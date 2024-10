En los últimos días, los miembros más fieles y veteranos de la comunidad cripto aguardaron el estreno del documental "Money Electric: The Bitcoin Mistery" de la plataforma audiovisual HBO. El propósito era claro: revelar la identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de bitcoin, considerado según el ecosistema de estos activos como uno de los mayores misterios de la era digital.

A finales de 2008, de hecho, publicó un folleto explicativo de bitcoin, la primera moneda digital basada en la tecnología de la cadena de bloques nformáticos (blockchain), que quería convertirse en un nuevo medio de transacción, ajeno al sistema tradicional de los bancos centrales. Según HBO, detrás de este pseudónimo estaría Peter Todd, un desarrollador de software canadiense.

Satoshi Nakamoto, el supuesto padre del bitcoin que revolucionó el mundo de las divisas tal y como se conocía, desapareció de la faz de la tierra en 2011. Antes de ese año, solo se comunicaba con el equipo de programadores y desarrolladores de su software a través de correos electrónicos, pero cuando la divisa digital empezó a atraer la atención de los inversores, dejó de comunicar.

Todd es consultor de criptografía aplicada, según aparece en la plataforma de desarrolladores GitHub. En un perfil de LinkedIn con el mismo nombre, pero sin foto, se describe como desarrollador de Bitcoin Core.

Según esta cuenta, trabaja para el fabricante de hardware Coinkite, y como jefe científico en Dark Wallet (una billetera bitcoin de código abierto) y Mastercoin (uno de los primeros protocolos de comunicación criptográficos construido sobre este activo), desde 2014.

Sin embargo, Todd se apresuró a negar la teoría de HBO. En la red social X (antes Twitter), un usuario lo retó tras el estreno del documental: "Si Peter Todd no fuera Satoshi, entonces podría simplemente negarlo públicamente en Twitter en lugar de hacer comentarios medio sarcásticos al respecto". Su respuesta llegó enseguida: "Yo no soy Satoshi".

¿Qué dice el documental sobre el creador del bitcoin desarrollado por HBO?

El documental, de unos 100 minutos de duración, se estrenó en la noche del 8 de octubre en los Estados Unidos y recopila varias entrevistas con personas que estuvieron involucradas en bitcoin desde sus inicios.

Entre ellos, varios nombres que, a lo largo del tiempo, fueron protagonistas de las especulaciones sobre Satoshi, como el criptógrafo británico Adam Back, el inversor Roger Ver, el desarrollador de videojuegos y promotor de la adopción de bitcoin en todo el mundo, Samson Mow, y el propio Todd.

Según informó la agencia de noticias Bloomberg, el creador del documental, Cullen Hoback, utilizó pruebas circunstanciales, como publicaciones en un foro de bitcoin en los primeros días de su lanzamiento, para sugerir que Todd es Satoshi Nakamoto. Sin embargo, cuando se le confrontó, Todd rechazó la teoría y la calificó de "ridícula".

De acuerdo al documental, Todd mostró un interés temprano en la creación de dinero digital y tenía las habilidades de codificación necesarias. Y sugiere que su capacidad para codificar de manera creativa y su interés en la criptografía desde joven lo posicionan como un candidato.

El documental analiza una publicación de 2010 en un foro de bitcoin donde Todd responde a un post de Nakamoto de una manera que Hoback interpreta como si Todd hubiera olvidado cambiar de cuenta, sugiriendo que él y Nakamoto podrían ser la misma persona.

El documental menciona similitudes en el uso del inglés británico/canadiense tanto por parte de Todd como de Satoshi, además de su formación académica y su actitud hacia la creación de bitcoin, que refleja una especie de desdén por aspectos que quizás él mismo implementó y luego reconsideró.

Otros candidatos a ser Satoshi Nakamoto

La identidad exacta de Nakamoto, ya sea una persona o un grupo, fue objeto de mucha especulación desde el lanzamiento de bitcoin en enero de 2009. En 2014, Newsweek apuntó al ingeniero japonés Dorian Nakamoto, que había trabajado para asuntos clasificados del Gobierno de EEUU sobre defensa electrónica. Sin embargo, lo negó.

El año después, The New York Times señaló al científico informático Nick Szabo. En varias ocasiones, el informático y empresario australiano Craig Wright se ha proclamado como el creador del bitcoin. Sin embargo, siempre ha sido un personaje polémico y en el tiempo se ha mostrado que las pruebas no sustentan su teoría: esto le ha valido amplia desconfianza entre la comunidad cripto, que ha llegado a darle el apodo de Faketoshi. Pese a esto, se ha hecho multimillonario.

Se calcula que Nakamoto posee alrededor de un millón de bitcoins, por un valor aproximado de 62.400 millones de dólares al precio actual. Sin embargo, esto también es un misterio. La comunidad cree que pudo haber minado personalmente entre 750.000 y 1,1 millones de bitcoin durante su periodo de actividad al frente de la red, tal y como explica Bit2Me. Cualquier movimiento y decisión que pueda tomar sobre sus activos digitales podría tener un impacto importante en el bitcoin. No obstante, hasta ahora, no ha vuelto a tocar sus activos.

Desde 2009, año de lanzamiento de la plataforma, en varias ocasiones se ha intentado desvelar este misterio. Por ello, esta vez el entusiasmo llegó a tal punto que surgieron decenas de memecoins, cuyos creadores esperaban beneficiarse tras la revelación de HBO apostando por uno u otro candidato.

Varios de estos tokens, por ejemplo, hacen referencia a Len Sassaman, un criptógrafo que falleció en 2011 y que muchos creyeron que sería nombrado como el verdadero creador de bitcoin: la criptomoneda LEN, que se lanzó el 5 de octubre, vio subir su precio a la espera del estreno del documental. Sin embargo, tras la revelación, perdió todo su valor. La moneda PeterTodd, en cambio, se ha disparado más de un 1.600% en las últimas 24 horas.