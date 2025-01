El 60% de los empleados en Argentina cambiará de trabajo o evalúa hacerlo en próximos 12 meses, en línea con el promedio a nivel global que reveló hoy un estudio de la consultora multinacional Aon.

El motivo que exhibe la mayoría es que no se sienten motivados para desarrollar sus habilidades, mientras priorizan el bienestar y el balance entre vida-trabajo. En el caso de Argentina, el informe encontró que el 18% de los empleados se sienten infravalorados.

En otro orden, un 75% de los sondeados aseguró que, en pos de alcanzar una mejor elección de beneficios, estaría dispuesto a evaluar los existentes. Asimismo, el 20% expresó que no está totalmente confiado en que su empleador está invirtiendo en sus habilidades desarrollo y formación para prepararlos para el futuro de trabajo.

El Estudio de Sentimiento del Empleado 2025 relevó la opinión de más de 9.000 empleados de 23 países y regiones, incluyendo México, Argentina -100 personas-, Brasil, Chile, Estados Unidos, y el Reino Unido, entre otros. "Los resultados revelan que las expectativas de la fuerza laboral están cambiando y que la competencia por el talento está lejos de terminar. Los empleadores sienten más presión que nunca para ofrecer una experiencia superior que retenga al mejor equipo ", dijo al respecto Max Saraví, head of Human Capital para América Latina en Aon.

Beneficios

Los cinco beneficios más valorados para los empleados de Argentina son:

Cobertura médica

Tiempo libre remunerado

Programas de conciliación entre vida personal y laboral

Fondos de retiro

Apoyo al bienestar emocional

El 47% de los encuestados a nivel mundial clasificaron la oferta de un salario mejor que el promedio de mercado, y que los beneficios significativos como el factor número uno que influye en su elección de empleador. En Argentina, por su parte, el análisis de Aon mostró que el 46% está de acuerdo en que su compensación es justa en comparación a roles similares en la industria, aunque el 21% no está seguro de que su empleador garantice la equidad salarial de género.

El salario y los beneficios son en todo el mundo el factor número uno para la elección del empleador, pero además 21% de los empleados relevados prioriza un lugar divertido para trabajar, el 20% que la empresa encaje perfectamente con sus valores, 18% que se le provea asistencia para su bienestar, y solo 17% que se ofrezca flexibilidad.

En lo que respecta a la personalización de los beneficios, el 72% dijo que esto era importante para ellos, aunque solo el 41 por ciento de los empleados disfruta actualmente de este nivel de personalización.

"Es esencial que los empleadores propongan métodos efectivos para recompensar a los empleados con mejor desempeño y así retener talentos valiosos, más allá de la retribución salarial. Cobra mucha relevancia implementar esquemas de trabajo flexibles, generar sistemas híbridos, ambientes inclusivos y diversos que consideren las diferencias culturales y además poner en marcha programas de reconocimiento e incorporar la capacitación y desarrollo en nuevas tecnologías, especialmente frente a la irrupción de la inteligencia artificial", detalló Francisco Bravo, head of Human Capital para Hispanic South America en Aon.

IA en el trabajo

El informe arrojó que los empleados en Argentina están cada vez más preocupados por el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la estabilidad laboral, una tendencia que se prevé que continúe.

En este sentido, el 22% de los consultados no está seguro de las consecuencias de la IA en sus puestos de trabajo, mientras que el 39% se siente más motivado para desarrollar nuevas habilidades para seguir siendo relevante.

A nivel global, lo que destacó el reporte de Aon es que los encuestados mostraron un escaso compromiso con la mejora de su conjunto de habilidades de IA, ya que poco más de un tercio se sienten motivados para desarrollar nuevas capacidades para seguir siendo relevantes.

"Los empleados creen que la capacitación suele estar disponible, pero necesitan apoyo para comprender la dirección del camino y lo que significa para ellos y el futuro de sus funciones, a fin de motivarlos mejor para desarrollar las habilidades requeridas", estiman los analistas de Aon en su informe.

Brecha de edades

El análisis de Aon mostró que hay mucho por hacer para captar al talento más senior, a medida que las personas en casi todas las economías, trabajan durante más años que antes.

La Generación X y los Baby Boomers encuestados fueron los más insatisfechos con sus beneficios laborales en la encuesta de Aon. Es casi como si las empresas diseñaran sus planes de propuesta al empleado esperando que esas generaciones solo se sientan "agradecidas" de seguir teniendo empleo.

"Las generaciones más jóvenes manifiestan una mayor satisfacción, lo que indica que los paquetes de beneficios pueden estar más alineados con sus necesidades. La Generación Z y los Millennials expresan la mayor satisfacción, con un 68 y un 69 por ciento respectivamente, que coinciden en que su paquete de recompensas satisface sus necesidades", abundó el mencionado reporte.

"En la búsqueda por atraer nuevos talentos jóvenes, algunos empleadores pueden haber rotado en exceso las necesidades de los empleados de la Generación Z y los Millennials, pero a medida que las personas sigan trabajando más tiempo, apoyar las necesidades de una fuerza laboral multigeneracional será cada vez más importante. Tener un mayor atractivo para trabajadores experimentados y con diversas habilidades podría atraer una valiosa fuente de talento que otros pasan por alto", sentenciaron.

La sugerencia de estos analistas respecto de cómo resolver este fenómeno es no descuidar la formación y la actualización de habilidades de los más senior de la nómina. El 20% de los mayores de 50 años encuestados creen que su empleador no ofrece oportunidades adecuadas de crecimiento profesional y el 17% no está satisfecho con los programas de capacitación y desarrollo.

Los baby boomers tienen un 83% más de probabilidades de no estar del todo seguros de que su empleador esté invirtiendo en el desarrollo y la capacitación de habilidades que los prepararán para el futuro del trabajo.