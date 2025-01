Usar caja automática ya no es privilegio de marcas premium. En esta nota, los modelos más accesibles de enero y cómo se achicó la diferencia con el manual

La posibilidad de elegir un auto con caja automática se democratizó hace tiempo en la Argentina, y aquello que nació como una excepción de las marcas de alta gama, hoy se ofrece en los 0km más baratos del mercado.

Esto hizo que, los precios por elegir un auto con caja manual o automática, ya no tengan una brecha tan grande, y hoy existe poca diferencia por elegir cualquiera de las dos transmisiones.

Según repasamos en las listas de precios sugeridas por las automotrices, como precio de referencia de un auto de pasajeros con caja AT en enero, hay que pensar en gastar entre $23.000.000 y $27.000.000, y en algunos modelos, apenas hay unos $100.000 de diferencia con la misma opción con caja MT.

Repasamos qué propuestas ofrece el mercado para quienes ya no quieren pasar los cambios en el arranque de 2025.

Toyota Yaris

El Toyota Yaris es el auto con caja AT más barato.

El auto chico de Toyota es el más barato con caja AT del país, en más, la oferta de este modelo quedó reducida a tres versiones que solo tienen esta opción de transmisión, y se discontinuó la manual (lo mismo que el sedán, ya no se vende).

De esta forma, para comprar este 0km, el más barato es el XS 1.5 CVT, con un precio de $23.481.000; mientras que el Yaris full, que es el S, sale $28.133.000.

Citroën C3

Por una pequeña diferencia de precio comparado con el Yaris, se puede acceder al Citroën C3 con caja AT. La opción es el VTi AT Feel Pack AT, que sale $23.530.000.

La marca solo ofrece otra opción base con caja manual en la gama.

Fiat Cronos

El Fiat Cronos es otro auto con caja automática accesible.

Cronos, que fue hasta hace poco tiempo el auto más vendido del país, ofrece una de las opciones con caja AT más accesibles y con menor diferencia de precio comparado con la versión manual.

Se trata del Drive GSE Pack Plus CVT, a $26.284.000. El mismo modelo con caja manual sale tan solo 26.127.000 pesos.

Chevrolet Onix

Chevrolet rebajó los precios de algunos modelos los últimos meses, y eso dejó al Onix LTZ 1.0 T AT como uno de los más accesibles.

Este modelo, con caja AT, tiene un precio de $26.579.900. La misma versión con caja MT sale $25.790.900.

Renault Sandero

En Renault, dentro de los autos más baratos, la única opción que se vende con caja CVT es la full del Sandero, llamada Intense. Este modelo sale $26.730.000. La misma opción con caja MT sale 26.050.000 pesos.

Peugeot 208

Peugeot 208, el auto con mejor diseño dentro de los autos más accesibles con caja AT.

El auto consagrado como más vendido de 2024 es el Peugeot 208, y también se convirtió en uno de los 0km con caja AT más económicos.

En este caso, la versión Allure AT sale $27.810.000, y en caso de comprar el Allure con caja manual, sale $26.460.000.

Autos: ventajas y desventajas de la caja automática

Tener una caja automática se convirtió en una solución para mucha gente y en una comodidad.

Entre las ventajas, cuando hay muchos autos y embotellamientos, es un alivio no estar pendiente del pase de marchas. Además, el desgaste del embrague, típico en un vehículo de transmisión manual, es menor.

También es práctica en una subida, porque nunca se va para atrás el auto, un tema que aún preocupa a muchos conductores.

Como desventajas, la caja manual, si se usa bien, lleva a un menor consumo, aunque las automáticas mejoraron mucho y también son eficientes. Otra diferencia es que, i se rompen, las versiones AT son más caras que las manuales.

De todos modos, en todos los segmentos hay una evolución hacia los autos AT, y hasta los vehículos más deportivos u off road usan esta caja como única opción.