Las acciones se encuentran entre las inversiones más atractivas del mercado. En este sentido, varias empresas argentinas están gozando de buenos rendimientos, convirtiéndose en una gran opción para invertir pesos.

Dentro del mercado local hay una gran variedad de opciones en las que conviene invertir con menos de $10.000. Le contamos los detalles.

Las cuatro acciones para tener en cuenta con menos de $10.000

Desde Invertir en Bolsa y Criptos, más conocido como Inverarg, señalaron cuáles son las cuatro acciones para tener en cuenta con una inversión igual o menor a $10.000.

Transener

Tiene un valor cercano a los $1.600 y es la empresa que se encarga de transmitir el 65% de la energía eléctrica en el país.

Grupo Financiero Galicia

Al momento de la recomendación, el precio de sus acciones era de $3.800 y en las últimas jornadas su precio tuvo una gran tendencia alcista, ubicando a cada acción en $4.460. Esto equivale a un 17% de incremento. Se trata del banco privado más grande de Argentina.

IRSA

Tiene un precio inferior a los $1.300 y es la dueña de los shoppings y hoteles más importantes del país como el Abasto Shopping y el Hotel Shao Shao.

Dos Anclas

Su precio es de apenas $400 por acción y es la empresa líder en Argentina en la producción de sales, condimentos, especias, entre otros.

Paso a paso: cómo comprar acciones

Para invertir dinero en la Bolsa de Valores de Argentina u comprar acciones es necesario contar con una cuenta comitente en un bróker o hacerlo a través de un operador como, por ejemplo, un banco.

En este último caso, por lo general, simplemente hay que comunicarse con un representante de este para proceder a la apertura de una cuenta de inversiones.

Por otro lado, si decide hacerlo en un bróker, el procedimiento varía según la entidad con la que opere. A rasgos generales, el proceso de abrir una cuenta en la bolsa de valores es el siguiente:

Dirígirse a la página web o descargar la aplicación de tu broker

Completar el formulario del bróker con sus datos personales

Completar los pasos como, por ejemplo, el de verificación de identidad

Ingresar sus datos básicos como ingresos aproximados, el porcentaje de tu dinero que se tiene pensado destinar a invertir, etc

Completar el "test del inversor", ya que será de vital importancia para que un agente lo asesore sobre qué tipo de activos te conviene invertir según su tolerancia al riesgo

Al finalizar, deberás leer las condiciones, prestar tu conformidad y aceptar las condiciones de contratación y términos legales. En cuanto al procedimiento para comprar las acciones, en el caso de Bull Market, es el siguiente:

Acceder a la sección "Invertir" en la plataforma

Hacer clic en "Byma" y luego en "compra"

En la sección de "símbolo", se debe escribir el ticker de la acción que querés comprar. Por ejemplo, en el caso de Galicia es "GGAL"

Elegí la cantidad de acciones que deseas adquirir

Seleccionar el tipo de orden que prefieras: a precio de mercado (al valor actual), stop (con un precio máximo establecido manualmente) o stop con límite (con un precio máximo y un límite superior)

Ingresá el importe correspondiente, si es necesario, así como la validez de la oferta y el plazo (48 horas o contado inmediato)

Confirmar la transacción

¿Cuánto es el mínimo para invertir en la bolsa argentina?

Como tal no existe un mínimo para invertir en la bolsa argentina, por lo que se puede iniciar en este mercado con $100 o menos, es decir, menos de u$s 0,25. Sin embargo, para obtener rendimientos que merezcan la pena el tiempo y esfuerzo, los especialistas suelen recomendar hacer aportes de forma mensual y no inferiores al 20% de los ingresos mensuales.

En este sentido, recalcan que es mucho más importante el flujo que vas añadiendo mes a mes que una suma mayor aportada un solo mes, pero sin ningún aporte de capital adicional.

Asimismo, la clave está en contar con carteras de inversión diversificadas para mitigar el riesgo. En un típico perfil, se recomienda que las inversiones en acciones no sean superiores al 20% de la cartera. Sin embargo, este porcentaje variará según otros activos de riesgo que se tengan en cuenta, como también el perfil y objetivo de cada persona, por lo que es aconsejable acudir con un asesor financiero.