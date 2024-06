El presidente Javier Milei dio un nuevo indicio sobre cuándo levantará el cepo al dólar. Lo hizo a través de un reposteo de un mensaje en redes sociales escrito por un economista que fue uno de sus asesores durante la campaña.

Darío Epstein, director de Research for Trades, publicó un mensaje sobre los desafíos de abrir el cepo cambiario, al que calificó como una "porquería heredada" y se refirió al daño que puede causar en la economía levantarlo si no están las condiciones dadas.

El mensaje de Javier Milei sobre el cepo al dólar

Epstein escribió este jueves un mensaje en la red social X que tuvo muchas interacciones y comentarios. Uno de ellos fue el reposteo del propio Presidente.

"No hay ninguna duda que el cepo es una porquería (heredada). Y tampoco ninguna duda que el Presidente y sus Ministros están en contra del cepo. El punto es levantarlo de forma tal de no generar un daño mayor. Romper todo es un minuto. Construir lleva tiempo", fue el mensaje del economista, quien durante el último tramo de la campaña presidencial fue uno de los asesores de Milei.

Javier Milei dio pistas sobre cuándo puede levantar el cepo al dólar

Justamente durante un evento realizado por Research for Traders a comienzos de junio, Milei hizo mención a los requisitos necesarios para levantar el cepo al dólar. "Nos quedan 18 billones de pesos, de los cuales 12 billones están en manos del sector público, faltan 6 billones. Estamos ahí de terminar el problema de los pasivos remunerados. De los 12 billones, 7 billones están en Banco Nación y las tenencias del Ministerio de Economía en el Banco Nación son 3,5 billones", sostuvo.

También reveló que el último obstáculo para salir de los controles cambiarios es "el problema de los puts", el seguro de venta hacia el Banco Central que tienen los bancos sobre una porción de los bonos del Tesoro, y que podría implicar emisión monetaria en caso de que fuesen ejecutados. "Estamos trabajando para resolver ese tema. Cuando lo resolvamos, chau cepo", dijo el Presidente.

Luis Caputo explicó por qué el Gobierno todavía no quitó el cepo cambiario

El ministro de Economía Luis Caputo también hizo mención en reiteradas ocasiones a por qué el Gobierno todavía no desarmó el cepo cambiario. Y, detalló, aún no hay fecha estimada para hacerlo.

"No nos ponemos una meta de fecha. Siempre pensamos que se tiene que cumplir cuatro requisitos, el ancla fiscal, normalizar el flujo, teníamos que normalizar stock, y por último, teníamos que tener una relación razonable entre las reservas internacionales y pasivos remunerados. Esas eran las cuatro cosas que nos fijamos, se podría resumir en sanear el balance del Banco Central", dijo Caputo en una de sus disertaciones recientes.

"A todos lo que dicen por qué no sacamos el cepo el día uno. Requiere una cirugía mayor. Si hubiéramos sacado el cepo el día uno, hubiera sido una calamidad; si lo hubiéramos sacado en enero, hubiera sido un desastre; si lo hubiéramos sacado en febrero hubiera sido bastante desastre; si lo hubiéramos sacado en marzo hubiera estado mal; si lo hubiéramos sacado en abril hubiera estado mal; y si lo sacáramos hoy, sería inapropiado. Pasamos de una calamidad a algo inapropiado, una mejora sustancial", señaló.

Caputo puntualizó en qué momento está de su cálculo ante el cepo. "De los cuatro puntos, el equilibrio fiscal está; pero la normalización de los flujos y los stocks, hoy diría que estamos a un 70, 75%; se mejoró en estos cuatro meses mucho, más de lo que hubiéramos pensado. Y la cuarta es la que más alejada estamos de donde tenemos que estar, que es en la relación reservas internacionales, pasivos remunerados", analizó.

"Entonces, no le podemos poner fecha, lo vamos a hacer en el momento en el que estemos seguros de que no va a haber sobresaltos. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Si hoy entráramos en un nuevo programa con el FMI, que implicara nuevos desembolsos, esa relación de pasivos remunerados y reservas, estaría en un nivel más razonables", concluyó Luis Caputo.