La Justicia federal no descarta nada. Aguarda los resultados de ADN de los rastros de sangre hallados en el paragolpe derecho de la camioneta Hilux de Carlos Pérez. Los análisis científicos deberían conocerse antes del próximo fin de semana, o sea, horas antes de que se cumpla un mes desde la desaparición de Loan Peña.

Según la fuente consultada –fiscales, policía local, periodismo local,abogados defensores o investigadores de las fuerzas federales- las hipótesis sobre lo que sucedió con Loan el 13 de junio, cambian.

Nadie se cree el dueño de la verdad, más allá de expresiones grandilocuentes ante las cámaras de televisión.

Caso Loan, hipótesis 1: sustracción del menor con un posible final trágico

En esta hipótesis, Laudelina sería parte de los implicados con un rol clave, aún más importante de lo que hasta ahora cree la justicia. Habría sido la encargada de plantar pistas falsas de todo tipo desde el día 1. Aseguró a los familiares que la madre de Loan estaba enviciada con el juego online y que podría haber vendido al pequeño. Luego dijo ante los medios que María Victoria Caillava y Pérez eran poderosos. Finalmente, intentó instalar la hipótesis del accidente automovilístico fatal. Ni su familia le cree. Pero Laudelina entra y sale del punto 0 –el lugar en el que la justicia cree que algo sucedió con Loan- con más frecuencia de lo que se cree.

Los fiscales provinciales no la detuvieron, según fuentes consultadas, porque Laudelina era la testigo perfecta del "abandono de persona". Querían cerrar la causa con un accidente involuntario del niño en el campo de la abuelita. Pero los días pasaron y llegaron los medios nacionales.

Su marido, Bernardino Benítez, habría tenido un rol fundamental en los hechos pues aparecería, también, en el punto 0, sin camisa y esquivando las consultas policiales. El comisario del pueblo 9 de julio, Walter Maciel, conocía de vista a Laudelina pero no a Benítez.

La coartada del tío es la más débil. Los antecedentes penales lo vinculan con la sustracción de animales y no se llevaba bien con José, el padre de Loan.

La Justicia federal no descarta nada. Aguarda los resultados de ADN de los rastros de sangre hallados en el paragolpe derecho de la camioneta Hilux de Carlos Pérez

Caso Loan, hipótesis 2: accidente fatal

La hipótesis del accidente de tránsito fue recreada por expertos de las fuerzas federales: "Es verosímil. Puede pasar que Loan haya regresado por un camino lateral y se le apareció a Pérez y Caillava que estaban apurados por llegar a ver el partido".

Los investigadores no creen que Laudelina haya dicho toda la verdad pero que lo principal tiene sustento científico. Algo sucedió en la camioneta Hilux de Pérez. ¿Por qué no reconocieron en el momento lo sucedido? "Porque no es lo mismo atropellar a alguien anónimo en la gran capital del país que en un pueblo en el que todos se conocen" explican los expertos. En Capital, a los familiares de la víctima fatal, solo los volverás a ver en el juicio oral. Nunca más. Acá quedas como el asesino del pueblo y te señalarán por siempre. Se asustaron y quisieron tapar todo. Ahora es tarde. No podrían demostrar que Loan estaba muerto en el momento en el que se deshicieron de su cuerpito", concluyen los analistas.

Pero esa hipótesis tiene un enorme interés de su principal vocera: Exculpa de la escena del crimen a su marido que entra y sale del lugar con inexplicable frecuencia.

Además, compromete seriamente a Pérez y a Caillava y exculpa al resto. Los datos científicos complican al matrimonio más adinerado de 9 de julio que, según conocedores de la zona, estaban allí presentes, ese 13 de junio, para averiguar quién heredaría el bendito campo de la abuelita de Loan.

Por todo esto, esa línea de investigación realizará nuevas pericias en otro campo de los Caillava buscando pruebas de que allí llevaron a Loan. También se preguntan si el incendio ocurrido ese 13 de junio en un campo lindante fue intencional o accidental.

Caso Loan, hipótesis 3: víctima de trata por una banda nacional e internacional

Es la sospecha principal de medios de comunicación nacionales y del abogado Fernando Burlando. El experto letrado asegura que hay pistas firmes en Bolivia y en Paraguay.

No hay nombres concretos. En los países limítrofes no conocen del tema ni registraron movimientos sospechosos desde el 13 de junio.

En Corrientes Capital, creen que es la hipótesis ideal para desestabilizar políticamente al gobierno local y que no hay datos reales de Trata.

Aseguran que Burlando estaría presionando al gobernador por fines políticos y económicos. Burlando lo niega y asegura que demostrará que Loan fue una víctima más de trata en nuestro país. Periodistas locales están molestos con el acceso a la causa que tiene el periodismo nacional y cómo se plantean hipótesis todos los días.

La sociedad correntina empieza a dividirse entre los que quieren la intervención y que se vaya el gobernador y los que se cansaron del show mediático y no quieren que estigmaticen a su amada provincia.

Mientras tanto, nadie sabe realmente qué hicieron con Loan ni dónde está.