Mar del Plata es la ciudad más elegida por los turistas de la Costa Atlántica, esto se debe a su gran variedad de oferta turística, ya que hay de todo para ver y hacer, pero también por su variedad de precios, ya que hay opciones bastante económicas para disfrutar y playas muy grandes para pasar el día.

Sin embargo, cada año aparece el mismo tema en escena: el valor de las carpas. Los balnearios cada año están más caros y cada vez más turistas se pasan a la playa pública. Sin embargo, quienes deseen pasar los días descansando tranquilos en una carpa con todas las instalaciones, pueden contratar una ya sea por día, por semana, quincena, mes, y hasta incluso la temporada completa. Estos son algunos de los precios de balnearios en Mar del Plata en las vacaciones 2025.

Cuánto cuesta alquilar una carpa en la playa por temporada en Mar del Plata 2025

Aunque no son tan económicas, aún muchas familias siguen eligiendo alquilar una carpa en el balneario de alguna de las playas de Mar del Plata, debido a sus comodidades. Si bien todas ofrecen cosas parecidas, si estás buscando los balnearios con más instalaciones, te recomendamos pasar tus vacaciones en los balnearios de las playas de Punta Mogotes.

Punta Mogotes tiene un complejo con 24 balnearios, uno al lado del otro, además de una playa pública significativamente más grande que las demás de Mar del Plata. Si bien está más alejado del centro, al sur, si lo que te interesa con las comodidades, probablemente, Punta Mogotes sea la mejor opción. La mayoría de sus balnearios, algunos más que otros, ofrecen carpa para 6 personas con reposera, vestuario, piletas climatizadas, zona de juegos, actividades recreativas, canchas de diversos deportes, recreación y guardería para niños, restaurantes, kioskos, panaderías, etc. A diferencia de los de otras playas que a veces solo tienen carpa, vestuario y pileta.

Estos son algunos de los precios que se pueden encontrar en los distintos balnearios de Mar del Plata por la temporada y mes en 2025:

Punta Mogotes : alquilar la carpa en uno de los balnearios de Punta Mogotes por la temporada completa (de diciembre a marzo, por lo general) cuesta aproximadamente, dependiendo el balneario elegido, $1.400.000. El mes entero de enero 2025 puede salir aprox. $900.000 y la quincena , $500.000 .

: alquilar la carpa en uno de los balnearios de Punta Mogotes por la completa (de diciembre a marzo, por lo general) cuesta aproximadamente, dependiendo el balneario elegido, El mes entero de 2025 puede salir aprox. y la , . Playa Grande : esta zona puede ser más cara debido a la ubicación, pero puede salir incluso hasta $3.000.000 la temporada completa. El balneario de Costa Galana , por ejemplo, cuesta $3.700.000 y el mes de enero, $2.650.000.

: esta zona puede ser más cara debido a la ubicación, pero puede salir incluso hasta El balneario de , por ejemplo, cuesta y el mes de enero, La Perla: en los balnearios de La Perla, la carpa puede costar hasta $3.500.000.

Cuánto sale la carpa en un balneario por día

Por otro lado, es entendible que muchos no puedan o prefieran no alquilar la temporada completa ya que saben que no van a poder aprovecharla, aunque obviamente cuesta más barata en comparación al precio por día. Sin embargo, para quienes deseen pasar un día, o solo algunos en un balneario y luego irse, obviamente tienen la posibilidad de alquilar la carpa por día. Es tan simple como acercarse al balneario y alquilarla en la recepción el mismo día.

El valor de una carpa por día, por ejemplo, en Punta Mogotes puede tener precios que van desde los $40.000 hasta los $60.000, pero aún así, se le suelen sumar ciertos gastos complementarios, como por ejemplo, la cochera, que suele salir un aproximado de entre $10.000 y $15.000, dependiendo de si es cubierta o descubierta. Además, puede llegar a haber algunos gastos adicionales como por ejemplo, la entrada a la pileta que en ciertos balnearios se paga aparte y tiene un costo de unos $3.000 aproximadamente.