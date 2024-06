Mientras se debatía la Ley Bases en el Senado, en las afueras del Congreso se vivieron momentos de extrema tensión, con los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

En medio de esos incidentes, los manifestantes volcaron y prendieron fuego el móvil de la emisora de radio Cadena 3. Luego de los hechos, uno de los periodistas que se encontraban arriba del vehículo, se quebró al contar lo sucedido.

Incidentes por la Ley Bases: qué dijo el periodista que estaba en el auto incendiado

Con la voz quebrada, el periodista sostuvo: "Estos son los inadaptados. Estos son unos sinvergüenzas, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer".

"Estoy muy angustiado, porque tengo dos hijos: uno de 11 y uno de 9. Y yo no quiero un país como este. Así. No quiero", agregó.

"Hoy me tocó a mí. El móvil se va a recuperar, porque la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada", sostuvo, visiblemente afectado por el hecho.

Sobre los incidentes, el periodista aseguró: "Podés pensar de una forma, yo de otra. Hay que hablar, dialogar. Pero no de esta forma. Esto hace mucho mal".

"Quiero un país en paz. Que sea un país libre, que pienses lo que pienses, pero con respeto. No como estos tipos que, estando ahí, me saquen, me den vuelta el móvil. Que me lo quemen. Desde los 22 años que estoy en la calle. He cubierto de todo. Nunca me pasó esto".

Incidentes en el Congreso: hay cerca de 30 detenidos

De acuerdo a los datos oficiales, entrada la noche del miércoles había casi 30 detenidos por los incidentes frente al Congreso.

Según se informó, de todos los detenidos, más de una docena cayó por los disturbios y enfrentamientos con la Policía, mientras que dos de los sospechosos fueron atrapados porque estaban robando elementos de uno de los autos incendiados, informaron fuentes oficiales.

En tanto, en el desglose de los arrestos, la Policía Federal apresó a nueve sospechosos, entre los cuales se encuentran los acusados del delito de tentativa de robo. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de María Romilda Servini.

Hubo al menos 30 detenidos por los incidentes en el Congreso, mientras se debatía la Ley Bases

Mientras que la fuerza porteña, que se encargaba de custodiar los alrededores al Congreso y la avenida 9 de Julio con unos 600 efectivos, capturó a 18. Entre los detenidos hay un hombre de 41 años que tenía en su poder una granada de gas, indicaron las fuentes consultadas por este medio. Fue identificado como Cristian Fernando Valiente, con domicilio en CABA.

También dijeron que fue aprehendida una mujer por ser la responsable de incendiar las bicicletas del Gobierno de la Ciudad. Tiene 36 años y cayó por las cámaras de seguridad en el cruce de Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen. Además, una de las detenidas sufrió un traumatismo en un pie.

Con el correr de las horas, la cifra de los detenidos por los incidentes frente al Congreso fue creciendo. Dentro del recinto, el debate continuó, pese a los pedidos de la oposición de frenar la sesión para ir a ver qué ocurría en el exterior.