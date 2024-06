Jorge Lanata se descompensó mientras se hacía un estudio y quedó internado

El periodista Jorge Lanata se descompensó mientras se realizaba un estudio médico y quedó internado en el Hospital Italiano, según se conoció este viernes por la tarde.

Su esposa Elba Marcovecchio aseguró en declaraciones periodísticas que Lanata "está bien", aunque no dio más detalles sobre la salud del periodista.

Según trascendió, este viernes por la mañana Lanata fue al Hospital Italiano a hacerse una tomografía. Fue allí que sufrió una descompensación, por lo que quedó internado.

Si bien no se conocieron muchos más detalles, la realidad indica que el periodista es paciente de riesgo y viene sufriendo desde hace años por diferentes cuestiones vinculadas a su salud.

Por caso, en abril pasado tuvo su última internación, cuando ingresó a la Fundación Favaloro debido a una dificultad respiratoria.

A mediados del 2023, Lanata estuvo casi un mes internado en esa clínica con un delicado estado de salud producto de una infección urinaria bacteriana. Y en su regreso al aire de su programa, dio detalles de aquellos días con un crudo relato.

"Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar", sostuvo.

"Yo me di cuenta después que pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vivir?", se preguntó.

"Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más", concluyó Lanata en su momento.

Las recientes críticas de Lanata a Javier Milei

Hace sólo unos días, Lanata criticó al presidente Javier Milei, cuestionó el proyecto de país que quieren desde la Libertad Avanza y descartó la posibilidad de inversiones para el año que viene.

"Milei es un fenómeno curioso, por llamarlo de algún modo, a mi me preocupa cómo es el país que él piensa. Hoy hay 55% de pobres, pero a mi me da la sensación de que el país que sueña Milei es uno que capaz tiene 80% de pobres y un 20% de clase media-alta y media", afirmó el conductor en diálogo con Nelson Castro.

En esta línea, señaló: "Porque yo no veo que vaya a ver inversiones en corto y mediano plazo, me refiero en PyMES, que son las importantes. Porque las inversiones grandes reactivan la economía, pero no es lo que alcanza para reactivar la economía cercana, la microeconomía, y no se no sé si van a estar a lo largo del 2025″.

Asimismo, Jorge Lanata apuntó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el pedido que le hizo al Gobierno: "Está todo tan raro que el FMI está preocupado por los vulnerables, una cosa nunca vista. El FMI se cagó en los más vulnerables durante décadas, y ahora está preocupado", remarcó.

En cuanto a las reuniones del Presidente Javier Milei con empresarios tecnológicos en Estados Unidos, Jorge Lanata aseguró: "Nadie sabe a qué fue o qué conclusiones hubo. Que yo sepa, de los últimos Presidentes es el único que hizo ese tipo de giras y está bueno que lo haya hecho. El problema es para qué, cómo, qué va a pasar con esto, y ahí no tenemos respuestas".