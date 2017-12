Tecnología

23-12-2017 “Son problemas complejos, y las soluciones no serán simples” indicó el científico británico Tim Berners-Lee. Pidió equilibrio y un control justo

En 1989, el científico de la computación británico Tim Berners-Lee presentó la tecnología que le dio origen a la World Wide Web (www). Ésta se creó con el propósito de compartir información sin restricciones geográficas o culturales de un modo colaborativo.

Recientemente, analizó las implicancias de su creación y manifestó su preocupación por tres tendencias crecientes que la llevan a la perdición.

“Estos son problemas complejos, y las soluciones no serán simples (…) Debemos trabajar junto con las compañías tecnológicas para lograr un equilibrio que vuelva a establecer un control justo de los datos en manos de la gente”, expresó Berners-Lee en una carta divulgada en el portal web del Foro Económico Mundial (WEF).

Las tres tendencias son:



1. La falta de control de los datos personales: Según este experto, el modelo de negocio actual de internet ofrece servicios a cambio de datos personales. ¿Acaso no te han pedido completar un formulario a la hora de comenzar a usar aplicaciones y servicios web?

Los usuarios de las redes sociales suben grandes cantidades de información personal a la red y aceptan confusos y extensísimos “términos y condiciones” que -en la mayoría de los casos- nunca terminan de leer.

Berners-Lee considera que dejamos de tener control sobre nuestros propios datos personales, ya que no sabemos dónde figuran y pueden ser vendidos a agentes interesados como empresas o el gobierno.

2. Diseminación de la desinformación: Hay exceso de información en internet, pero también nos venden gato por liebre sin que nos demos cuenta. Según la agencia de marketing digital Brandwatch, más de 50.000 historias falsas fueron identificadas entre octubre del 2016 y enero del 2017, en Estados Unidos.

Asimismo, Robert C. Parkinson de The Washington Post, afirma que las historias falsas en Estados Unidos (y seguramente en todo el mundo) no son una novedad y que incluso se remontan a la fundación de aquella nación. Lo cierto es que la web ayuda a diseminar con mucha más rapidez la información sin distinguir si es veraz.

Además, Tim Berners-Lee considera que “a través del uso de la ciencia de datos y de ejércitos de bots, quienes tengan malas intenciones pueden alterar el sistema para difundir información errónea con el fin de obtener ganancias financieras o políticas”.

3. Propaganda política confusa y poco transparente: Este aspecto se pudo medir mejor gracias a las recientes elecciones en Estados Unidos. Según reveló el periódico The Guardian, entre 40.000 y 50.000 versiones de propaganda política diferentes circularon por Facebook para medir el impacto que tenían sobre los votantes.

Berners-Lee asegura que “la publicidad política en línea se ha convertido en una industria sofisticada”, y con esto se refiere a que, actualmente, las campañas político-electorales son ahora capaces de diseñar anuncios dirigidos a un usuario en particular. Además, muchos avisos políticos en la web se utilizan para dirigir a los usuarios a sitios con poca credibilidad o para mantenerlos alejados de las encuestas y los estudios confiables.

“La publicidad dirigida permite que una campaña política diga cosas completamente diferentes, incluso conflictivas y contradictorias, a diferentes grupos. ¿Es eso democrático?”, cuestiona Lee.

El experto afirma: “Pude haber inventado la web, pero todos ustedes han ayudado a crear lo que es hoy. Todos los blogs, mensajes, tweets, fotos, vídeos, aplicaciones, páginas web y más, representan las contribuciones de millones de personas de todo el mundo en la construcción de nuestra comunidad en línea”. En conclusión, él inventó la Web pero todos somos responsables de revertir estas tendencias nocivas.