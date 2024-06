El analista económico Claudio Zuchovicki brindó una extensa entrevista en la que repasó las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei, el impacto de la inflación en el consumo y la necesidad del gasto público para apuntalar la recuperación de la economía.

Además, le respondió a la periodista que le consultó sobre las reuniones del mandatario con distintos empresarios vinculados a la tecnología, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, al referirse a las posibilidades de inversión y de generar puestos de trabajo genuinos.

El análisis de Claudio Zuchovicki sobre la inflación

En una entrevista con el programa Todo en off, de radio Splendid, conducido por el periodista Ramón Indart, Zuchovicki brindó un "parte médico" de la economía argentina: "Argentina era un enfermo de cáncer y nos están aplicando quimioterapia. Que trae efectos colaterales. Si no lo hacías, te morías. Haciéndolo, tampoco tenés garantizada la vida. Disminuyeron mucho las chances que había de una hiperinflación. Culturalmente, tenemos la cabeza dañada. De cómo se fija un precio. La inflación tapa ineficiencias, pero empobrece a los que menos tienen", resaltó.

Además, advirtió que "una hiperinflación lleva el nivel de pobreza al 90%". "Lo primero que se hizo, creo, y estoy de acuerdo, fue sacar el impuesto que es el peor de todos: el inflacionario. Repito, todavía sigue siendo un 4,2% mensual, que es alto".

"Para bajar la inflación, licuaste algunos salarios, frenaste la economía, generaste un nivel de recesión importante. Y en esa recesión, ahora nos estamos acomodando todos", detalló.

En tanto, al analizar si efectivamente se llegó al piso de la recesión y qué factores son necesarios para la recuperación de la economía, el analista sostuvo: "No hay una sola respuesta. Es la pregunta del millón".

"El RIGI debería empezar a potenciar la inversión. El gasto público es necesario, indispensable, para mejorar la infraestructura. Si no tengo infraestructura, no sirve que exportes más soja o fabrique más autos", señaló.

Y resaltó: "Podés salir de esta situación de estancamiento, si creemos que lo que viene es mejor. Si creemos que el Gobierno se va en un año, que esto es ingobernable, va a ser complicado que alguien invierta".

Claudio Zuchovicki se refirió a las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei

Las reuniones de Javier Milei con Mark Zuckerberg y Elon Musk

En otra parte de la entrevista, Zuchovicki se refirió a la necesidad o no de llegar a acuerdos con empresarios, y analizó el potencial de los encuentros de Javier Milei con referentes del sector tecnológico, como Mark Zuckerberg y Elon Musk.

"Necesito acuerdos con empresarios: pero qué tipo de empresarios. Ojo quién representa a la sociedad. Al ver quién está a favor y en contra: ¿cómo estar seguro si protegés a la industria o protegés a un empresario?, sostuvo.

"Milei lo que está proponiendo, en mi interpretación, es que está empoderando al consumidor. Antes, las condiciones la ponía la oferta. Ahora el poder lo tiene el consumidor, sostuvo.

Y, en ese sentido, remarcó: "Lo planteo en esta forma: discuto con quién tengo que hacer los acuerdos. Milei estuvo 6 horas 52 minutos hablando con Elon Musk, y un minuto hablando con Donald Trump".

Al respecto, fue consultado sobre si esas reuniones se traducirían en inversiones y creación de puestos de trabajo. Y Zuchovicki respondió: "¿Te crees que no invierten? La inversión no es solo la tradicional. El conocimiento es el escenario más importante de lo que viene en el mundo. El conocimiento es inversión".

"Quién gana más, un pibe de Google u otro que trabaja en otros lados. La cantidad de empleados que tiene Amazon o Google. ¿Y los pibes de Pedidos Ya y Rappi?", agregó.

Sobre la irrupción de la tecnología y la democratización del trabajo, sostuvo: "Empecé a trabajar en el piso de la Bolsa, a los gritos y con señas. Firmé una carta que no quería que venga la tecnología porque me iba a quedar sin laburo: porque no me necesitaban más gritando 'compro o vendo'", sostuvo.

Y, a modo de conclusión de la entrevista, Claudio Zuchovicki dejó un pronóstico alentador, en el que aseguró: "Lo que viene no es malo. Argentina tiene muchas oportunidades".