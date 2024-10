Gremio estratégico cerró aumento salarial bimestral y el básico llegará a $1.000.000

El consejo directivo de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) logró un aumento salarial para la rama Extractiva, después de intensas negociaciones con los directivos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), representada por Alejandra Cardona.

Según trascendió, las discusiones se dieron donde cada sector "defendió sus posturas, pero conseguimos una mejora por encima de las versiones que indican que el gobierno pretende fijar un techo salarial que no supere el 3 por ciento mensual", explicaron fuentes gremiales.

Cómo se pagará el aumento y cómo quedaron los sueldos

De esta forma, el acuerdo consiste en un 8 por ciento que se pagará de la siguiente forma:

4% en septiembre.

4% en octubre.

El secretario General de la organización gremial, Héctor Laplace, sostuvo que "con esta mejora se evita un clima de conflictividad en la actividad, como se está dando en otros sectores, como metalúrgicos, construcción y educación, entre otros" y remarcó que "de esta forma, podemos sostener el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras".

Con los incrementos liquidados, el salario promedio será en octubre de unos 860.000 pesos, con la categoría más alta en unos 916.000 pesos; en tanto que, para los jornalizados, el promedio salarial rondará los 34.500 pesos. A esto se debe sumar el 1 por ciento por antigüedad y otros ítems como presentismo y capacitación o productividad.

Defensa de la obra pública y rechazo al RIGI

Por otra parte, Laplace se sumó a las voces que reclaman la vuelta de la obra pública. Explicó que "con los datos que se manejan a nive

l del mundo, haga que desde el Ejecutivo dejen de repetir que hay que olvidarse de la obra pública. Nuestra opinión es que hay cuestiones que la única chance que tenemos es desde lo público. Hay rutas nacionales que quizá con un peaje lo podamos resolver, pero hay otros que no, escuelas que no, universidades que no, hay puentes que no. Si no está la mano del Estado, no vamos a tener chance. Si no está el Estado no veo chances de crecimiento en estas actividades en la República Argentina".

En ese mismo sentido, el Secretario General de AOMA volvió a sentar la posición de la Asociación en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y apuntó que no va a contradecir "las acotaciones que se hicieron en el día de ayer con la aprobación del RIGI aquí en Córdoba. Lo que me gustaría preguntarles es cuántos de los empleadores que están hoy aquí están en condiciones de hacer una inversión de 200 millones de dólares como mínimo. Creo que van a ser muy pocos".

Añadió que "es decir que, en cuanto a la minería específicamente, y estoy hablando solamente de nuestra actividad, no veo demasiados cambios que pueda haber con el régimen acá en Córdoba. No nos olvidemos que con la minería metalífera tenemos una ley restrictiva en la Provincia".

Con relación al RIGI, Laplace apuntó que "no estamos de acuerdo con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Lo venimos repitiendo desde mayo en un encuentro que se hizo en San Juan, y me voy a permitir un minuto para poder aclarar así no quedan clavos inconclusos. Me preguntaban hace un tiempo por qué estamos en contra si con más inversiones vamos a tener más afiliados, y por supuesto que un pensamiento lineal diría eso, pero en mi caso particular más allá de ser secretario General de AOMA soy argentino, y creemos que dar el RIGI es dar nuestros recursos naturales sin ningún beneficio, incluso con una estabilidad fiscal de 30 años".