Cómo obtener descuentos de hasta 100% en Supermercado Jumbo este fin de semana

Jumbo, uno de los supermercados más grandes de Argentina, lanza una serie de promociones imperdibles para sus clientes. Desde obtener hasta un 100% de descuento en las compras con la promoción "Jumbo al 100%", hasta disfrutar de atractivos beneficios con la tarjeta Cencosud, se pueden encontrar grandes oportunidades para ahorrar.

A continuación, explicamos cómo aprovechar al máximo estas ofertas, qué productos están incluidos, y los detalles esenciales para que no te pierdas ningún beneficio durante el período promocional.

¿Cómo obtener 100% de descuento en Jumbo?

Jumbo presenta su increíble promoción "Jumbo al 100%", donde podrás recibir cupones para canjear en tu próxima compra.

Desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de junio de 2024, todas las compras realizadas en las tiendas físicas o a través de jumbo.com.ar te otorgarán Pesoscheck con valores equivalentes al 50%, 70% o 100% del valor de los productos comprados.

Estos cupones podrán ser redimidos del viernes 14 al domingo 16 de junio de 2024, tanto en compras online como en sucursales físicas de todo el país, exceptuando las sucursales de Jumbo Madero, Arenales y Comodoro Rivadavia.

Para participar, simplemente realiza tu comprá en las fechas de la promoción y seleccioná productos participantes. Los Pesoscheck se emitirán por un máximo de 6 unidades del mismo producto.

Es importante destacar que, si tu compra coincide con una promoción bancaria, no recibirás los Pesoscheck, ya que se aplicará el descuento correspondiente de tu tarjeta. Los Pesoscheck no son acumulables con otras promociones bancarias.

Los Pesoscheck se entregarán junto con el ticket de compra en el momento de la entrega del pedido. Podrás utilizar hasta un máximo de 10 cupones por compra durante el período de canje del 14 al 16 de junio de 2024. Sin embargo, no aplican para la compra de productos tecnológicos ni electrodomésticos.

No es necesario cargar la tarjeta Jumbo+ para obtener o usar los cupones ya que es una promoción diferente e independiente del programa.

Es importante destacar que la promoción no es acumulable con otras ofertas vigentes, no incluye carne, vegetales, productos con precios convenientes y no es válida para compras con Cencosud Prepaga.

Se recomienda a los consumidores consultar el reglamento completo de la promoción en las tiendas o en el sitio web del supermercado, www.jumbomas.com.ar. Asimismo, para más información, es posible comunicarse con el Centro de Atención al Cliente de Jumbo al 0810-999-58626 o a [email protected].

Jumbo al 100% es una excelente oportunidad para realizar compras del supermercado ahorrando y obtener beneficios. Es importante conocer todas las condiciones previamente e ir a comprar los días correspondientes.

¿Cuáles son los descuentos con Tarjeta Cencosud en Supermercado Jumbo?

Los clientes de los supermercados Jumbo pueden acceder a la tarjeta Cencosud, que es la tarjeta de crédito del grupo Cencosud, a través de la cual se acceden a beneficios exclusivos en las cadenas de Disco, Jumbo, Vea, Easy y Blaisten, y a una amplia gama de comercios adheridos.

En los supermercados Jumbo los consumidores pueden acceder a beneficios y descuentos en días y productos determinados con la tarjeta Cencosud. Las promociones vigentes son las siguientes:

La tarjeta Cencosud tiene una gran cantidad de beneficios

3 cuotas sin interés en toda la compra : esto incluye venta presencial y no presencial, siendo válido exclusivamente para Córdoba, Cuyo y el noroeste argentino , realizando la compra los lunes, martes y miércoles , pudiendo programar, en el caso de las ventas no presenciales, la entrega para otro día. Cabe recordar que no es acumulable con otros descuentos;

: esto incluye siendo válido exclusivamente para , realizando la compra los , pudiendo programar, en el caso de las ventas no presenciales, la entrega para otro día. Cabe recordar que no es acumulable con otros descuentos; 20% de descuento y 3 cuotas sin interés : la oferta es válida para compras en línea, todos los miércoles y programando la entrega para cualquier día. No incluye electrodomésticos, rodados, librería, carnes, leches, mayoristas de fiambrería, ni bodegas (Chandon, Terrazas de los andes, La rural, Rutini, Catena zapata, Leoncio arizu, Valmont, Latitud 33, Terrazas, Clos de los siete, Barón B, Escorihuela gascón, Mercier, Monteviejo, La posta, Trumpeter, Luca, Luigi bosca, 33 sur, El enemigo, Alamos ni brik);

: la oferta es válida para y programando la entrega para cualquier día. mayoristas de ni (Chandon, Terrazas de los andes, La rural, Rutini, Catena zapata, Leoncio arizu, Valmont, Latitud 33, Terrazas, Clos de los siete, Barón B, Escorihuela gascón, Mercier, Monteviejo, La posta, Trumpeter, Luca, Luigi bosca, 33 sur, El enemigo, Alamos ni brik); 3 cuotas sin interés en productos seleccionados: promoción válida para compras en línea y presencial, de lunes a sábados en indumentaria, marroquinería, librería, cocción, vajilla, copas, vasos, jarras, tazas, termos, colchones, sábanas, mantas, frazadas, acolchados, rodados, monopatines con motor, parrillas, herramientas eléctricas y muebles de interior.

Los supermercados Jumbo cuentan con una gran cantidad de descuentos y beneficios para ayudar a sus clientes a ahorrar en sus compras. Se deben conocer todas las promociones vigentes para aprovechar al máximo todas las ofertas.