Caída de acciones y bonos argentinos refleja las dudas del mercado sobre el plan Milei

La fuerte caída que tuvieron las acciones y los bonos argentinos en Wall Street en estos dos días de feriados en el mercado local, junto a la suba del valor del dólar paralelo y los financieros, más allá de plantear grandes dudas sobre cómo se comportará el mercado local desde el lunes próximo, siembra interrogantes en un fin de mes en el que el gobierno de Javier Milei podría lograr la aprobación definitiva de la Ley de Bases en Diputados.

El futuro de la política cambiaria y la salida del cepo cambiario son los aspectos que generan mayor incertidumbre, según declaraciones de los funcionarios del FMI y de gobierno de las últimas dos semanas y lo que los analistas financieros denominan: "La segunda etapa del Plan Económico de Javier Milei" frente a una futura aprobación de la Ley de Bases.

El mensaje de Caputo en X que generó dudas sobre la política cambiaria

El mensaje del viernes pasado del ministro Luis Caputo en la red social X vuelve a poner en duda si el gobierno impondrá la política cambiaria que quiere el presidente Javier Milei o si aceptará finalmente los consejos del Board del FMI.

En este punto hay que destacar que, por lo general, los técnicos del FMI se han equivocado permanentemente en los diagnósticos realizados sobre la economía argentina en los últimos años.

"Entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa" señaló el mensaje del ministro de Economía.

Por otro lado, se dirigió al periodismo al destacar que: "Entiendo que eso no favorezca el trabajo del periodismo. Muchos periodistas serios lo entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, y otros literalmente fabulan"

"El 80/20 del dólar blend se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto", aclaró Caputo

Redoblando su apuesta, Caputo destacó en un comunicado que: "El Gobierno no puede perder su tiempo refutando cada una de estas mentiras" y agregó además que: "sepan ustedes, que como ha sido siempre desde que asumimos, cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos, y que, si decimos algo, lo cumplimos".

Para volver a manifestar la posición del Gobierno, Caputo destacó enfáticamente cuatro aspectos técnicos relevantes:

-No hay ninguna devaluación prevista.

-El 80/20 del dólar blend se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo).

-El crawling peg de 2% mensual se mantiene también.

-Aún no se han iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el Fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación.

Con este tuit en X, Caputo deja de lado las versiones que corrieron en la última semana acerca de la aplicación de un nueva política cambiaria que le impondría el FMI al Gobierno, de acuerdo al último informe del organismo conocido el lunes pasado y luego de la aprobación de la octava revisión del acuerdo firmado por el gobierno de Alberto Fernández, genera muchas dudas que se vieron reflejadas en Wall Street la semana pasada.

"La Argentina podría ir hacia un régimen de libre flotación cambiaria y un sistema cambiario parecido al de Perú y Uruguay, los impuestos se van a pagar en pesos y el FMI pide aplicar un modelo tradicional lejos de un modelo de dolarización" explicó a Iprofesional un ex funcionario del FMI que sigue muy de cerca desde Washington las negociaciones entre la autoridades del FMI y el Gobierno argentino.

El ideólogo del nuevo programa económico que quieren aplicar los funcionarios del FMI, es el economista director del hemisferio norte, el chileno Rodrigo Valdez, quien no estaría de acuerdo con el cierre del BCRA y la libre elección de monedas que quiere Milei, y dejar eso para más adelante.

El staff técnico del FMI informó la semana pasada que el Gobierno se comprometió a elevar una hoja de ruta para la salida, por lo que se interpreta más bien gradual, de los controles cambiarios.

Ese documento debería estar listo a fines de julio como fecha de referencia. Si bien la tasa fija de crawl (2% mensual) ha ayudado a anclar la inflación luego de la gran devaluación, las autoridades deberían ajustar la política cambiaria con el tiempo, para moverse de manera más flexible de acuerdo a lo que solicitaría el FMI algo que Caputo desmintió rotundamente el viernes.

Pero el tuit de Caputo deja de lado la versión acerca de que el Gobierno se haya comprometido ante el FMI a desarrollar y publicar un borrador de propuesta para mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario, incluso reorientando el sistema lejos de impuestos como informaron la semana pasada algunos periodistas con contactos con el FMI.

Caputo busca desmentir versiones de cambio del esquema de dólar exportador

El viernes con su comunicado Caputo buscó desmentir las versiones respecto a un cambio inminente en el esquema de dólar exportador, luego de que el informe del staff del Fondo Monetario Internacional diera a entender que el dólar blend tenía fecha de vencimiento a fines de junio que llegaría luego de una posible aprobación definitiva de la Ley de Bases.

En ese aspecto, hay que señalar que el fin de semana largo siguieron las conversaciones y los bloques de Diputados estarán atentos a los gestos públicos de la Casa Rosada, que podrán ayudar a agilizar el trámite parlamentario.

Los puntos de mayor interés para el Gobierno son el Paquete Fiscal, con Impuesto a las Ganancias, y la reforma de Bienes Personales

La reunión del jueves que tuvo el presidente Javier Milei con cuatro gobernadores de partidos opositores del norte, en la Casa Rosada, entre los cuales hubo dos de Unión Por La Patria, es un buen indicio.

La misma fue organizada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo, las dos figuras, más importantes en las negociaciones junto al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

Desde el bloque oficialista explicaron a Iprofesional que: "El primer desafío será conseguir un dictamen unificado el martes en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General y luego trataremos de sesionar el próximo jueves 27 de junio"

En este marco, desde el oficialismo sostienen que el tratamiento final de la Ley de Bases podría tener cuatro alternativas posibles:

-La aprobación total: el escenario más simple. Todos los cambios hechos en la Cámara alta son aceptados por una mayoría simple (la mitad más un legislador). Luego, el presidente Javier Milei deberá aprobar y promulgar la ley para que entre en vigencia.

-La aprobación parcial: los diputados cuentan con la facultad de aprobar de manera parcial las modificaciones. Es decir, se deberá en este caso votar sobre cada una de las particularidades retocadas por los senadores, quienes reestructuraron la ley tanto en el debate en comisiones como en la discusión parlamentaria.

-El rechazo y vuelta al texto original: el artículo 81 también indica que "la Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes"

-El veto: una vez que el proyecto de Ley de Bases sea aprobado con modificaciones totales, parciales o con la vuelta del texto original, el Presidente tendrá dos caminos: el veto, una facultad que le pertenece por su calidad de Jefe de Estado, o la promulgación de la ley.

Por lo que pudo saber Iprofesional de fuentes cercanas al oficialismo, los puntos de mayor interés para el Gobierno son el Paquete Fiscal, con la vuelta del Impuesto a las Ganancias, y la reforma de Bienes Personales, tal como se votó en Diputados donde creen que tendrían los 129 votos necesarios, en la primera votación fueron 132 votos a favor.

Por otro lado, el Gobierno por ahora no se habría resignado a aceptar las modificaciones que el Senado le hizo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y al blanqueo de capitales. Solo queda un punto central sin definición: las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

El debate, al parecer, sería más acotado ya que los legisladores deben pronunciarse sobre las modificaciones que sufrió el texto en el Senado.

Hay que destacar que solo puede aceptar los cambios o insistir con la redacción original que obtuvo media sanción a fines de abril y en casi todos los artículos alcanza con repetir la misma mayoría de votos que en aquella oportunidad.

En las últimas dos semanas hubo reuniones formales entre representantes del Gobierno y los líderes de los bloques dialoguistas, y en esas reuniones en Francos les habría solicitado a los diputados que insistan en la redacción original.

El miércoles pasado en una entrevista radial Francos aclaró en que no existen acuerdos con los bloques del Senado que se tengan que respetar. "No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones y supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo".

Ese es uno de los principales problemas para el Gobierno ya que el miércoles el bloque de senadores de la UCR sacó un sorpresivo comunicado en el que destacan las "modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal".

Por ahora la discusión no está saldada y será uno de los ejes principales de la próxima reunión de bloque, que probablemente será el lunes.

El reclamo de De Loredo sobre la privatización de Aerolíneas

Ante esta situación, el presidente del bloque radical Rodrigo De Loredo volvió a reclamar un posicionamiento público del Gobierno. "La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto", publicó en las redes sociales.

Acto seguido, dejó en claro que está a favor de volver a incluir a la línea de bandera en el listado de empresas que se pueden vender. "Es inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de u$s,1,4 millones sea sustentada por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas.

Al respecto señaló que las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las exigencias regulatorias por las empresas privadas. Son falsos los argumentos contrarios".

Por su parte, de acuerdo a lo que pudo saber Iprofesional, el bloque Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, también se inclinaría por respetar las negociaciones que se entablaron en el Senado. En concreto, al igual que los radicales, consideran que los cambios al RIGI y al blanqueo de capitales mejoran la norma.

Entre otros puntos, los conducidos por Pichetto defienden la limitación de las grandes inversiones a nueve sectores (foresto industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología) y la obligación de contratar un 20% de proveedores locales. En cuanto al blanqueo, respaldan la exclusión de los hermanos de los funcionarios, de los extranjeros y de los bienes de terceros o testaferros.