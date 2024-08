Al analizar cómo se podría comportar el valor del dólar blue y de los dólares financieros en los próximos días habrá que considerar tres grandes iniciativas del Gobierno que podrían impactar de manera directa en los flujos cambiarios y por lo tanto en las cotizaciones.

Se trata del Régimen Especial de Ingreso de Impuestos sobre los Bienes Personales (REIBP), del esquema de regularización de activos, popularmente denominado blanqueo y de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Estas tomarán impulso para fines de agosto y tendrán su momento más fuerte en septiembre.

Por otra parte, septiembre es un mes que generalmente muestra una escasa oferta de dólares. Esto ocurre porque se termina la liquidación de dólares de la cosecha gruesa y hay que esperar al menos hasta mediados noviembre para que empiecen a entrar divisas por las exportaciones de trigo. Por lo tanto cae en una fecha clave para compensar ese faltante de divisas.

Blanqueo y RIGI: expectativa en el mercado por los dólares que puedan ingresar

Hay que señalar que existe una gran expectativa en el mercado por los dólares que podrían movilizarse en ambos regímenes. Pero, nadie sabe cuál podría ser el impacto efectivo en el mercado cambiario, pero el volumen podría ser significativo.

En el caso del REIBP, los contribuyentes podrán adelantar 5 años el pago de Bienes Personales, a una alícuota diferencial de 0,45%, cuando actualmente es de 1,5% anual (luego desciende 0,25% por año). La otra ventaja es que se toma en cuenta esta especie de revelado patrimonial del 31 de diciembre. Es decir que el dólar de referencia se ubica apenas por encima de $800, lo que permite aprovechar una brecha superior al 50%. Eso implica que el costo real en moneda dura se termina abaratando significativamente.

Quienes entren en este esquema es muy probable que salgan a vender dólares para poder realizar el pago en pesos, por lo que habrá oferta adicional en las próximas semanas. Por otro lado, el blanqueo o exteriorización de capitales también implica el ingreso de dólares al sistema financiero, tanto en efectivo como el proveniente de cuentas locales y del exterior. En este caso no solo se fortalecería el circuito bancario en dólares, sino que también implica una mayor oferta de divisas que podrían ingresar en las últimas dos semanas de septiembre.

Hay además otros aspectos del paquete fiscal que también pueden contribuir no solo a mantener los dólares financieros calmados, sino también a impulsar una baja adicional de las cotizaciones que es la moratoria impositiva en marcha. Esta implica un pago inicial en pesos, y el cierre anual de Ganancias que también podrían aportar más divisas en las próximas semanas.

Por otro lado, tras la reglamentación del RIGI podrían comenzar a ingresar algunos dólares por esas inversiones que deben ser superiores a los 200 millones de dólares para obtener las ventajas impositivas y cambiarias de ese nuevo régimen de inversiones.

¿Baja la brecha cambiaria?

Todo esto podría ayudar a generar una baja adicional de la brecha cambiaria que es algo que viene buscando el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de los anuncios que realizó hace un mes.

A mediados de julio el Presidente Javier Milei y Caputo anunciaron que el BCRA saldría a vender parte de los dólares comprados a partir de mayo para acumular reservas, con el objetivo de controlar la cantidad de dinero en circulación y cerrar la tercera canilla de emisión de pesos del BCRA para comprar dólares que liquidan los exportadores. La instrumentación de esa medida, permitió que las cotizaciones de los dólares financieros alternativos cayeran desde niveles de $1.450 a poco menos de $1.300.

Para el equipo económico sería ideal lograr que bajen otro escalón, es decir que coticen por debajo de los $1.200 pero por ahora mantienen la esperanza de una disminución adicional que acerque las cotizaciones de los dólares MEP y CCL al tipo de cambio oficial.

Por otra parte, a esto hay que sumarle que en el inicio de septiembre el impuesto PAÍS, bajaría desde 17,5% a 7,5%, lo que implicaría un importante abaratamiento del tipo de cambio que se aplica a importadores.

Qué impacto tendrá sobre las reservas

Si bien se espera un impacto favorable sobre la inflación del mes, habrá que ver si incide en algo para reducir la brecha con los dólares financieros.

Desde que asumió este Gobierno hasta el presente el BCRA acumuló compras netas en el mercado de cambios unos 17.508 millones de dólares. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en unos 6.440 millones de dólares o 30,4%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

"La perspectiva en cuanto a las reservas se complica con la situación general respecto a la extensión de la salida del cepo. A su vez, ayer la justicia de Estados Unidos falló en contra del país en el caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 y habilitó al CIADI a que ejecute una deuda que Argentina tiene por 340 millones de dólares. Si bien el monto puede parecer relativamente chico, esto se suma a la lista de sentencias en contra del país (como el fallo en contra del Tribunal de Apelaciones en Londres por el Cupón PBI de u$s1.500 millones), que deterioran el panorama de acumulación de reservas.

Eventualmente, con los primeros números del blanqueo, en septiembre, se podría observar un cambio en el sentimiento del mercado con respecto a las reservas", evaluaron los expertos de Portfolio Personal Inversiones.

Por su parte las instituciones que integran FocusEconomics proyectaron una variación del tipo de cambio oficial de 32,5% de aquí a fin de año para alcanzar un precio de 1.233,20 pesos hacia fin de diciembre y que finalizará en 1737 pesos en 2.025.

Qué pasará con la inflación

También prevén que la inflación se mueva en torno al 234,2% promedio anual y acumule 141,7% punta a punta, por encima de los 211,4% de 2023. La fuerte intervención oficial mediante operaciones en bonos, en especial a través de AL30 y GD30, a los efectos de contener esas cotizaciones y evitar que escalen, se da en una semana signada por 3 malas noticias políticas y económicas para el Gobierno.

Estas fueron la aprobación del jueves en el Senado de una nueva actualización de las jubilaciones que se suma a la votación en contra en la Cámara de Senadores del DNU para aumentar los gastos de la SIDE en 100.000 millones de pesos y la decisión de la Cámara Alta de nombrar al senador de la UCR Martín Lousteau como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia que controlará los gastos de la SIDE y donde no figura ningún senador de La Libertad Avanza dentro de esa comisión que está formada por senadores del PRO, de la UCR y de Unión Por la Patria.

Algunos operadores del mercado financiero consultados por iProfesional estimaron que con la intervención del BCRA de ayer este ya advirtió que va a vender en el mercado del dólar CCL o contado con liquidación parte de los dólares las que compra en el segmento mayorista, y en los últimos días se duplicó la venta en relación al promedio del comienzo de agosto.

El futuro del dólar

El dólar blue el jueves bajó a los $1.350, para confirmar un movimiento "lateral", con subas y bajas marginales que se vende dando en las últimas dos semanas. El precio del billete mantiene una pérdida de 20 pesos o 1,5% en el transcurso de agosto.

En tanto que la cotización de las paridades financieras del dólar tuvieron poco movimiento y se mantuvieron algo por debajo de los $1.300, tanto para el "contado con liquidación" y el MEP.

La cotización de las paridades del dólar implícitas en acciones y bonos ofrecieron escasas variantes ayer, en la zona de los $1.295 para el dólar CCL y del dólar MEP. Desde el 9 de agosto que estas cotizaciones financieras alternativas al "cepo" quedaron debajo de los 1.300 pesos.

Las posturas de venta en el segmento mayorista del dólar se acomodaron al cierre en $946 por unidad, es decir un peso por encima del cierre anterior. La brecha cambiaria con el dólar blue se recortó a 42,7%, la más reducida desde el 14 de junio (41,7%).

"Los agentes del mercado optaron por renovadas ventas dada la ausencia de "drivers" en el plano macroeconómico que permitan anticipar una mejora en los balances de las compañías cotizantes, mientras que para la deuda pública incidió la debilidad que siguen exhibiendo las reservas netas del BCRA, todavía en zona negativa, con la mirada puesta en los importantes vencimientos en moneda extranjera en los próximos doce meses" explica el último informe de la consultora financiera PPI.

El impacto en los mercados financieros

Frente a la falta de impulso externo en una rueda negativa en los mercados globales las acciones cayeron por segundo día en el mercado local, mientras que los bonos recortaron posiciones por cuarta sesión seguida. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recortó un 2,7%, a 1.577.420 puntos, acompañado de cierta debilidad en los mercados externos también: los índices de las bolsas de Nueva York bajaron entre 0,4 y 1,7 por ciento y el riesgo país subió y se ubicó en los 1560 puntos básicos. En cuanto a la deuda soberana, los Bonos Globales del canje en dólares con ley extranjera cayeron un 1,9% en promedio.

Al respecto el economista Germán Fermo, director de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés, consideró que "el riesgo país no va a bajar en la Argentina y que es razonable imaginar que la prima de riesgo capturada en bonos argentinos opere en un amplio rango de cara a los doce meses que se nos vienen. Sin cambio estructural, hasta acá llegaron y esperaran el veredicto de las legislativas de 2025".

Mientras que el economista Gustavo Ber sostiene que "prevalece el wait and see entre los inversores a la espera de precisiones sobre la estrategia y su implementación para atender los próximos crecientes compromisos". El monto negociado en el mercado mayorista este ayer uno de los más bajos del año, con apenas 143,3 millones de dólares en el segmento de contado, en una sesión con compras oficiales por solo 11 millones de dólares.

"El monto negociado hoy en la rueda mayorista del dólar es el más bajo desde el 4 de julio pasado, cuando coincidió con el feriado en los EEUU", precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Con las compras de ayer la entidad monetaria lleva 13 ruedas seguidas con saldo comprador en el mercado. Las compras del BCRA acumulan en agosto unos 538 millones de dólares, para interrumpir una serie de dos meses con saldo negativo por la participación cambiaria. Las reservas internacionales brutas se ubicaron en los 27.656 millones de dólares.

Lo que observan la mayoría de los operadores del mercado local consultados por iProfesional es que el mercado cambiario atraviesa por estos días una suerte de transición que quita presión sobre la demanda de dólares oficiales, lo que deja espacio al Banco Central para sostener la racha positiva. La autoridad monetaria lleva comprados en lo que va del mes unos 527 millones de dólares , cifra relativamente menor en relación a la necesidad de acumular reservas internacionales particularmente desde el inicio de la política de emisión cero por la cual la mayor parte de aquellas divisas que retiene en el mercado oficial, las vende en el financiero.