Con la llegada de Javier Milei, las acciones de muchas empresas subieron considerablemente, en un contexto de mayor confianza para los inversores. Sin embargo, algunos actores han sido críticos con el Gobierno por los efectos del ajuste que se están llevando a cabo. Desde el gobierno, aseguran que el ajuste en las finanzas públicas es inevitable y el superávit fiscal no se negocia.

En este sentido, si bien hubo sectores muy afectados, como algunas empresas, otras salieron beneficiadas. Uno de estos casos es la empresa láctea Mastellone Hnos, mejor conocida como La Serenísima.

¿Cuánto ganó La Serenisima en la era Javier Milei?

En el primer semestre del 2023, la empresa registró una ganancia neta de 56.096 millones de pesos, contra 9.628 y 4.973 en el mismo período de 2023 y 2022, medido en moneda constante, es decir, ajustado por inflación.

En otras palabras, la utilidad que obtuvo la empresa se multiplicó casi 8 veces (7,6 veces para ser más precisos). "En términos operativos la compañía registró un resultado moderadamente positivo generado principalmente por los negocios vinculados al comercio exterior de los primeros meses del año y también por los buenos resultados de nuestros negocios en mercados regionales (fundamentalmente Brasil)", argumentó la empresa.

"En lo que respecta al mercado interno argentino, la compañía ha experimentado una baja en los volúmenes vendidos en línea, con lo sucedido en general con los productos de consumo masivo", agregaron.

En cuanto a los motivos, los especialistas señalan que se debe a la libre exportación que se implementa desde octubre de 2023. Esto le permite a la empresa venderle a mercados externos productos sin sufrir extracciones indebidas por parte del estado.

En esta línea, además de la decisión de Milei en mantener la decisión del Gobierno de Alberto Fernández en no aplicar derechos de exportación a los lácteos, no se aplicaron restricciones operativas a las ventas externas.

Además, la empresa, a diferencia de lo que sucedía hasta el año pasado, tiene la capacidad de comercializar sus productos en el mercado argentino sin ninguna limitación en cuanto a sus precios (política de precios máximos muy cuestionada por generar falta de stock), como tampoco cuotas de entregas instrumentadas por el estado.

Si bien desde el gobierno han señalado estas medidas como beneficiosas para el conjunto de la sociedad, aún las empresas, incluyendo a La Serenísima, siguen teniendo problemas en el mercado argentino. Eso se debe a la caída de la demanda producto del desempleo y bajo poder adquisitivo de las personas. Además, cada vez son más las personas que presentan dificultades para acceder a los productos lácteos.

"A partir de una economía estabilizada, sus distorsiones de arrastre regularizadas, inflación controlada y cuentas públicas tanto externas como internas ordenadas y equilibradas, el poder adquisitivo y por ende el consumo interno debería hacer pie y empezar a recuperar terreno perdido gradualmente", aseguraron desde la empresa.

"Las perspectivas del mercado internacional no son alentadoras: con una demanda y precio en baja, particularmente en Brasil, donde la caída de producción causada por las inundaciones de Rio Grande do Sul no fue tan pronunciada (como se preveía), mientras que la devaluación del real es mayor a la prevista", concluyeron.

¿Cómo invertir en La Serenísima?

Si bien La Serenísima no cotiza en bolsa, es muy común que emita obligaciones negociables. En este sentido, se puede invertir en ellas, ya sea al momento de su emisión o adquiriéndolas en el mercado secundario.

Para invertir dinero en ONs de esta empresa, es necesario que tengas una caja de ahorro o cuenta corriente, ya sea en una entidad financiera o bancaria. Esto es fundamental debido a que, para ingresar dinero al bróker o hacer la adquisición a través de un banco, se debe contar previamente con los fondos en una cuenta de titularidad propia.

Asimismo, si la adquisición se realiza a través de un broker, también se debe tener una cuenta en este. Con respecto a las entidades bancarias, es importante aclarar que, si bien el procedimiento suele ser más simple, las comisiones, por lo general, son mucho más altas.

Este tipo de activo suele comercializarse mucho en el mercado secundario. Es decir, son títulos de deuda que se negocian, al igual que cualquier otro activo financiero como los bonos, y son vendidas inicialmente por inversores que ingresaron a la oferta pública, pero, por algún motivo, necesitan obtener su capital más parte de los intereses (aunque todo depende del valor de mercado) de forma anticipada.

En este último caso, para adquirir ONs ya emitidas de La Serenísima, los pasos a seguir son los siguientes:

Contar con una cuenta en un bróker e ingresar dinero a la cuenta. Es importante aclarar que únicamente se puede ingresar dinero mediante una transferencia bancaria de propia titularidad

Dirigirse a la sección de "compra" de activos e ir al apartado de obligaciones negociables

Buscar la obligación negociable a través de su abreviatura (Por ejemplo, MTCGD para la ONs de Mastellone que vence en 2026)

Ingresar la cantidad y el plazo de ejecución (contado inmediato, 24 o 48 horas) y confirmar la operación

Cabe recordar que el presente instructivo explica los pasos a seguir de forma "genérica", por lo que pueden existir variaciones dependiendo el bróker o entidad con la que se opere. De esta forma, se puede invertir en las empresas que se desee y potenciar las finanzas personales en la era Milei.