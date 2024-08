La senadora Juliana Di Tullio se cruzó en redes con el ministro de Economía Luis Caputo luego de hacer un pedido de información para conocer los detalles del envío de lingotes de oro del Banco Central al exterior y amenazarlo con iniciar acciones legales. El titular de Hacienda le hizo notar un error y le dijo "son tan burros vos y tu colega".

En las últimas semanas surgió una polémica en torno al envío de lingotes de oro del Banco Central (BCRA) hacia el exterior del país. La medida fue muy cuestionada por dirigentes de Unión por la Patria, pero respaldada por el Gobierno y fundamentada por el ministro de Economía, con la intención de generar un rendimiento extra de los activos.

Cruce entre Juliana Di Tullio y Luis Caputo por el envío de lingotes de oro al exterior: qué se dijeron

Todo comenzó cuando la senadora dio a conocer a través de sus redes sociales que el pasado 29 de julio envió junto al también senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y una nota a Luis Caputo "exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior". Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuesta y que por lo tanto "de persistir en ello" iniciará "acciones legales".

Más tarde, el ministro citó la publicación de la senadora kirchnerista y le marcó un supuesto error a la legisladora. "Son tan burros vos y tu colega que dirigen el pedido a Economía en lugar de al Banco Central", disparó Caputo y siguió: "Senadores que no saben ni hacer un pedido de información, pero que se autoaumentan el sueldo a $9.000.000. Bravo senadora!".

Luego, Di Tullio salió a contestar: "El burro es el que no sabe la diferencia entre un pedido de información pública, que es el que va al BCRA, y una nota, que es la que se dirige al funcionario del área económica. O sea, al burro. Cuando lo citemos al Senado quiero ver si me dice en la cara lo que me dice por tuit".

En las explicaciones públicas que dio el ministro de Economía indicó: "Es una movida muy positiva del Central. Porque hoy tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, un edificio: no lo podés usar para nada. En cambio, si tenés ese oro afuera, podés sacarle un retorno y la realidad es que el país necesita maximizar el retorno de sus activos. Tenerlo encerrado en el Central, sin hacer nada, es negativo para el país. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo".

El Banco Central se negó a dar información sobre los lingotes de oro

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó bajo la lupa de los medios de comunicación, gremios y la oposición, luego de que la entidad que maneja Santiago Bausili confirmara que el oro físico del que dispone -como parte de sus reservas- sería enviado al exterior para obtener interés a cambio.

En este sentido, el gremio de empleados bancarios solicitó información sobre el destino de los lingotes al BCRA, que se negó a otorgar detalles. Al respecto, el secretario general del sindicato de La Bancaria, Sergio Palazzo, señaló: "El día jueves el BCRA contestó mis tres pedidos de acceso a la Información Pública. Las autoridades del BCRA resolvieron ‘En los términos del artículo 8 inciso B y C de la ley 27.275 de derecho de acceso a la información pública declarar la reserva y DENEGAR las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por el Señor Sergio Omar Palazzo’".

Sergio Omar Palazzo hizo eco de su pedido (rechazado por el BCRA) en sus redes sociales.

Y añade: "Entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA han citado lo siguiente: ‘…cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica… podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero…', también invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275, para denegar la información, que dice: ‘…información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario…’".

En su cuenta de X, el legislador de Unión por la Patria y gremialista detalló además: "La contestación de las autoridades del BCRA y su denegatoria son NULAS ya que no fundamentan los motivos por los que DENEGARON la información. La segunda cuestión a analizar es que muchas de las preguntas no tienen ninguna vinculación con el artículo 8 incisos B y C citados de la ley 27.275 por ejemplo si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora, si se hizo por una aerolínea Británica, si hubo resolución de directorio, cuántos fueron los costos de traslado, vuelo y seguros, cuántos lingotes fueron, etc".

"La tercera cuestión es que se me niega la información, pero por otro lado el ciudadano y ministro de Economía pareciera que si la tiene ya que reconoció la operación en un programa televisivo. Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este Gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno", cerró.