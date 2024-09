Education First lanzó un programa para mayores de 50 años que desean aprender idioma, viajar y conocer gente nueva en destinos increíbles. ¿Cuánto cuesta?

Si pensabas que aprender idioma y viajar era cosa de jóvenes, es hora de replantearlo. Education First (EF), la empresa sueca de enseñanza internacional de idiomas en el extranjero, con presencia en más de 120 países, acaba de sacar un as bajo la manga: un programa para mayores de 50 años que quieren vivir una aventura lingüística en el extranjero. Esta propuesta responde a la creciente demanda de este grupo etario, que buscaba experiencias educativas que combinen aprendizaje, turismo y una conexión significativa con otros viajeros de su misma edad. Porque, al final del día, aprender no tiene edad.

El programa, que permite a los participantes elegir entre una variedad de idiomas y destinos, como inglés en Londres o Nueva York, italiano en Roma, y francés en Niza, ofrece una experiencia educativa idéntica a la de otros cursos de EF, pero con adaptaciones pensadas para las preferencias de los adultos mayores.

Según Bergés, Country Product Manager ILS, EF Argentina & Uruguay, una de las principales diferencias radica en las actividades extracurriculares, diseñadas específicamente para este grupo. "En lugar de conciertos o fiestas temáticas, organizamos catas de vino y quesos, clases de cocina, clubes de lectura y visitas a museos, entre otras actividades que son las más valoradas", detalló.

Aprender un idioma a partir de los 50 años no solo es una oportunidad para viajar y disfrutar de nuevas experiencias, sino que también tiene beneficios a nivel cognitivo y emocional. "Está científicamente comprobado que aprender un idioma mejora la memoria, la plasticidad cerebral y estimula la mente", señala Bergés.

Además, muchas personas ven en este tipo de programas una oportunidad para "reinventarse" como fu el caso de Natalia Gatica, quien participó de la experiencia EF Malta St. Julian's y, actualmente, es especialista en +50 para EF: "Me fui de Malta siendo una versión mejor de mí misma. No solo cumplí un sueño, sino que volví a casa con la energía para tomar decisiones que cambiaron mi vida y ahora he comenzado un nuevo camino profesional. ¡Esta experiencia cambia vidas!", cuenta.

Los destinos que EF propone para este programa son un verdadero atractivo. La oferta de EF comprende la posibilidad de realizar un curso general o intensivo, que va desde las 2 a las 52 semanas, para aprender inglés, italiano, francés, alemán o coreano en destinos como Londres, Nueva York, Santa Bárbara, Malta, Manchester, Singapur, Ciudad del Cabo, Roma, Niza, Seúl y Berlín. "Cada ciudad ofrece algo único, y queremos que nuestros estudiantes elijan el lugar que más les inspire", comenta Sofía Bergés.

Pero no todo es academia: las tardes y fines de semana están reservados para pasear. EF organiza excursiones a lugares icónicos, visitas culturales y actividades en grupo que fomentan la camaradería. "Es una manera de descubrir el destino y hacer amigos al mismo tiempo", destaca Sofía. Una caminata por la playa al atardecer, una tarde en un café, o una visita improvisada a un museo. Todo forma parte de la experiencia. "Desde el tipo de alojamiento hasta las actividades , todo está pensado para que la experiencia sea cómoda, enriquecedora y, sobre todo, memorable", subraya Bergés.

Cuánto cuesta y cuánto dura el programa

Para alojarse, se ofrecen las residencias de EF, ya sea en habitaciones privadas como compartidas, o en hoteles con los que la empresa de idiomas tiene convenios. "No son sitios elegidos al azar o sobre la marcha, sino que ya han sido previamente seleccionados para que puedan realizar su experiencia. Además, cuidamos que la distancia no sea de más de 40 minutos a la escuela", asegura Bergés. Los estudiantes también cuentan con un equipo de atención que los acompaña durante todo el proceso, desde la planificación hasta el regreso, para resolver cualquier duda o necesidad.

La duración mínima del programa es de 2 semanas. Sin embargo, muchos estudiantes consideran que ese plazo es corto como para tener un avance significativo en el aprendizaje del idioma y optan por programas de al menos 1 mes o 6 semanas, que es el plazo exacto que necesitan para completar un subnivel entero del curso. No obstante, remarca Bergés, son programas 100% personalizados que cada uno puede armarlo a su medida.

Los precios dependen principalmente de la duración del programa y del tipo de alojamiento que se elija, pero se estima alrededor de u$s1.000 por semana. Dentro de este valor, están incluidas las clases, el alojamiento, los traslados al y del aeropuerto, el seguro médico y de viaje, el material de estudio, amenities tanto dentro de la escuela como en el hospedaje, clases personalizadas de acuerdo a los intereses del estudiante, actividades sociales y recreativas y, por último, una certificación que materializa el logro de haber completado la experiencia. Para quien lo requiera, EF ofrece planes de pagos y los cursos pueden abonarse hasta mes y medio antes de viajar.

Las inscripciones están abiertas hasta septiembre de 2025, y las clases comienzan el primer lunes de cada mes, exceptuando los meses de verano del hemisferio norte, que son en junio, julio y agosto.

La popularidad del programa entre los mayores de 50 años se debe, según Bergés, a que los estudiantes se sienten motivados a unirse por diversas razones, desde cumplir sueños postergados hasta buscar una reinvención personal o profesional. "Muchos nos dicen que aprender idioma y viajar es algo que les ha quedado en el tintero, y ahora que tienen la posibilidad, quieren alcanzar esa meta. Para otros, significa una oportunidad de salir de su zona de confort y abrir un nuevo capítulo en sus vidas", afirmó.