El Merval opera con caídas y los bonos en dólares se recuperan

La bolsa porteña cae un 0,4%, con lo que corta las subas de ruedas consecutivas, en una jornada en la que los principales índices bursátiles de Wall Street registran resultados mixtos. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan resultados dispares.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 1,2%, liderado por el Global 46, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan aumentos de hasta 0,2%, encabezados por el TX26.

A nivel local, a través de la Comunicación 8119, el BCRA dispuso que los bancos podrán colocar caución en pesos en bolsas y mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (antes solo podían ser tomadores).

A la vez, dispuso de un incremento de 15 puntos porcentuales a 20 puntos porcentuales para las tasas de exigencia de efectivo mínimo (encajes) tanto para los pesos que los bancos toman en caución como para los depósitos en pesos a la vista que constituyan el haber de FCI Money Market, por lo que se estima que las medidas implicarán presión bajista sobre las tasas en pesos.

Qué opina la city de la suba de encaje

Para la sociedad de bolsa Aurum Valores, la decisión del BCRA de ayer de aumentar encajes a depósitos de FCI MM y habilitar a bancos a ofrecer caución va en el sentido de bajar la tasa y no tanto a un faltante de liquidez en el sistema como algunos interpretan.

"El stock de LEFI en bancos está en máximos desde la última semana de julio. La demanda de pases activos al BCRA luce como un problema de segmentación de mercados más que de liquidez", apuntaron.

Adicionalmente, precisaron que la medida apunta a brindar mayor espacio para que el Tesoro pueda seguir obteniendo buen roll over de sus colocaciones de deuda, algo que busca lograr con la baja de tasas de los FCI MM (la suba de encajes obligaría a bancos bajarles la tasa a estos depósitos) para inducir a esas posiciones a que migren a Lecaps.

"Si eso ocurre, también se lograría una baja de tasa de Lecaps (y/o un aumento del stock en mercado de Lecaps)", estimaron a través de su cuenta de X.

El BCRA flexibiliza el cepo a importaciones

El Gobierno flexibilizó más el cepo para los importadores, al acortar los plazos en los que podrán acceder al dólar en el mercado de cambios oficial (MLC) y así cumplir antes con sus compromisos con el exterior.

El Banco Central decidió acortar los plazos para el pago de importaciones de bienes. A partir del próximo lunes 21 de octubre, todas las operaciones de importación de bienes podrán pagarse a los 30 días a contar desde el registro de ingreso aduanero. Hasta ahora, en algunos casos todavía estaban vigentes plazos de hasta 60 días para que el importador pueda acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC).

"De esta manera se unifican los plazos de pago para todos los bienes de la economía, a excepción de los que cuentan con acceso inmediato al MLC, como la energía, entre otros. Asimismo, se igualan los plazos de pago para todas las empresas sin importar su tamaño", señaló el BCRA a través de un comunicado.

La autoridad monetaria detalló que la finalidad esencial de esta decisión "es normalizar el pago del flujo de importaciones y otorgar mayor previsibilidad a la cadena productiva teniendo el doble efecto positivo: continuar impulsando la reactivación económica y reducir el impacto en precios de los bienes".

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street cotizan con tendencia mixta, con el sector tecnológico a la cabeza, ya que los inversores recibieron con agrado las ganancias generalizadas de Netflix a la espera de la próxima tanda de resultados corporativos.

Los principales indicadores bursátiles van camino de una sexta victoria semanal consecutiva después de una sólida actuación de los grandes bancos para iniciar la temporada de resultados.

Los resultados de Netflix a última hora del jueves aliviaron algunas preocupaciones de que los grandes nombres de la tecnología pudieran tener problemas en el tercer trimestre como en el último.

Las ganancias del gigante del streaming aumentaron para superar las estimaciones de Wall Street, mientras que los ingresos y el crecimiento de los suscriptores también fueron más fuertes de lo esperado. Sus acciones subieron más del 10% en las operaciones matinales.

Las acciones de Netflix subieron más del 10% después de que el gigante del streaming superara las estimaciones de ingresos y ganancias por acción del tercer trimestre, y proyectó ventas para el trimestre actual que superaron las expectativas de Wall Street.

El crecimiento se produjo a medida que el streamer siguió apoyándose en iniciativas de ingresos como su ofensiva contra el uso compartido de contraseñas y el nivel con publicidad, además de los aumentos de precios del año pasado en ciertos planes de suscripción. Los suscriptores también aumentaron con otros 5 millones de suscriptores adicionales tras programas destacados como "La pareja perfecta" y "Nobody Wants This".

Las incorporaciones de suscriptores de 5,07 millones superaron las expectativas de 4,5 millones y siguen a las incorporaciones netas de 8,05 millones que el streamer agregó en el segundo trimestre. La empresa había sumado 8,8 millones de usuarios de pago en el tercer trimestre de 2023.

Los inversores han elogiado la incursión de la empresa en los deportes y los eventos en vivo. Mientras tanto, su nivel de publicidad sigue ganando terreno, representando más del 50% de las suscripciones en los países donde se ofrece durante el tercer trimestre.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados dispares. Así, el S&P 500 suma 0,32%; el industrial Dow Jones gana 0,19%; y el tecnológico Nasdaq avanza 0,67%.

Merval

El Merval marca una baja de 0,4%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registrados por Cablevisión (-1,18%); Loma Negra (-1,3%); e YPF (-1,2%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con resultados mixtos. De esta manera, las subas son para Despegar (5,3%); Globant (4%); y Corporación América (1,9%); mientras que las bajas son para Loma Negra (-1,2%); YPF (-1%); y Pampa Energía (-1%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.092 puntos básicos.