Este miércoles, la Justicia de Estados Unidos autorizó el embargo de activos argentinos depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal estadounidense (Fed). Esta decisión representa un nuevo revés para Argentina, que podría enfrentar la pérdida de aproximadamente 187 millones de dólares.

La jueza Debra Ann Livingston, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, ratificó el fallo en primera instancia emitido por la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Este fallo permite a los acreedores del Estado argentino embargar bonos del Tesoro de Estados Unidos, que Argentina mantenía como garantía de pago.

Estos bonos formaban parte de los títulos emitidos a principios de la década de 1990 como garantía para los bonos Brady, que vencieron en marzo de 2023. Estos instrumentos financieros fueron utilizados en la reestructuración de la deuda argentina de aquella época.

Otra derrota judicial para Argentina: embargan activos en Estados Unidos para pagar default

El especialista en mercados, Sebastián Maril, subrayó la serie de derrotas judiciales que Argentina ha enfrentado en el último mes. "En tan solo un mes, Argentina perdió la apelación por el cupón PBI en Londres (1.500 millones de dólares); recibió una sentencia sumaria por deuda en default (140 millones de dólares); perdió la certificación del fallo del Ciadi en Estados Unidos en el caso Aerolíneas Argentinas (340 millones de dólares), y perdió la apelación por embargos de activos soberanos en relación con la deuda en default (420 millones de dólares). Dejar que las cortes hablen no es una estrategia legal, sino una excusa para no tener una", comentó Maril.

Maril, consultor de Latam Advisors, es conocido por proporcionar información detallada sobre los litigios que enfrenta Argentina en el exterior, basándose en datos de fondos especulativos.

Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master adquirieron deuda argentina en default desde 2001, comprándola a tenedores que no ingresaron en los tres canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005 (durante el gobierno de Néstor Kirchner), 2010 (con Cristina Kirchner) y 2016 (con Mauricio Macri). Se estima que estos fondos representan menos del 3% de los tenedores originales que no aceptaron los canjes y que, conocidos como holdouts o fondos buitre, iniciaron acciones legales contra el Estado argentino.

La deuda en dólares del default de Argentina desde 2021

En total, Argentina adeuda aproximadamente 420 millones de dólares en deuda en default desde 2001. Estos bonos del Tesoro de Estados Unidos, denominados "cupón cero", fueron utilizados como garantía de pago de los bonos Brady emitidos a principios de los 90, en un esfuerzo por refinanciar la deuda acumulada durante la década anterior bajo la política impulsada por Nicholas Brady, entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Cabe recordar que estos mismos bonos fueron objeto de un embargo en 2005, cuando Argentina lanzó su primer canje por la deuda en default de 2001. Posteriormente, en 2010 y 2016, durante la reapertura de los canjes, los tenedores de los bonos Brady aceptaron cambiar su deuda en default, liberando la garantía sobre estos títulos.