La complicada situación laboral en el sector de la construcción, con más de 100.000 despedidos, está afectando a otras actividades, no solo con el karma del desempleo sino con dificultades en las negociaciones salariales. Quién está atravesando esa combinación peligrosa es la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) que dispuso una huelga nacional ante la negativa de las patronales en pactar un aumento, al tiempo que se estima que dará continuidad a las protestas si no se llega a un acuerdo.

Desde las empresas, en tanto, admiten el derecho a huelga, aunque advirtieron que, en el marco del plan de lucha, la federación disponga el bloqueo a las fábricas, lo que dispararía la aplicación de la recientemente sancionada reforma laboral, que condena estas prácticas.

Según pudo averiguar iProfesional, la secretaría de Trabajo tomaría cartas en el asunto aplicando la conciliación obligatoria, como lo viene haciendo en distintos conflictos (metalúrgicos y aeronavegantes, entre otros), ordenando el levantamiento de las medidas de fuerza y exhortando a las empresas a retomar las discusiones salariales.

La Federación de Ceramistas denuncian que llevan cuatro meses sin aumento

Desde la Federación de Ceramistas indicaron que hace cuatro meses que no reciben una mejora en sus ingresos y denunciaron que los representantes de la Cámara Industrial de Cerámica Roja y de la Cámara de Fabricantes de Piso y Revestimiento Cerámicos "pretenden que en los meses de mayo y junio no haya una suba salarial, condenando a los trabajadores y trabajadoras a no poder cubrir sus necesidades mínimas", apuntaron.

Las fuentes gremiales ampliaron: "Decidimos iniciar el plan de lucha ante la postura que tomaron los empresarios, que en definitiva es una rebaja salarial con propuestas por debajo de la inflación".

Subrayaron que "comenzamos con una huelga nacional después de meses de negociaciones en las que no fuimos escuchado, o bien ignorados" y agregaron que "podemos entender el contexto de la situación económica y la caída de la actividad, pero los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste".

Las empresas advirtieron que si se bloquean las fábricas, se dispararía la aplicación de la recientemente sancionada reforma laboral, que condena estas prácticas

Las empresas admiten el derecho a huelga pero no los bloqueos

La conducción de FOCRA reafirmó que la intención del empresariado es "congelar nuestros salarios en momentos de altísima inflación" y amplió: "Evidentemente, quieren robarnos los salarios, quieren que el ajuste llegue más fuerte a nuestras casas".

La discusión salarial derivó en un cruce mediático donde las empresas admitieron que el sindicato está en su derecho de aplicar una medida de fuerza por su reclamo salarial, aunque encendieron la alerta frente a posibles bloqueos en las puertas de las fábricas, impidiendo tanto el ingreso y egreso de los trabajadores que no adhieran al paro como de insumos.

La firma Alberdi Cerámicos emitió un comunicado dirigido a su personal donde, tras reconocer el derecho a huelga, planteó que también reconoce "la voluntad de trabajar e ingresar a nuestro establecimiento", por lo que agregó que permanecerán, "atentos de que no sea obstruido el acceso a la planta, de aquellos que opten por ingresar". Otras empresas siguieron esta línea y advirtieron que la federación incumplió con el deber de preaviso acorde a la legislación presente, por lo que la patronal podría imponer sanciones.

En el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, se incorporan como motivo de despido de los trabajadores las diferentes acciones que pueda llevar a cabo en el marco de un conflicto colectivo en la empresa. Esto sería, por ejemplo, participar en bloqueos o tomas de establecimientos; obstrucción del ingreso o egreso al establecimiento y la afectación de de la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza.