El montaje de un sistema de videovigilancia básico para el hogar requiere la compra de dos o tres cámaras que se conecten vía el Wifi de la vivienda para que sea monitoreada en forma remota.

Los motivos para llevarlo a cabo son múltiples: la seguridad es la primera, obviamente, pero también pueden ser las necesidades de cuidado de adultos mayores que viven solos, quienes tienen descuidos como dejar ventanas o puertas abiertas, canillas u hornallas encendidas. El monitoreo remoto también puede ser sobre bebés o niños pequeños y hasta las mascotas que pasan largas horas solas en el hogar.

En el caso de necesitar una solución de videovigilancia y no contás con el presupuesto para realizar la inversión en cámaras autónomas, podés apelar a los celulares que dejamos de utilizar, porque no es posible actualizar su sistema operativo, o su batería no entrega una autonomía conveniente o porque pantalla está dañada y repararlo no resulte conveniente.

¿Por qué reutilizar los celulares en desuso?

Además de darle una segunda oportunidad a los dispositivos que ya no utilizás, esta transformación de tus celulares en desuso en cámaras de seguridad te ofrece varias ventajas:

Ahorro de dinero : evitás la inversión en un sistema de seguridad completo.

: evitás la inversión en un sistema de seguridad completo. Facilidad de instalación : no necesitás conocimientos técnicos avanzados.

: no necesitás conocimientos técnicos avanzados. Personalización : es posible adaptar la configuración a tus necesidades específicas.

: es posible adaptar la configuración a tus necesidades específicas. Funcionalidad: muchas aplicaciones ofrecen características avanzadas como detección de movimiento, grabación en la nube y notificaciones.

Preparación de los celulares

Antes de comenzar, es importante preparar los celulares que estaban en desuso para su nueva función con los siguientes paso:

Restaurá el celular a su estado de fábrica : esto eliminará cualquier dato personal y aplicaciones innecesarias, mejorando el rendimiento del dispositivo.

: esto eliminará cualquier dato personal y aplicaciones innecesarias, mejorando el rendimiento del dispositivo. Actualizá el sistema operativo : es importante que el celular tenga la versión más reciente posible del sistema operativo para maximizar la compatibilidad con las aplicaciones.

: es importante que el celular tenga la versión más reciente posible del sistema operativo para maximizar la compatibilidad con las aplicaciones. Conectá a una red Wifi estable : las aplicaciones de vigilancia o que cumplen la función de "baby call" requieren una conexión a Internet para transmitir video en tiempo real.

: las aplicaciones de vigilancia o que cumplen la función de "baby call" requieren una conexión a Internet para transmitir video en tiempo real. Ubicación y soporte: para colocar cada celular en un lugar estratégico y asegurarse de que esté bien sujeto, es recomendable utilizar accesorios como trípodes o soportes para mantenerlos en posición.

Aplicaciones recomendadas para videovigilancia con celulares en desuso

Existen aplicaciones que pueden transformar los celulares en desuso en una cámaras de seguridad, de cuidado remoto o en baby call. Algunas de las más útiles son las siguientes:

AlfredCamera

Características: AlfredCamera es una de las aplicaciones más populares para convertir un celular en una cámara de seguridad. Ofrece monitoreo en tiempo real, detección de movimiento , visión nocturna y comunicación bidireccional. Además, permite almacenar videos en la nube para revisarlos posteriormente.

, visión nocturna y comunicación bidireccional. Además, permite almacenar videos en la nube para revisarlos posteriormente. Ventajas: fácil de configurar y usar, con una interfaz intuitiva . La versión gratuita incluye muchas funciones útiles.

. La versión gratuita incluye muchas funciones útiles. Desventajas: algunas funciones avanzadas requieren una suscripción premium.

AtHome Camera

Características: esta aplicación permite la transmisión en vivo , detección de movimiento y almacenamiento en la nube. También ofrece la opción de programar grabaciones y activar alarmas.

, detección de movimiento y almacenamiento en la nube. También ofrece la opción de programar grabaciones y activar alarmas. Ventajas: muy completa y con una buena calidad de video. Compatible con dispositivos Android e iOS .

. Desventajas: las funciones avanzadas, como el reconocimiento facial, están disponibles solo en la versión paga.

Manything

Características: Manything convierte tu celular en una cámara de seguridad con transmisión en vivo, detección de movimiento y almacenamiento en la nube. También permite configurar zonas específicas para la detección de movimiento.

para la detección de movimiento. Ventajas: ofrece una hora de transmisión gratuita y notificaciones de eventos. Fácil de usar y configurar.

y notificaciones de eventos. Fácil de usar y configurar. Desventajas: los planes de almacenamiento en la nube tienen un costo mensual.

Pantalla con la aplicación Manything.

AirDroid Personal

Características: AirDroid Personal permite convertir tu celular en una cámara de seguridad y acceder a él de forma remota desde otro dispositivo. Ofrece transmisión en vivo, detección de movimiento y almacenamiento de grabaciones .

. Ventajas: gratuita y con muchas funciones útiles. Compatible con dispositivos Android.

y con muchas funciones útiles. Compatible con dispositivos Android. Desventajas: la calidad de video puede variar según la conexión a Internet .

BabyCam

Características: diseñada específicamente para ser un monitor de bebés , BabyCam permite la transmisión en vivo, detección de sonido y comunicación bidireccional. También ofrece la opción de grabar videos y tomar fotos.

, BabyCam permite la transmisión en vivo, detección de sonido y comunicación bidireccional. También ofrece la opción de grabar videos y tomar fotos. Ventajas: interfaz amigable y fácil de usar. Ideal para padres y madres que desean monitorear a sus bebés .

. Desventajas: algunas funciones avanzadas requieren una suscripción premium.

Configuración y uso

Una vez elegida la aplicación que mejor se adapta a las necesidades de la vivienda, es necesario seguir los siguientes pasos para configurarla:

Descargá e instalá la aplicación : buscá la aplicación en la tienda oficial de aplicaciones de tu celular y descargála en todos los equipos que formarán parte del sistema de monitoreo.

: buscá la aplicación en la tienda oficial de aplicaciones de tu celular y descargála en todos los equipos que formarán parte del sistema de monitoreo. Configurá la cuenta : este tipo de aplicaciones requieren que crees una cuenta o inicies sesión con una cuenta existente.

: este tipo de aplicaciones requieren que crees una cuenta o inicies sesión con una cuenta existente. Emparejá los dispositivos : en el dispositivo que vas a utilizar para monitorear, tendrás que configurarlo para emparejarlo con los celulares que actuarán como cámara.

: en el dispositivo que vas a utilizar para monitorear, tendrás que configurarlo para emparejarlo con los celulares que actuarán como cámara. Ajustá las configuraciones : configura las opciones de detección de movimiento, almacenamiento de videos y notificaciones según tus preferencias.

: configura las opciones de detección de movimiento, almacenamiento de videos y notificaciones según tus preferencias. Colocá los celulares en sus lugares: asegúrate de que cada uno de ellos esté bien sujeto y en una posición que cubra el área que deseas monitorear.

Consejos adicionales

Es importante asegurarse que la red Wifi a la se conectarán los equipos esté protegida con una contraseña fuerte. Además, muchas de estas aplicaciones ofrecen opciones de almacenamiento en la nube, pero también es posible configurar la grabación en una tarjeta microSD en cada celular.

Para mejorar la funcionalidad de la cámara, es recomendable utilizar accesorios como soportes para fijar cada teléfono, luces infrarrojas para visión nocturna o micrófonos externos.