El oficialismo indicó que todavía no hay fecha para levantar el cerrojo cambiario, pero expertos alertan qué debe pasar con las reservas e inflación

En los últimos días, volvió a ponerse en discusión cuándo sería la fecha en que el Gobierno podría levantar el cepo cambiario, debido a que el oficialismo afirmó que el desarme de este cerrojo ocurrirá recién cuando la emisión sea cero y se elimine todo el sobrante de dinero. Más allá de esto, existen otros factores que están actuando como condicionantes, como son el precio del tipo de cambio oficial y el nivel de reservas que tiene el Banco Central.

En resumidas cuentas, en base a los últimos mensajes del Presidente de la Nación, Javier Milei, existen más probabilidades que el cepo cambiario se mantenga durante más tiempo al previsto.

"Todo dependerá de cómo evolucione la acumulación de reservas en base a la liquidación de exportaciones más el nivel de importaciones, y cuán por arriba del 2% de devaluación cambiaria mensual se ubique la inflación de cada mes", destacan los economistas de la Consultora LCG.

Y completan: "Es evidente que el Gobierno se ha propuesto como prioridad bajar esa inflación a valores por debajo del 1% mensual. Pero también es evidente que para eso parece haberse encerrado en una estrategia de difícil salida: no puede bajar la brecha lo suficiente para no tener que gastar las reservas, y no puede devaluar para que los precios sigan bajando".

Por lo tanto, la conclusión de estos analistas es que la alternativa de liberar el cepo y que sea el mercado "quien devalúe", parece haber "perdido terreno" en los últimos días. Con lo cual, proyectan que es "muy posible" que la brecha entre el dólar oficial y el libre no baje del 30%.

Cepo al dólar: qué pasa con las reservas

Una de las cuestiones centrales para poder eliminar el cepo cambiario es que el Gobierno deberá tener un sostenido ingreso de divisas para hacerle frente a los cuantiosos vencimientos de deudas externas y para cancelar pagos de otros compromisos, como importaciones. Este dinero puede ingresar por mayores exportaciones, emisión de bonos, o pedidos de préstamos a organismos internacionales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Todo dependerá también, en los meses subsiguientes, si se retoman las negociaciones con el FMI frente a la necesidad de fondos frescos, dado que las posibles líneas de financiamiento privadas que puedan aparecer serán a tasas de mercado, con lo que no podrán estar disponibles en montos elevados sin afectar las cuentas fiscales", resaltan desde LCG.

Para acotar que el FMI fue "muy enfático en el objetivo de acumulación de reservas, y usó varios eufemismos para alertar sobre el atraso cambiario".

Entonces, por la necesidad que tiene el Gobierno de dólares para tener mayor tranquilidad en el frente externo, y cumplir con los numerosos compromisos que implican pagos por vencimientos de deuda por unos u$s11.000 millones entre este año y el que viene, comienza a ponerse en duda si se podrá mantener el programa actual.

Mientras tanto, en las ultimas 10 ruedas el BCRA compró siempre divisas, para sumar alrededor de u$s299 millones a las reservas. De hecho, u$s88 millones fueron adquiridas este último lunes.

Inflación y precio del dólar, en la mira para poder sacar el cepo

Por lo tanto, en la mira de los economistas se sitúa en saber si el Gobierno podrá seguir manteniendo como prioridad el rumbo de la inflación a la baja, tras los datos oficiales que en julio se registró un incremento del índice de los precios al consumidor (IPC) del 4%.

"La inflación volvió a desacelerar y marcó el resultado más bajo desde enero de 2022, en línea con lo que venía anunciando el Gobierno. A contramano, el IPC núcleo aceleró en el margen, manteniéndose en los niveles de los últimos dos meses: ¿comienza a dificultarse la desinflación? La respuesta no es tan evidente, pero el mercado se mostró confiado en que el plan de desinflación del equipo económico para los próximos meses será exitoso", afirman desde Consultatio Investments.

En base a eso, indican que los resultados de la licitación del Tesoro "reflejan bien" esta confianza, porque hubo "una extensión de los plazos y una tasa mínima que se encuentra por debajo del 4% efectivo mensual (TEM)".

También desde LCG sostienen que la marcha de los precios sigue mostrando "cierta dificultad" para continuar hacia un régimen de inflación baja, debido a que el dato "core" se ubicó en 3,8%, luego de dos meses en 3,7%, "mostrando un amesetamiento, incluso en un contexto cuasirecesivo".

"Seguimos siendo de la idea de que la batalla contra la inflación lamentablemente suele ser más ardua de lo que se piensa. Todavía hay precios atrasados y, sobre todo, todavía resta ver cómo reaccionan los ímpetus de remarcación cuando la demanda sea más fuerte y cuando el 2% cambiario tenga que levantarse. El verdadero test de si vamos a un régimen de inflación baja lo veremos solamente en esas condiciones", advierten desde LCG.

Al respecto, desde Consultatio acotan: "Nuestra visión es que la desinflación tiene algo más para dar siempre que se mantenga la credibilidad del ancla fiscal y que no surjan disrupciones por el lado cambiario. Sin embargo, nuestro escenario de unificación cambiaria implica una aceleración transitoria hacia fin de año".

En conclusión, el precio del dólar, el nivel de reservas y la inflación son cuestiones centrales que le marcarán la agenda al Gobierno sobre cuándo podrá levantar el cepo cambiario.-