Llamaron "chorro" a Juan Grabois luego de su viaje para visitar al papa Francisco y se desató un escándalo

El dirigente social se plantó frente a personas que lo insultaron en el aeropuerto internacional. "Nunca me van a correr, nunca me van a callar", aseguró

Juan Grabois fue protagonista este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de un incidente que generó gran repercusión en redes sociales. El dirigente social, quien recientemente fue candidato presidencial y mantiene una relación cercana con el papa Francisco, regresaba de Roma tras participar en una actividad junto al sumo pontífice. A su llegada, fue confrontado por un grupo de personas que lo insultaron y abuchearon, generando una situación tensa que quedó registrada en varios videos.

Según las imágenes que circularon ampliamente en diversas plataformas, el episodio comenzó en la terminal de arribos y se extendió hasta el estacionamiento del aeropuerto. En los videos se observa a un grupo de personas que, mientras lo increpaban, le gritaban acusaciones de corrupción, llamándolo "chorro". Grabois respondió directamente a los insultos, cuestionando a quienes lo atacaban: "¿A quién le robé señora, a quién?", mientras en el fondo otras personas repetían la frase: "A los pobres".

La confrontación verbal se intensificó, con una persona sugiriendo que Grabois debía "ir a trabajar", a lo que el dirigente respondió de manera similar: "Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo". La situación alcanzó un punto álgido cuando un hombre se acercó al vehículo en el que el abogado se disponía a abandonar el aeropuerto. En ese momento, el hombre le recriminó directamente: "A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada".

Ante la posibilidad de que la situación escalara, personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) intervino, ubicándose entre Grabois y quienes lo insultaban. Esta acción permitió evitar un confrontamiento físico. El equipo de seguridad aeroportuaria acompañó al dirigente hasta su vehículo para garantizar su salida del lugar sin mayores inconvenientes.

El descargo de Juan Grabois tras los incidentes en Ezeiza

Tras el incidente, Juan Grabois utilizó sus redes sociales para referirse a lo sucedido, reafirmando su postura: "Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca". La publicación rápidamente generó reacciones tanto a favor como en contra de la actitud del dirigente.

Grabois, conocido por su activismo social y su rol en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ha sido una figura controvertida en el ámbito político y social argentino. Su participación en actividades con el papa Francisco y su constante presencia en temas relacionados con la justicia social lo han colocado en el centro de debates públicos en más de una ocasión. En este contexto, el incidente en Ezeiza se suma a una serie de episodios que han marcado su carrera política, especialmente luego de su fallida candidatura presidencial en las elecciones primarias.

Es importante destacar que el incidente no derivó en denuncias formales por parte del dirigente ni de las personas involucradas. No obstante, la viralización de los videos en redes sociales ha mantenido el tema en la conversación pública, con numerosos usuarios expresando sus opiniones tanto a favor como en contra de Grabois. Mientras algunos defienden su derecho a responder ante los insultos, otros critican su comportamiento en público.

El regreso de Grabois al país desde Roma se dio en el marco de un viaje que generó interés mediático, debido a su reunión con el papa Francisco. Aunque no se conocieron detalles oficiales sobre los temas abordados durante el encuentro, fuentes cercanas al dirigente señalaron que la conversación giró en torno a problemáticas sociales y políticas que afectan a los sectores más vulnerables de la Argentina.

El descargo de Juan Grabois tras los incidentes en Ezeiza

Este tipo de situaciones no es nuevo para figuras políticas y sociales de alto perfil en el país. Los aeropuertos, en particular, han sido escenario de incidentes similares, donde dirigentes de distintos sectores han sido increpados por ciudadanos que buscan expresar su descontento con determinadas políticas o acciones.

En cuanto a la reacción de Grabois, su respuesta en redes sociales es coherente con su estilo confrontativo y su compromiso con las causas sociales que defiende. A lo largo de su carrera, ha manifestado en reiteradas ocasiones que no teme enfrentar a quienes lo critican y que continuará trabajando en pos de sus convicciones. Sin embargo, este tipo de incidentes también plantea interrogantes sobre el nivel de polarización política y social que atraviesa el país, donde las figuras públicas son cada vez más expuestas a situaciones de este tipo.