de trabajadores formales, el sueldo básico pasó de $254.231,91 a $262.432,93, un alza de 3,2%. En ese intrincado escenario de las finanzas personales, las estrategias de ahorro destinadas a la compra de algo tan básico como los alimentos que apuntan a contrarrestar parte de los efectos de la inflación ˗en agosto registró una variación de 4,2% con relación al mes anterior˗ se multiplican.

Cómo comprar comida más barata en Argentina

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, dos amigas del municipio de Rauch, provincia de Buenos Aires, crearon una innovadora aplicación que permite comprar comida mucho a precios reducidos. Concebida por Belén Celiberti y Agustina Otegui, "Salvame!" llega, según prometen, para revolucionar la forma en que compramos alimentos.

Con un lanzamiento previsto para principios de diciembre de 2024, la app está inspirada en "Too Good To Go", una aplicación con mucho éxito enlos Estados Unidos y el contienen europeo, según comentaron según sus desarrolladoras. La idea principal es conectar y beneficiar tanto a los comercios como a los consumidores: a partir de esta metodología, los establecimientos podrán vender a precios reducidos los productos que se encuentran "sobrestockeados" o que se hallen próximos a su fecha de vencimiento.

Si bien se comenzará con un testeo en Rauch y Tandil, los usuarios de "Salvame!", en principio, podrán reservar productos y luego retirarlos en los comercios; aunque Celiberti y Otegui están evaluando la posibilidad de sumar servicios de delivery y ciertos medios de pago.

Meses atrás, mientras realizaban un recorrido por los comercios de la zona, estas dos emprendedoras comprobaron que los establecimientos experimentan cada mes un 1,5 y casi 2,5% de pérdida en la facturación provocada por productos que, en definitiva, jamás son consumidos.

Por todos los motivos mencionados, destacan que se trata de un producto de triple impacto:

Disminuye el desperdicio de alimentos.

Posibilita a que las personas puedan acceder a productos más baratos.

Ayuda a los negocios a recuperar ingresos.

Sin ir más lejos, en todo el mundo se pierden anualmente 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras que en la Argentina se desperdician unos 16 millones de toneladas, el equivalente a u$s 11 millones perdidos, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En ese sentido, la app creada por Belén Celiberti y Agustina Otegui no solo es una apropiada estrategia para ahorrar dinero en las compras diarias, también logra reducir el desperdicio de alimentos y generar un ecosistema de sostenibilidad en Argentina.