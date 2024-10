En el mercado se siguen muy de cerca las cotizaciones que se están negociando en el mercado de futuros, una suerte de "termómetro" que revela el verdadero nivel de confianza de los inversores en el plan Caputo.

En principio, el contexto es favorable porque en los últimos días "llovieron" noticias positivas para la Argentina, como la baja del riesgo país por debajo de los 1.000 puntos básicos, el nivel más bajo de los últimos 5 años. A ello se sumaron los anunciados créditos por un total de u$s8.800 millones de diferentes organismos internacionales, con el plus de que no se incluyó al país en la "lista gris", que penaliza a las naciones que no combaten el lavado de dinero.

En resumidas cuentas, todas variables que llevaron tranquilidad en los mercados, sobre todo para el precio del dólar.

Hoy, el tipo de cambio oficial mayorista se encuentra en torno a los $988. Pero, ¿a qué precio están pactando los inversores para diciembre? Los últimos contratos en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex marcaron una cotización de $1.053 para diciembre.

Es decir, se contempla un alza desde ahora hasta fin de año de 6,6%, por lo que en todo el 2024 la devaluación sería de 30%. Sería un nivel muy inferior a la inflación prevista para el corriente año, en torno al 120%.

Además, el precio para el dólar mayorista esperado para fin de año para el mercado hoy es notoriamente inferior al consenso general que estipulaban los analistas a inicios de octubre en el relevamiento del FocusEconomics, cuyo consenso era de $1.135 para los últimos días de diciembre.

Es más: en el mercado de futuros se aguarda que alcance esa cotización recién para fines de marzo del 2025, con un precio pactado del orden de los $1.149.

En tanto que en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex, las negociaciones estipulan que para fines de septiembre del año que viene el tipo de cambio mayorista llegará a los $1.327. Es decir, un nivel de devaluación bastante controlado.

"Bajo el contexto actual de política monetaria, es esperable que no haya sorpresas en los dólares libres, al menos durante las próximas semanas. Además, en diciembre y enero juega a favor una mayor estacionalidad en la demanda de dinero", reflexiona Fernando Baer, economista de Quantum.

El futuro del cepo, clave para el precio del dólar

"Hoy se está viendo que, a partir del blanqueo, hay un flujo de capitales y eso está generando una relativa calma cambiaria. Con lo cual, no se esperaría un sobresalto en el corto plazo en cuanto al dólar. Además, el Gobierno podría llegar a bajar el porcentaje de crawling peg (devaluación lenta) que hay del 2% mensual desde diciembre que viene en adelante. Pero, por el momento, no vemos un escenario de salida rápida del cepo. Eso podría pasar después de las elecciones", resume Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go.

En tanto, Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, opina que "el escenario más probable, y es de hecho el que tiene el Gobierno en mente según el Presupuesto 2025, es el de un crawling peg que sigue al 2% hasta fin de año y se reduce hasta 1,4% el año que viene, sin salida del cepo. Hoy no están dadas las condiciones que necesita el Ejecutivo para una salida del cepo sin implicancias significativas sobre la actividad, el empleo y la inflación".

A su vez, menciona que en este contexto se empieza a agravar un problema que es cada vez más notorio: el atraso cambiario.

"Dado que a fin de año cae el impuesto PAIS, el dólar oficial, que sería igual al dólar importador, quedará más apreciado que el nivel mínimo de la era Macri. Con ese atraso cambiario, se necesita un importante ingreso de flujos vía cuenta capital para poder financiar el déficit de cuenta corriente, que implica crecer al 5% como pretende el Gobierno, pero con un tipo de cambio tan atrasado", alerta Giorgio.

Y destaca otro factor que sigue necesitando el Gobierno, que es la confianza: "El mercado tiene que seguir creyendo en el programa económico", acota.

Por eso, considera que, en este escenario, lo más efectivo para bajar la inflación en el corto plazo viene de la mano de una suba "muy escueta de precios regulados, con salarios subiendo apenas por encima de la inflación y un crawling peg que pueda bajar un escalón más, cuando el IPC llegue al 2% o 2,5%", completa.

El tema es que si el Gobierno decide salir del cepo con las actuales reservas netas negativas, y muchos pesos dando vuelta en el mercado, "el tipo de cambio seguramente mostraría una sobrerreacción y podría subir varios escalones. La evolución posterior dependerá de cuántos capitales se puedan atraer y como terminan reconfigurándose las expectativas", finaliza Giorgio.

Para Camilo Tiscornia, economista y director de C&T, por todas estas posibilidades, "es difícil anticipar un escenario porque van a tener lugar varios hechos relevantes a fin de año. Por un lado, sale la cosecha de trigo al mercado y eso mejora la oferta de divisas. Por otro, en diciembre termina el impuesto PAIS, lo que bajaría el tipo de cambio de importación. A esto hay que sumar un contexto crecientemente favorable en las últimas semanas, llevando al riesgo país por debajo de los 1.000 puntos".

A su entender, todo lo mencionado refuerza las chances de que el Gobierno mantenga el ritmo del dólar oficial, pero sostiene que "hay desafíos".

"La inflación, probablemente, tenga un repunte por estacionalidad. En enero hay un vencimiento de deuda de cerca de u$s5.000 millones, pero que el Gobierno dice que lo tiene cubierto, y hay vencimientos de deuda en pesos por unos $14 billones. Esto complicaría la eventual apertura del cepo y se sabe que el Ejecutivo no quiere correr riesgos de un salto abrupto en el tipo de cambio", resume Tiscornia.

Por ello, también sostiene que parece "poco probable" que se elimine el cepo por completo, aunque considera que, "probablemente, se vean nuevas flexibilizaciones".

Por su parte, Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), señala: "El Gobierno ya dijo que no hay una fecha exacta para levantar el cepo, sino que se deben dar las condiciones para que levantarlo produzca el menor impacto posible, sobre todo en precios".

Y completa su idea: "Diciembre apunta a ser el mes inicial para comenzar a pensar en levantarlo definitivamente, por la ventana de oportunidad que otorga la eliminación del impuesto PAÍS. Personalmente no creo que sea algo de un día para otro, sino algo más gradual como es hasta ahora".

Sin embargo, en caso de que se decida levantar el cepo cambiario, Salinas proyecta que, dado el atraso, "veamos en enero algún salto cambiario del orden del 20%, es decir, si tenemos en cuenta que se mantiene el crawling peg del 2% mensual hasta esa fecha, el dólar oficial llegará a $1.240, aproximadamente".