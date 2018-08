Comparación Precio “teórico” contra precio “real”: ¿Cuánto deberían costar los combustibles en nuestro país?

Un informe elaborado por la consultora Economic Trends afirma que la valoración de las naftas y el gasoil está retrasada un 24% promedio

Un informe elaborado por la consultora Economic Trends con datos de Ministerio de Energía de la Nación, afirma que la valoración de las naftas y el gasoil está retrasada un 24% promedio respecto a su cotización auténtica



“Teniendo en cuenta la incidencia del precio internacional del petróleo Brent, la cotización del dólar, los precios internos de los biocombustibles y los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono sobre los precios internos de los combustibles, es posible estimar un atraso en el surtidor de 25.1 por ciento en el caso del gasoil grado 2; 22.3 en el grado 3; 25.9 en la nafta súper y 23.5 por ciento en el caso de la nafta Premium”. Esta es la conclusión de un informe elaborado para la Federación de Expendedores de la provincia de Córdoba (FECAC) por la consultora Economic Trenes con datos de Ministerio de Energía de la Nación.





Según precisa el documento, al 30 de julio de 2018, el precio de las naftas en Argentina estuvo

facturación total de las Estaciones de Servicio

de los países de la región, u$s 1.06 por litro. Fue superado por Paraguay (u$s 1.08 por litro), Perú (u$s 1.09 por litro), Brasil (u$s 1.20 por litro), Chile (u$s 1.33 por litro) y Uruguay (u$s 1.80 por litro). Lo mismo ocurrió con el gasoil.En este contexto, señala que lade Argentina, por venta al público de combustibles líquidos (gasoil y naftas) y GNC, durante junio de 2018, fue de $25,248.6 millones (sin impuestos ), un 42.9 por ciento por encima del monto facturado en junio de 2017 y por encima del 29 de inflación registrada en el país durante el periodo.





Respecto del consumo, durante este período, mientras el volumen total de combustibles líquidos vendidos por las Estaciones de Servicio en todo el país se redujo 2% con relación al mes previo, en el caso de las de bandera blanca, la caída fue del 17%, especialmente por los problemas de racionamiento.



Finalmente, el relevamiento estimó que dado que el Índice de Precios al Consumidor nacional se incrementó un 29% entre junio de 2017 y junio de 2018, la suba en el precio promedio del gasoil en Argentina estuvo 14.5 puntos porcentuales por encima de la inflación, mientras que la nafta premium la supero en 17.7 por ciento.