Las medidas anunciadas no son suficientes para despejar la incertidumbre del mercado, y son una "frazada corta". Qué pronósticos maneja la City

El dólar blue se derrumbó el lunes $85 al cerrar en $1.415, como primera reacción a las medidas de profundización monetaria anunciadas durante el fin de semana, y las divisas financieras Contado Con Liquidación y MEP se desinflaron 8,5% y 7,7% al finalizar en $1.306 y $1.307, respectivamente. Así, la brecha entre los dólares libres y el tipo de cambio oficial empezó a bajar, que era el objetivo buscado por el gobierno, aunque los analistas advierten que la caída de los dólares paralelos y la brecha podría ser transitoria.

Y es que, en contrapartida del plan de shock de Caputo, los bonos soberanos y acciones argentinas cayeron significativamente y el riesgo país subió. Los especialistas alegan que la razón principal es que el flanco débil es la acumulación de reservas que se dificulta cada vez

Según los expertos, las medidas anunciadas no son suficientes para despejar la incertidumbre del mercado, y son una "frazada corta". El analista Christian Buteler sintetizó a iProfesional: "el mercado pide menos cepo y responde con más intervención en los dólares".

Y es que el plan anunciado por el gobierno consiste en ir a emisión cero dado que los pesos que se emitan por la compra de dólares en el mercado cambiario oficial serán reabsorbidos vendiendo dólares en el mercado CCL, lo que afectará la acumulación de reservas.

¿Por qué cayeron los dólares paralelos, los bonos y las acciones?

A su vez, la economista Natalia Motyl sostuvo que "era previsible que iban a caer los dólares por la intervención del BCRA en los dólares financieros,mientras que la caída de acciones y bonos se debe a que no convence el anuncio, y genera ruido por la caída de reservas que se prevé alejan la posibilidad de salir del cepo".

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, comentó que "la fuerte caída en los dólares financieros acompañada de caída en deuda hard dólar y ADRs podría indicar que el mercado se adelanta a la intervención de BCRA pero, además, cree que las medidas no ayudan a mejorar la calidad crediticia y afecta al valor de las empresas locales". Y enfatizó que "al mercado no le caen bien las intervenciones oficiales y de algún modo lo manifestó en la rueda del lunes".

Tras el plan de shock monetario de Caputo, el dólar blue cayó este lunes $85 y cerró en $1.415

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores relacionó la reacción del mercado a que es "una medida pésima, demuestra una gran debilidad y termina convalidando la acción que ejecutó el gobierno anterior usando la misma herramienta que este gobierno se cansó de criticar", en alusión a la intervención en el dólar financiero.

"El Gobierno decide tomar una muy controvertida medida usando divisas para intervenir en mercados paralelos, a pesar de que el BCRA no ha conseguido acumular dólares como para llevar las reservas netas a terreno positivo. La medida va en contra con lo que el FMI había señalado en el Staff Report de hace pocas semanas. Esto nos parece preocupante más allá de algún efecto positivo temporario que pueda obtenerse en materia de brechas", planteó.

Repetto auguró que "tampoco va a ayudar a mejorar el riesgo país que era el indicador fundamental para resolver los problemas de 2025 en adelante permitiendo que al reingresar a los mercados financieros se pueda rollear la deuda en dólares por lo que deja en una situación de mayor vulnerabilidad financiera a mediano plazo".

En sintonía, Buteler aseguró que "el mercado no cree en esto, y por eso bajaron acciones, bonos y subió el riesgo país, y de a poco los dólares van a volver a la tendencia de fondo que es alcista" porque "el mercado está pidiendo menos cepo y el gobierno responde con más intervención"

"Tenés riesgo país en 1.500 puntos y anuncian que no van a sumar más reservas porque los pocos dólares que compras los terminan vendiendo de vuelta para no subir la cantidad de pesos. Es lógico que el tenedor de bonos diga que en estas condiciones no quiero, por más que le digan que ya se están comprando los dólares para pagar los vencimientos de enero de 2025".

"Los intereses es probable que los puedan cubrir, pero el capital lo van a tener que refinanciar y con un riesgo país de 1.500 puntos y sin dólares no van va poder refinanciar, y por eso se deshacen de los bonos", argumentó.

Los bonos soberanos y acciones argentinas cayeron en Wall Street, como reacción a las nuevas medidas monetarias

Por su parte, el analista financiero Franco Tealdi vinculó la caída de los dólares financieros a "la mejora en la liquidación de exportaciones" y remarcó que el BCRA registró el lunes un saldo neto comprador de u$s36 millones en el mercado cambiario, y acumula en lo que va de julio compras por u$s263 millones.

"En cambio, en el frente financiero no fue una buena rueda, con mucha venta de bonos, un poco influenciada por factor externo, pero hubo una reacción del mercado de desprenderse de títulos argentinos preocupados por cómo va a ser el proceso de acumulación de reservas, dado que ahora más dólares se usarán para bajar la brecha", destacó.

El analista financiero Gustavo Ber consideró que "la reacción del mercado era la previsible, esto es los activos financieros, bonos en dólares y ADRs, respondiendo con mayor cautela y los dólares financieros desinflándose con fuerza a partir del nuevo esquema"

Dólares: ¿La baja de la brecha será sostenible?

La brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial tras haber tocado 62% el viernes con cuando la divisa informal cerró a un récord de $1.500, cayó el lunes a 53,3%, mientras que en el caso del CCL se desinfló del 54,6% a 41,49%.

Para Repetto, "la baja de la brecha puede ser tomada como una victoria temporaria de la medida lanzada". Pero advirtió: "si la estrategia es rifar divisas que no son propias pueden bajarla temporaria y discrecionalmente a donde quieran, aunque va a terminar siendo pan para hoy y hambre para mañana porque esa baja va a ser percibida como insostenible a costa de menor acumulación de reservas". Y vaticinó que "sin baja de riesgo país, y sin acumular reservas, la situación seguirá siendo inestable".

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas juzgó que la baja de la brecha "podría ser temporal si no es acompañada con un set de nuevas políticas". Y alegó: "La brecha puede bajar, pero para que sea sostenible en el tiempo, requiere sostener el resultado fiscal, cortar con la emisión monetaria, algo en lo que están trabajando más activamente, y reacomodar la tasa de interés".

El flanco débil el plan Caputo es la dificultad para acumular reservas

De igual mirada, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Vision, esgrimió: "El gobierno no está reduciendo la brecha en una forma eficiente y virtuosa, lo está haciendo de manera disruptiva para el mercado, diciéndole ‘ voy a sacar de la caja en pesos para comprar dólares y con eso voy a intervenir’, por lo cual esto es una frazada corta".

"Como un primer día, el gobierno la reducción de la brecha la va a tomar como un logro, el mercado no creo que lo tome así, sino como una desconfianza. Y en el correr de los días veremos si logran estabilizar los tipos de cambio en un nivel de $1.300 o si genera un salto por arriba de los $1.350. Acá el quid de la cuestión es la falta de dólares que tenes. Con estas medidas no se puede salir (más rápido) del cepo porque están jugando con los mismos dólares que tenes que mantener las reservas, para intervenir en el mercado cambiario", razonó. Según su visión, la brecha podría caer hasta el rango de entre 45% y 50%.

La consultora Outlier planteó que "lo deseable sería que la brecha baje porque el mercado percibe un sendero ordenado de flexibilización de los controles cambiarios o, al menos, ve que las condiciones en ese sentido se van logrando"

"Si la medida logra bajar la brecha y los tiempos de flexibilización del control de cambios no se aceleran, la señal será negativa porque se interpretará que se está buscando sostener el cepo por más tiempo. Si la medida no logra baja la brecha, el gobierno habrá sacrificado más divisas sin acelerar nada, lo cual también alarga los tiempos e impacta negativamente", señaló.

Dólares paralelos: ¿hasta qué valor pueden bajar?

Motyl dijo que en el caso del dólar blue "veo en $1.400 el nuevo piso, y para el resto de dólares en torno a los $1.300 por lo menos por esta semana". Según su visión, con las nuevas medidas "no es suficiente para calmar definitivamente la presión de los dólares, necesitará ser acompañado por la aprobación del Presupuesto del año que viene, sino el mercado sólo verá una política monetaria muy osada sin la pata fiscal".

El economista Federico Glustein explicó que el lunes "los dólares paralelos han bajado fuerte entendiendo dos cuestiones: se ha congelado la base monetaria a los niveles actuales y que para eso, se venderán los dólares que compre el BCRA en el MULC; es decir, es un aviso al mercado de que habrá cierta intervención".

Para analistas, la baja de la brecha por intervención en los dólares financieros no es sostenible

. Y por otro lado, que el vencimiento de Globales y Bonares se hará con superávit pero a costa de un mayor ajuste, de menor producto y menor recaudación.Por eso la reacción de la caída de bonos y acciones que es una mala señal para el mercado", manifestó.

En ese marco, Glustein estimó que "los dólares deberían bajar a niveles de $1.300 por lo menos para retomar la confianza aunque probablemente primero rompan ese piso para situarse por encima de los $1.200 que sería el valor lógico". No obstante, cree que estas medidas "no son suficientes" para calmar la presión sobre los dólares "porque está todavía la incertidumbre sobre la liquidación del agro, la compra de divisas y demás" con lo cual "ante la desconfianza en el mercado, pueden retomar la senda alcista".

Ber proyectó que "la brecha podría continuar en descenso hasta el 30%, equivalente a unos $1.200, (en los dólares paralelos) de sumarse también oferta privada a partir de una posición técnica vendedora de corto plazo con algunos exportadores apurados por liquidar antes de que siga bajando"..

Para Buteler, la baja este lunes de los dólares paralelos "es una reacción momentánea producto que lo que se anunció el fin de semana. pero no un cambio de tendencia". Y vaticinó: "podrá tener un par de días más de efecto, que los dólares no se recuperen tan fuerte, pero la tendencia de fondo sigue siendo alcista".

"Hemos tenido bastante experiencia que los movimientos productos de intervenciones, duran lo que duran las intervenciones, cuando aflojan porque no tenes dólares, los precios vuelven a su posición natural", subrayó. Y acotó que la tendencia alcista "es producto de diferencias con el programa, seguis con tasa real negativa, seguis con cepo, no modificas las causas".

A su criterio, "mañana, tal vez pasado,pueden bajar pero después irá perdiendo fuerza", y recalcó "el Gobierno quiere que vayan a $1.100 y la verdad es que no lo veo posible; de acá un mes la brecha del CCL la veo en el orden del 50%".