Mercado Pago solicitó un permiso para convertirse en banco en México

Mercado Pago, la fintech creada por el gigante del ecommerce Mercado Libre, solicitó a las autoridades mexicanas una licencia para convertirse en banco. De esta manera, la firma de Marcos Galperín busca transformarse en el banco digital más grande del país.

"Iniciamos oficialmente el camino de la transformación de Mercado Pago en el banco digital número 1 de México, lo que nos permitirá innovar y ampliar los servicios financieros que necesitan millones de personas en México", dijo al respecto Pedro Rivas, director general de Mercado Pago, en un comunicado emitido por la empresa.

Nubank, de Brasil; y Revolut, de Londres; son otras de las compañías financieras que habían solicitado antes este permiso para ser reconocidos como entidades bancarias en el país que gobierna Andrés Manuel López Obrador.

De este modo, Mercado Pago envió la documentación correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y deberá esperar entre 12 y 24 meses para recibir una respuesta.

Mercado Pago será banco en México: ¿podría replicarlo en Argentina?

En el caso de Mercado Libre puntualmente, refirió: "Ya lo ha realizado (en referencia al caso de Brasil) y lo está realizando en México, tiene todo el know how, es la empresa más grande, por lo que no creo que haya un desafío u obstáculo en particular, sino que es una estrategia de negocio, para expandir servicios y alcances en algunas economías".

En esa línea, contextualizó que "fuera de Argentina, la gran mayoría de las fintech, principalmente las grandes, han aplicado más temprano que tarde a la posibilidad de obtener una licencia bancaria". Mercado Pago ha seguido esta tendencia en América Latina y de hecho, "en el caso de Brasil, se definen como banco digital y están en una de las categorías más altas que implica poder intermediar financieramente, como lo hace un banco".

Asimismo, recordó que la estrategia de expansión de estas fintech, es similar a la de otras a nivel mundial como N26 en Alemania, Revolut en Inglaterra, y comentó que "las primeras fintech que nacen como billeteras rápidamente escalaron a pedir licencia de institución financiera, permitiéndoles intermediar y competir a través de productos financieros. En América Latina, en otras partes de la región también ha sucedido".

En tanto, respecto de Argentina, comentó que "la primera fintech que siguió ese paso fue Ualá, no pidiendo licencia, sino comprando a un banco que tenía licencia".

Consultado entonces sobre las potenciales consecuencias de una expansión similar de Mercado Pago en Argentina, señaló que "en caso de que se replique en Argentina, las consecuencias serían esas mismas, principalmente en su modelo de negocios, intermediación financiera y en los productos, productos bancarios: la posibilidad de expandir su ecosistema de servicios, plazo fijos, tarjeta de crédito, plazo fijo, recepción de haberes, jubilaciones, pensiones, etcétera."

Sin embargo, sostuvo que no habría "particulares desafíos regulatorios" en el caso de Argentina, y precisó: "Obtener una licencia bancaria en cualquier parte del mundo es algo que toma bastante tiempo, y por eso, otras empresas eligen comprar bancos chiquitos que ya hayan atravesado todo ese escrutinio".

Mercado Pago busca ofrecer plazo fijo, pago de jubilaciones y depósitos

En tanto, desde Mercado Pago afirmaron a iProfesional que las reuniones con los reguladores en México ya iniciaron y en los siguientes meses los representantes de la empresa presentarán la solicitud formal.

En esa línea, indicaron sobre la licencia que "cuando la obtenga se convertirá en un banco digital que opera 100% de forma digital, sin sucursales, y que no obliga al usuario a hacer trámites en persona". "Decidimos avanzar en México con esta decisión para continuar desarrollando más y mejores productos y con mayor velocidad", por ello "Mercado Pago iniciará el proceso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México para organizarse y operar como una Institución de Banca Múltiple y mejorar la vida financiera de millones de mexicanos", destacaron.

Sobre el estado actual de la solicitud, precisaron que se encuentran "recabando las primeras observaciones en México y estableciendo mesas de trabajo con las autoridades para cumplir de la mejor manera con cada uno de los requerimientos, y a partir de estas mesas de trabajo con las autoridades, se establecerán equipos de trabajo multidisciplinarios que reunirán todo lo necesario para poder hacer la solicitud formal en los próximos meses".

También aseguraron que "el proceso no impactará la operación de la cuenta digital actual y los usuarios seguirán disfrutando de los beneficios y seguridad de tener su dinero en Mercado Pago y la empresa está preparando nuevos lanzamientos y mejoras a muchos de los productos actuales".

Por otro lado, la empresa negó que se proyecten modificaciones similares en lo inmediato en Argentina y expresó que "esta evolución que se inició en México no es trasladable al resto de los países de la región y sus ecosistemas financieros", si bien en Brasil Mercado Pago ya opera como banco digital, y agregó que"se revisan de forma permanente en todos los países donde opera si la figura que tiene es la mejor o analiza si otra figura puede tener más sentido, porque nuestro objetivo es construir la mejor cuenta digital con las licencias que tenemos y, en el caso de Argentina, podemos ofrecer lo que necesitamos para nuestros usuarios con el marco actual".

"En Argentina, Mercado Pago está regulada por el BCRA como Proveedor de Servicios de Pago (PSP) que ofrece cuentas de pago, y al administrar cuentas de pago, no está alcanzada por la Ley de Entidades Financieras y por lo tanto, no intermedia fondos ni toma depósitos de sus usuarios para prestarlos", completaron.