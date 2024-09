Hacer una transferencia de dinero es una operación que la mayoría de las personas realiza con regularidad, ya sea para pagar cuentas, saldar deudas o simplemente enviar dinero a un amigo o familiar. Sin embargo, pueden surgir complicaciones cuando la tarjeta de crédito o débito a la que se envió el dinero haya vencido. Muchas personas se preguntan qué pasa en estos casos y si es posible recuperar la plata transferida.

Cada uno de los bancos o entidades emisoras de tarjetas maneja de manera distinta la situación cuando un pago o reembolso es enviado a un plástico vencido. Sin embargo, lo más habitual es que los fondos no se pierdan y se transfieran automáticamente a la nueva cuenta. En caso de que ya se te haya asignado una, el dinero debería aparecer en esa misma sin mayores problemas.

¿Es posible enviar dinero a una tarjeta vencida?

Cuando intentamos realizar una transferencia a una tarjeta vencida, en la mayoría de los casos, la transacción no será exitosa de inmediato. Las tarjetas de débito y crédito están vinculadas a una cuenta bancaria, y aunque la tarjeta física haya vencido, la cuenta sigue activa. Es decir, el dinero que envíes no se perderá, pero la operación puede no concretarse de la forma normalmente esperada.

Si un reembolso o una transferencia se realiza a una tarjeta vencida, los fondos generalmente son redirigidos a la cuenta bancaria vinculada o al nuevo número de tarjeta que hayas recibido. Sin embargo, el tiempo que tarda el dinero en llegar puede variar. Algunas instituciones procesan este tipo de operaciones en pocos días, mientras que otras pueden demorar más.

¿Qué hacer si la transferencia no aparece en la cuenta?

Si bien en muchos casos la situación se resuelve automáticamente, existen momentos en los que el dinero no aparece en la nueva tarjeta o cuenta vinculada. Si luego de 72 horas el dinero no impactó en la cuenta, lo recomendable es ponerse en contacto con el banco o la entidad emisora de la tarjeta.

¿Qué pasa si no hay una nueva tarjeta emitida?

En situaciones donde no se ha emitido una nueva tarjeta, y la cuenta asociada a la tarjeta vencida también fue cerrada, la operación podría complicarse. Si la cuenta fue cerrada y no existe una tarjeta activa, lo más probable es que el banco devuelva el dinero al remitente de la transferencia. En este caso, la persona que hizo la transferencia tendrá que intentar el envío nuevamente, pero a una tarjeta o cuenta válida.

En estos casos, hay que mentalizar la posibilidad de que la plata sea descontada de tu cuenta, como generalmente pasa, pero si fue hecha en un día hábil, lo más probable es que vuelva a impactar en tu home banking dentro de las 48 horas.

Si la transferencia no llega de inmediato, es importante actuar rápidamente y contactar a alguno de los bancos. En la mayoría de los casos, este tipo de problemas se soluciona sin mayores complicaciones cuando se trata sobre todo de una tarjeta de crédito.