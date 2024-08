Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya tienen su momento más romántico. Lo protagonizó la francesa Alice Finot, quien no solo superó el récord de Europa en la prueba de 3000 metros con obstáculos, sino que también le pidió casamiento a su pareja en plena pista.

Más allá de que no pudo ganar una medalla, la atleta quedó con un meritorio cuarto lugar, detrás de tres atletas africanas. Y, lo que es más importante, con el compromiso de un casamiento con su pareja.

Juegos Olímpicos: una atleta le puso casamiento a su pareja en la pista

Para festejar su hazaña luego de la carrera, aprovechó la oportunidad y, frente a todos los presentes, se acercó a su enamorado. En ese momento, le mostró un pin con el mensaje "el amor está en París", se arrodilló y le pidió matrimonio. El español Bruno Martínez Bargiela aceptó la propuesta y el estadio los ovacionó.

"Quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja", afirmó Finot durante una conferencia de prensa. Además, reveló que había planificado hacer la gran pregunta si su tiempo bajaba de nueve minutos, ya que con su novio llevan nueve años juntos. Finalmente, registró un tiempo de 8:58.67.

Desde 2016, la francesa vive y entrena en la ciudad de Vigo, España. Su entrenador desde hace nueve años es Manu Agreitos. Anteriormente, dejó el deporte para centrarse en sus estudios y recibirse de ingeniera.

Por otro lado, Bruno, es ingeniero de telecomunicaciones y desde hace cuatro años trabaja como mánager en una empresa española. También es un gran deportista, que participó en varios torneos de triatlón nacionales e internacionales.

Tras la carrera, Alice sostuvo: "Hice la carrera de mis sueños y logré hacerla realidad esta noche. Tenía escrito en mi mano: haz tu parte. Era para no perderme, no vibrar demasiado con el público, no quedar atrapada por las chicas de delante. Solo quería sacar mi mejor versión".

Más allá de su faceta deportiva y su meritorio cuarto puesto en la carrera por las medallas, lo cierto es que Alice Finot quedará para la historia como la atleta que le propuso casamiento a su pareja en unos Juegos Olímpicos, ante la mirada de millones de personas en todo el mundo.