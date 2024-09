Casi en tiempo de descuento, la Federación Trabajadores de Industria de la Alimentación (FTIA) consiguió un aumento salarial del 14,08 por ciento para el último cuatrimestre del año, convirtiéndose en otro de los gremios que rompe la el techo que pretendía el ministerio de Economía del 2 por ciento mensual para los salarios del sector privado.

La relación entre los representantes gremiales y los directivos de la Federación de Industriales de Productos Alimenticios (FIPAA) no pasa por el mejor momento. Y esta negociación no mejoró el clima, ya que el gremio avisó que, si no llegaba a un aumento, iniciaría un plan de lucha con paros y movilizaciones.

De hecho, estaba prevista una marcha a la sede de la cámara patronal para estos días. Los referentes sindicales advirtieron sobre "la falta de compromiso y sensibilidad social del sector empresario" y aclararon que el ofrecimiento de la cámara "ni siquiera alcanza a cubrir el incremento mensual del índice de precios al consumidor.

Alimentación: cómo se liquidará el aumento de sueldo

Cuando nada lo hacía prever, el diálogo se encaminó, por lo que se puso pausa a las medidas de fuerza. De esta forma, se llegó al preacuerdo que ahora debe ser homologado por la secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano.

La mejora salarial se aplicará de la siguiente manera:

4% en septiembre.

3,4% en octubre.

3,1% en noviembre.

2.9% en diciembre.

El gremio aclaró que al tratarse de porcentajes que son acumulativos respecto del mes anterior, representa para el cuatrimestre un total del 14,08 por ciento, en tanto que desde abril se acumuló un incremento del 35,19 por ciento, en el marco de la paritaria 20204-2025.

Negociaciones complejas: a cuánto se fue el sueldo inicial

El secretario General de la Federación, Héctor Morcillo, afirmó a iProfesional que "estamos conformes con este aumento que es en defensa del poder adquisitivo de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la alimentación" y advirtió que "se logró después de duras y extensas negociaciones con las patronales".

Explicó que la mejora comprende al personal bajo el convenio colectivo de trabajo 244/94 y aclaró que "como la negociación fue prolongada y se atrasó con respecto al mes de septiembre, se estableció que el retroactivo correspondiente a este mes se liquidará con la segunda quincena de septiembre".

Si bien todavía no está la escala salarial -a la espera de la homologación de las autoridades- se estima que el salario inicial rondará, en diciembre, aproximadamente 1.000.000 de pesos, sin adicionales como antigüedad y presentismo. Las partes pactaron además que en diciembre volverán a reunirse para reabrir las negociaciones y fijar los aumentos para el trimestre enero-marzo a hacerlo en forma más amplia.