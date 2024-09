Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Marcos Galperin y Juan Grabois tuvo lugar este lunes. Fue luego de que el dirigente social fuera increpado al arribar al aeropuerto de Ezeiza luego de su encuentro con el Papa Francisco y, tras reaccionar violentamente, deba ser retirado por las fuerzas de seguridad.

El dueño de Mercado Libre no dejó pasar la oportunidad y realizó un irónico comentario en redes sociales, medio por el cual mantuvo numerosos cruces con Grabois en los últimos meses.

El mensaje de Marcos Galperin contra Juan Grabois por el incidente en Ezeiza

El incidente de Grabois con las personas que estaban en el aeropuerto no tardó en volverse viral. Y, sobre un mensaje en la red social X que mostraba el video, Galperin comentó irónicamente: "Grabuá llega a Ezeiza en Volkswagen Passat y esclavito/planero que le lleva las valijas y lo ayuda con el cariño de la gente que lo admira mucho".

El mensaje de Marcos Galperin contra Juan Grabois

Si bien su comentario sumó muchos elogios por parte de una parte de los usuarios de la red social, también fue el puntapié para que comenzara una discusión con el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, quien lo acusó de evadir impuestos.

Ante eso, Galperin le respondió: "Te dejo acá los impuestos pagados y recaudados el año pasado. Juntos, 3.500 millones de dólares, casi medio punto del PBI. ¿Vos cuánto pagaste y recaudaste Itai?"

El legislador, ante eso, retrucó: "Marcos, el éxito de tu empresa prueba que ya no necesitas las exenciones impositivas ni pagar a precio vil un canon por el predio que tenes en el Mercado Central. ¿Por qué no pagas como corresponde y a valor de mercado? ¿Te gusta el Estado sólo cuando te favorece a vos? Y por último y volviendo al tema de Juan: ¿Por qué difundis a conciencia una fake news y la sostenes? Contéstame lo último, no te hagas el gil".

El incidente con Juan Grabois en el aeropuerto de Ezeiza

El dirigente social, quien recientemente fue candidato presidencial y mantiene una relación cercana con el papa Francisco, regresaba de Roma tras participar en una actividad junto al sumo pontífice. A su llegada, fue confrontado por un grupo de personas que lo insultaron y abuchearon, generando una situación tensa que quedó registrada en varios videos.

Según las imágenes que circularon ampliamente en diversas plataformas, el episodio comenzó en la terminal de arribos y se extendió hasta el estacionamiento del aeropuerto. En los videos se observa a un grupo de personas que, mientras lo increpaban, le gritaban acusaciones de corrupción, llamándolo "chorro". Grabois respondió directamente a los insultos, cuestionando a quienes lo atacaban: "¿A quién le robé señora, a quién?", mientras en el fondo otras personas repetían la frase: "A los pobres".

La confrontación verbal se intensificó, con una persona sugiriendo que Grabois debía "ir a trabajar", a lo que el dirigente respondió de manera similar: "Andá a trabajar vos, yo vergüenza no tengo". La situación alcanzó un punto álgido cuando un hombre se acercó al vehículo en el que el abogado se disponía a abandonar el aeropuerto. En ese momento, el hombre le recriminó directamente: "A vos no te votó nadie, le fuiste a mentir al Papa, no le contaste la verdad de nada".

Ante la posibilidad de que la situación escalara, personal de la Policía Aeroportuaria de Seguridad (PSA) intervino, ubicándose entre Grabois y quienes lo insultaban. Esta acción permitió evitar un confrontamiento físico. El equipo de seguridad aeroportuaria acompañó al dirigente hasta su vehículo para garantizar su salida del lugar sin mayores inconvenientes.