La reacción de los inversores fue positiva, pero la euforia no fue desmedida y los bonos en dólares siguen por debajo de los máximos del año. Los motivos.

En la primera rueda hábil de la semana, el dólar blue arranca este martes con una suba de veinticinco cinco pesos, a $1.305 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que anota un nuevo máximo histórico. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.267; y el MEP se ofrece en $1.244. En un contexto de cauteloso optimismo, el mercado ha recibido con brazos abiertos las recientes victorias políticas y económicas del gobierno. La euforia, aunque contenida, refleja un cambio de rumbo que muchos inversores ven como un presagio de estabilidad y crecimiento potencial. Sin embargo, esta celebración viene con una advertencia clara: la necesidad imperiosa de levantar el cepo cambiario.

La semana pasada fue testigo de una trifecta de eventos positivos que han aliviado la presión sobre el mercado. La renovación del swap chino, la aprobación de la Ley Bases en el Senado y un dato de inflación que, aunque alto, no sorprendió negativamente, han contribuido a este clima de confianza renovada. Estos acontecimientos han servido para descomprimir la toma de ganancias que se había intensificado tras el desarme acelerado de los pasivos remunerados del Banco Central.

Los analistas subrayan la importancia del apoyo internacional, como el reciente empuje del FMI y la cooperación china, que han proporcionado un respiro financiero crucial. No obstante, recalcan que sin levantar el cepo cambiario, la atracción de inversiones seguirá siendo una tarea ardua. El cepo no solo simboliza una barrera económica sino también una señal de desconfianza hacia el mercado internacional.

A pesar de los avances legislativos y las medidas económicas adoptadas, los expertos advierten que los desafíos que enfrenta el gobierno son complejos y multifacéticos. La realpolitik comienza a tomar forma con un giro pragmático en el programa económico del gobierno. La dolarización endógena ya no es parte del discurso oficial y se ha frenado la premura por desarmar los pasivos remunerados.

El mercado reconoce que hay costos y riesgos asociados con levantar el cepo, pero muchos consideran que los beneficios potenciales justifican estos riesgos. La consolidación de superávits fiscales podría ser la clave para aumentar la credibilidad y permitir una flotación monetaria más libre con costos inflacionarios y de actividad manejables.

En conclusión, mientras que las victorias políticas y económicas recientes son motivo de celebración para el mercado, hay un consenso creciente sobre la necesidad crítica de levantar el cepo cambiario. Este paso es visto como esencial para restaurar la confianza completa en la economía argentina y para desbloquear el flujo de inversiones tan necesario para el crecimiento sostenible a largo plazo.

El mercado festeja las victorias políticas y económicas de Milei, pero advierte por la urgencia de levantar el cepo

Las primeras victorias políticas de Milei

De acuerdo con un informe de Eco Go, la trifecta de la semana pasada (China, Ley Bases en Senado, dato de inflación de mayo en 4,2%) descomprimió la toma de ganancias que se había potenciado desde el desarme acelerado de los pasivos remunerados del BCRA contra Lecaps del Tesoro tres semanas atrás.

Para los expertos, el anuncio de que se renueva por un año la activación del swap Chino por u$s5.000 millones ayuda y no poco teniendo en cuenta que las reservas líquidas estaban sólo en u$s3.500 millones (las Netas negativas en u$s2.200 millones y las Brutas orillando los u$s30.000 millones).

Además, señalaron que el FMI "dio un empujoncito" y, tras el anuncio de roll over de China, el Board aprobó la octava revisión del programa y destrabó el penúltimo desembolso de u$s800 millones. No habría cambios en el blend, aunque de manera posterior a la sanción de la Ley de bases se reduciría la alícuota del impuesto PAIS.

"Si bien con cambios, la aprobación del Senado de la Ley Bases, mostró que el Gobierno pudo finalmente destrabar la "negociación". El proyecto pasa a Diputados que puede enviar al recinto el proyecto original y con mayoría simple revertir los cambios introducidos en el Senado", comentaron.

La necesidad de levantar el cepo

A su turno desde Econviews, precisaron que con la ley bases aprobada, si bien la credibilidad mejora, recalcaron que si no se levanta el cepo será casi imposible atraer inversiones y señalaron que el cepo "tiene más importancia" que el famoso RIGI que se aprobó con la ley bases.

"Ahora, el rezago entre el levantamiento del cepo y la concreción de las inversiones puede ser largo para los tiempos de la política que es por naturaleza impaciente. Es decir, no hay tantas ganancias rápidas ahora que la inflación ya no es tan alta. Todo esto implica que los desafíos que enfrentará el gobierno son complejos", observaron.

La reacción de los inversores fue positiva, pero la euforia no fue desmedida y los bonos en dólares siguen por debajo de los máximos del año

La visión de la consultora que coordina Miguel Kiguel es que en la medida que el gobierno pueda consolidar los superávits fiscales, la dosis de credibilidad será suficiente para levantar el cepo, por lo que dejar que flote la moneda con un costo inflacionario y de actividad que serán políticamente manejables.

"No estamos sugiriendo que no haya costos ni que no haya riesgos, pero nuestra visión es que vale la pena pagar los costos y correr los riesgos en algún momento de los próximos meses", apuntaron.

En este sentido, desde Econviews precisaron que "entienden" la visión respecto del miedo a flotar en un ambiente en que la estabilidad no está asegurada, pero estiman que una vez que se promulgue la ley y se empiecen a reglamentar los diversos temas, "habrá millas para pensar" la estrategia de levantamiento del cepo que en septiembre cumple 5 años.

El comienzo de la realpolitik

De acuerdo con Eco Go, además de las buenas noticias que anotó la administración Milei la semana pasada, marcaron que hay un nuevo giro pragmático en el programa, ya que la "dolarización endógena" salió del discurso oficial y la premura por desarmar los pasivos remunerados se frenó. En la licitación de la semana pasada, el Tesoro sólo renovó los vencimientos con colocaciones en Lecaps a septiembre por $5,4 billones, dejando afuera de la licitación casi $11 billones que se quedaron en Pases.

"Se anunció que a partir de ahora las tasas de interés de las Lecaps pasarían a ser positivas, coincidiendo la tasa mensual de la Lecap a septiembre con la tasa de inflación del mes (4,25% contra el 4,2% que dio el IPC del INDEC). Esta medida está en concordancia con el pedido del FMI en el comunicado de aprobación de la revisión", precisaron.

Además, apuntaron que el crawling se sostiene al 2% mensual hasta fin de año y también el esquema blend (80% 20%) y en el documento conjunto publicado entre el Mecon y el BCRA inmediato a la difusión del programa se avisó que las reservas acumuladas a fin de año serían u$s2.200 millones más bajas que las actuales (incluyendo los desembolsos pendientes).

"Dicho de otra forma, la compra de dólares sería menor a los vencimientos netos por u$s4.700 millones hasta fin de año (incluyendo Bopreales, Globales/Bonares y Provincias). Y el ratio Reservas netas/Base Monetaria amplia (Base Monetaria+Pasivos Remunerados), condición para remover el Cepo según el Ministro, dejaría de mejorar", concluyeron.

En la primera rueda de la semana, el dólar blue arranca este martes con una baja de cinco pesos, a $1.275 en las cuevas del microcentro porteño

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1305 para la venta y a $1285 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación opera a $1.267; y el MEP se ofrece en $1.244.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $924.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $906,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.478,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: