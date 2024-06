Farmacity recibió el Sello Verde del GCBA por su compromiso con la sustentabilidad

Farmacity, compañía argentina que busca contribuir en la salud y el bienestar de las personas, recibió el Sello Verde del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por la correcta implementación y buenas prácticas en la gestión de residuos en tres farmacias. El objetivo de la compañía es ampliar esta certificación a 10 tiendas más en 2024.

El Sello Verde es una evaluación y certificación de prácticas sostenibles en la gestión de residuos que otorga la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Economía Circular perteneciente a la Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad y además el establecimiento se encuentra adherido a la Red de Economía Circular. Farmacity es parte de este espacio colaborativo de actores de la sociedad, como empresas, instituciones, ONGs, emprendimientos y universidades, que promueven el consumo responsable, el reciclaje y la reutilización de los recursos.

Lucila Palacios Hardy, responsable de Sustentabilidad y Triple Impacto de Farmacity, afirmó: "Estamos sumamente orgullosos de recibir el Sello Verde porque respalda todo el trabajo que venimos haciendo para impactar positivamente en el ambiente, que es parte del propósito que tenemos como compañía. Este reconocimiento nos motiva a seguir transitando el camino del triple impacto en articulación con actores del sector social, privado y público, como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que potencien nuestras iniciativas. Para Farmacity es fundamental contar con aliados que aborden una agenda común de proyectos sociales y ambientales para lograr compromisos de largo plazo y maximizar los impactos positivos de aquello que queremos lograr".

Las farmacias certificadas, ubicadas en Av. Libertador 8404, Jerónimo Salguero 2963 y Av. Libertador 5750, son las primeras tres de una serie de diez que Farmacity estima certificar a lo largo de 2024. La entrega de las placas conmemorativas tuvo lugar el lunes 24 de junio en la farmacia ubicada en Jerónimo Salguero 2963. El evento contó con la presencia de autoridades de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Economía Circular del GCBA, quienes hicieron entrega de las placas; y los gerentes zonales, los Embajadores Verdes y la responsable de Sustentabilidad y Triple Impacto de Farmacity, Lucila Palacios Hardy.

La certificación Sello Verde implica una rigurosa auditoría técnica y verificación de datos, al evaluar prácticas como la clasificación y disposición de desechos, el uso de materiales biodegradables y la implementación de estrategias para reducir el impacto ambiental. Esta colaboración entre el sector público y privado fortalece el sistema de reciclado en la ciudad, mediante la participación activa de todos los actores involucrados.

Farmacity es un ecosistema de negocios que ofrece 4 propuestas de valor, la red de farmacias, Simplicity, Get The Look y The Food Market, centradas en mejorar la salud y el bienestar integral de las personas. En los últimos años, la compañía argentina con más de 25 años de presencia en el país evolucionó su forma de hacer negocios al llevar a cabo nuevas propuestas comerciales enfocadas en fortalecer la calidad de vida de las comunidades en las que está presente y en cuidar el ambiente. En línea con su compromiso por gestionar sus impactos, en 2022 realizó por primera vez la medición de su huella de carbono y este año llevó a cabo su primer análisis de materialidad, estudio que le permitirá trazar una estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

Acerca de Farmacity®

Farmacity® es una empresa argentina fundada en 1997. Con más de 8.200 colaboradores en todo el país, es también el mayor empleador de profesionales farmacéuticos de Argentina. Opera más de 340 puntos de venta distribuidos en 15 provincias y CABA, lo que la hace la principal empresa de venta minorista de medicamentos y referente en temas de salud y bienestar. Con sus plataformas digitales y comercios físicos, atiende con pasión y dedicación a millones de personas cada año.

Desde 2013 Farmacity continúa brindando servicios y productos de máxima calidad a través de otros formatos de conveniencia: Simplicity, una tienda multimarca de productos de belleza, moda, hogar, cuidado personal y entretenimiento; Get The Look, un espacio exclusivo de cosmética creado especialmente para la belleza y el cuidado de las personas; y The Food Market, una propuesta que brinda una solución integral en alimentación saludable.

Farmacity® es una compañía comprometida con la calidad y la excelencia del servicio al cliente, la salud y el bienestar, como así también con el desarrollo del sector y de las comunidades en las que tiene presencia. Más en www.farmacity.com