Pick-Ups Ford Ranger, únicas en la pista

La Rural de Palermo cada año trae realmente ‘el campo a la ciudad’ y exhibe el trabajo y esfuerzo de quienes hacen crecer al país desde ese sector. En este contexto, Ford Argentina se une como Sponsor Oficial y única automotriz que ofrece a los visitantes la posibilidad de realizar test drives y conocer las bondades de su línea de pick-ups en el Ford Campus Experience, la pista de manejo preparada con obstáculos desafiantes diseñados para tal fin.

Santiago F. de Benavides, visitante de la muestra, afirmó: "me gusta Ford, estoy pensando en tener una Pick-Up, tengo un campo en Verónica, provincia de Buenos Aires y las otras marcas son más duras o con menor valor de reventa y hoy, luego de ir como acompañante, pude conocer todo lo que tiene la Ranger Limited, me pareció ideal para estar muchas horas manejando y tiene todas las prestaciones que requiero. Me encantó el recorrido porque pasamos por arriba del puente".

En tanto, para Fernando M. y sus hijas, "esta es una experiencia única, la Ford Ranger es una pick up linda, completa, moderna y hacer el recorrido fue ideal porque nos permitió sentir el producto. Tengo un vehículo Ford y luego de esta experiencia me animo a cambiar a una Pick-Up".

Los copilotos como Melani, Silvia y Nahuel de Capital Federal destacaron que la Ranger Limited V6 se adapta muy bien a la prueba y "realmente se nota una mejora muy grande respecto de la línea anterior. Es espectacular, espaciosa, confortable y este recorrido permite testear la capacidad que tiene esta Pick-Up".

Un producto para cada necesidad

En el Ford Campus Experience (en el predio de la Rural, Av. Sarmiento 2704, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) están dispuestas la Nueva Ranger versión V6 y la 2 litros, la F150 Raptor y la Maverick 2 litros 4x4 que, según el modelo, realizan vadeo, inclinaciones para activar el bloqueo diferencial, se ven los ángulos de ataque y salida en el puente, entre otros ejercicios. Cada vehículo es conducido por un piloto experto y como acompañantes, van los visitantes mayores de edad y con registro de conducir.

Un detalle, los clientes Ford pick-ups fueron contactados por la compañía para recibir la invitación de cortesía a La Rural y acceso Fast Pass para realizar la prueba de productos de la Raza Fuerte en la pista off-road.

Ford presenta su gama de productos en La Rural.

El Gerente General de Comunicaciones de Ford Argentina, Osvaldo Santi, señaló que, "somos la única automotriz que tiene una pista de pruebas off-road en La Rural donde los clientes pueden probar todas las capacidades todo terreno de nuestros vehículos. Es una experiencia para aprovechar".

En tanto, en el stand ubicado en el pabellón interior azul se exhiben cuatro exponentes de la gama de productos: la Nueva Ranger fabricada en la Argentina, la F150 Raptor, la nueva Bronco Wildtrak lanzada al mercado hace pocas semanas y el Territory, su SUV más vendido en el país.

Ahí, el visitante encuentra estos y a los asesores comerciales para ventas tradicionales, financiamiento, planes de ahorro y post venta y con un código QR acceden al asistente virtual de Ford que les da más información acerca de cada unidad.

Ser Sponsor Oficial en la 136a edición de La Exposición Rural es para Ford Argentina un nexo que "reafirma una vez más nuestro compromiso histórico con el sector agropecuario. La Rural genera mucho contacto del cliente con el producto y le da la posibilidad de probar el auto, favorece mucho ese primer contacto y esa impresión que el visitante se lleva", afirmó Santi.

Una marca en constante expansión

La Nueva Ranger argentina se lanzó en junio de 2023 y desde su primer mes de venta ha tenido una performance comercial espectacular. En cuanto al primer semestre de ventas 2024, "la participación del Ford en el segmento de pick-up medianas creció de 18 a 24 por ciento y, en lo que va de este año, Ranger lleva un 30% de acumulado, casi que duplicamos la participación que teníamos con la Ranger de generación anterior en 2022", analizó el Gerente.

Para lograr esto, en su momento se realizó una inversión en la planta Ford de Pacheco, provincia de Buenos Aires, de u$s660 millones para fabricar la pick-up de una generación completamente nueva y desde junio, también, fabrican los motores en la Argentina.

Bronco es uno de los modelos recién llegados al mercado.

"El volumen de exportación de la producción de la Ranger es del 70% de las ventas. Esto, nos ha ayudado porque a pesar de tener un contexto donde la Industria Automotriz nacional viene con una caída del 22%, la Ranger ha crecido en volumen y eso nos permite la proyección en 2024 de aumentar entre un 10 a 15 % el volumen de fabricación en la planta de Pacheco pasando de fabricar 55 mil unidades en 2023 a superar las 60 mil en 2024", indicó Santi.

En la actualidad, el responsable de producto pick- ups de Ford, Juan Manuel Plaza, detalló que "la Nueva Ranger tiene ocho versiones fabricadas en la Argentina, con tres motorizaciones (2.0L Turbo Diesel, 2.0L Bi Turbo Diesel y 3.0L V6 Turbo Diesel) y cada potencia es ideal para empujar en el campo, son herramientas de trabajo. En forma estática llevan hasta una tonelada, pueden alcanzar hasta 3500 kg de carga para empujar con un trailer y la capacidad de la caja en la carga es más amplia que la generación anterior por su nueva distancia de las trochas permite ingresar hasta un pallet entero".

La Nueva Ranger tiene el sistema de tracción 4x4 automática con varias posibilidades de configuración y también puede ofrecer la 4x4 alta y la 4x4 baja con reductor y siete modos de conducción diferente. "Para las personas del campo que circulan la mayor cantidad del tiempo por caminos que no son asfaltados este sistema de tracción, el más avanzado del mercado, es una ventaja real e importante respecto de cualquier vehículo de la competencia", dijo Santi.

Esta pick-up está conectada mediante la aplicación FordPass que interactúa con el usuario y le ofrece datos acerca de la autonomía, el combustible, el hodómetro, puede abrir y cerrarse y hasta encenderla a distancia, entre otros servicios.

Los precios de la Nueva Ranger, como indicó Plaza, van desde la XL 4x2 cabina doble en aproximadamente 33 millones de pesos hasta la Limited Plust versión con motor V6, la más equipada en unos 68 millones. "Hay opciones muy interesantes de financiación y para quienes estén pensando en una pick-up pueden acercarse al Stand en La Rural o a cualquier concesionario Ford para conocer las alternativas en el mercado".

Y, Santi agregó, "la versatilidad, confort, equipamiento que ofrecen las pick-ups las hacen una opción interesante al momento de elegir un vehículo familiar, hoy tienen una ventaja impositiva porque pagan la mitad del IVA y no pagan el Impuesto Interno, entonces, logran tener un posicionamiento de precio más competitivo que las SUV o los vehículos tradicionales".

Ford a la vanguardia

La trayectoria de Ford junto con el campo argentino es histórica. Santi comentó que desde la década del 50, la Serie F llegó al campo por primera vez y antes de eso, fue el modelo T pick-up. "Se dice que los caminos rurales se hicieron a partir de las huellas del ancho de la pick-up de Ford. Es una realidad, hoy vas por las ciudades del interior y encuentras pick-ups Ford de todas las décadas que siguen funcionando hasta las más modernas. Siempre se han destacado por la tecnología avanzada de cada una para su momento y sobre todo por la robustez que hacen hasta el día de hoy que, por ejemplo, haya fanáticos en todo el país que mediante las redes compartan la versatilidad que tiene el producto".

Ford Maverick, una de las Pick-Ups intermedias de la marca.

Durante el año, Ford Argentina realiza acciones en todo el país mediante sus concesionarios para acercar la Nueva Ranger y su gama de productos y los usuarios puedan apreciar de primera mano qué ofrece cada uno. Y, en la época estival, desde sus espacios en Cariló y Pinamar realizan las clínicas off-road con clases teóricas y prácticas para aprender a disfrutar todos los sistemas y tecnología de sus modelos.

Ofrecer los productos de vanguardia de la marca en el mercado local es un desafío, "podemos lograr esto porque trabajamos muy cerca de nuestra red de concesionarios, la más grande del mercado con 50 concesionarios oficiales, cerca de 100 puntos de venta y más de 100 puntos de servicio en todo el país que son un termómetro de lo que está pasando en la calle y los niveles de demanda que hay. Aparte, tenemos expertos de manera interna que analizan las variables de cómo va a ser el mercado para los siguientes meses y años y, en función de eso, hacemos el pedido de producción a nuestras plantas que nos abastecen", explicó el Gerente.