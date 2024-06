El ex candidato a intendende de Tigre por el kirchnerismo y vaciador serial de medios trata de acercar una propuesta a los dueños de la emisora

La venta de Radio Continental sigue marcando un culebrón con inciertas derivaciones, teniendo en cuenta que existen varios interesados en comprar la emisora que precariamente es propiedad de Carlos Rosales.

Se trata del mismo empresario dueño de la cadena de electrodomésticos Garbarino que, después de haber sido una de las principales marcas de este sector junto a Frávega, hoy se encuentra reducida a un portal de internet que ofrece ventas online.

La historia comercial de Radio Continental

Rosales es, por ahora, titular de Continental pero dicho escenario puede cambiar en breve, ya que hasta ahora el también dueño de la aseguradora Grupo Prof debe esperar un dictamen oficial para sabersi los papeles que presentó ante las autoridades reguladoras del área para ratificar su titularidad sobre la emisora le fueron aprobados.

El empresario, y también ex tesorero del Club San Lorenzo de Almagro durante la gestión de Matías Lammens, cerró la compra de la emisora a mediados del 2021 al grupo español Prisa que, con esta operación, se fue de la Argentina.

Para Rosales, la operación marcó su desembarco en el negocio de los medios de comunicación con un acuerdo que también incluyó la AM 590, las FM 104.3 y 105.5 ("Los 40 Principales"), y sus plataformas digitales.

En el caso de Prisa, cuando vendió la emisora estaba posicionado como uno de los principales grupos multimedios del mundo que en España controla el diario El País y el matutino deportivo AS, junto con la Cadena Ser, además de 1200 radios repartidas en Europa y América Latina, entre las que se destacan Caracol y W Radio.

El también dueño de Garbarino espera la decisión del ENACOM sobre el aval o no a los papeles que muestran que es dueño de Continental.

A la espera de "transparencia"

La operación pasó por varias etapas debido a que -en abril pasado- el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) reclamó a Rosales que presente una serie de documentos para poder ponerle punto final al traspaso.

En ese momento, y luego de una resolución del ente del 10 de octubre del 2023 días, Rosales cumplió y normalizó su presencia en la emisora como único propietario.

Esto le evitó la amenaza de "apercibimiento contenido en la última norma", lo puso por encima del grupo Prisa y le impidió al ENACOM abrir un proceso llamado "delegación de explotación" que podía haber terminado en la caducidad de la licencia.

Igualmente, en el ente que actualmente se encuentra intervenido y cuyo titular es Juan Martín Ozores junto con sus adjuntos, Patricia Zulema Roldan y Alejandro Pereyra, siguen analizando el caso y no descartan dar de baja la operación y licitar la frecuencia, tal como ya ocurrió en los casos de Radio América y Radio El Mundo.

Radio Continental, en crisis y con un interesado "especial"

Este complicado y conflictivo escenario demora la salida de Rosales de Continental, que actualmente sufre una huelga gremial de operadores que reclaman salarios atrasados, ya que los grupos y empresarios que vienen mostrando interés por la emisora frenan el impulso hasta tanto se aclare el panorama.

Uno de ellos es Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Media, grupo que controla varias radios como Rivadavia; Colonia; Metro; Rock & Pop; Blue; Splendid, además de la agencia Noticias Argentinas.

Radio Continental también atrae la atención de otros empresarios de medios como Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Group

De manera independiente, el empresario es también dueño de la productora Fenix Entertainment y del Parque de la Costa, y ha venido mostrando intenciones no sólo de comprar Continental sino también Telefé.

Hasta ahora, sus intenciones no se han concretado, teniendo en cuenta la ausencia de información concisa sobre la transparencia de la propiedad de Continental y si no se le asegura que la transacción no será luego impugnada y habrá una licitación.

Sin embargo, acaba de aparecer otro empresario de particular y sospechoso currículum que envió a emisarios hasta los estudios de Continental, en la zona porteña de Palermo, para que analicen la situación y le avisen a Carlos Rosales de sus intenciones por una eventual compra de la emisora.

Se trata de Sergio Bartolomé Szpolsky, quien no hizo todavía ninguna oferta monetaria concreta por la emisora pero que con ciertas actitudes le viene mostrando al entorno de Rosales sus pretensiones de acercamiento.

Szpolsky es considerado en el mundo empresario como un comprador compulsivo de medios de comunicación en quiebra, que luego se dedicó a vaciar, despedir personal y dejar millonarias deudas que jamás abonó gracias a la sospechosa protección política de la cual goza este pseudo empresario, ligado con los servicios secretos de Israel (Mossad) y a quien también es un posible comprador de Radio del Plata.

Empresario K e impagador "compulsivo"

En la actualidad, Spolsky es propietario de Panificadora Balcarce donde también ha venido teniendo "olvidos" de falta de pago al personal que trabaja en la planta de esta empresa ubicada en la localidad bonaerense de San Martín.

Como supuesto militante K, fue candidato a intentendente en Tigre donde perdió por escándalo.

Se trata de una "costumbre" en este personaje, que fue candidato kirchnerista a intendente de Tigre en 2015 y también ex propietario de varios medios de comunicación kirchneristas como los del Grupo Veintitrés y que, según una nota del diario Clarín del 2022, se presenta ante los empleados como uno de los dueños de Panificadora Balcarce, la empresa que produce panes Sacaan, Fargo y Don Yeyo, entre otros.

Es una empresa que se encuentra en convocatoria de acreedores desde 2018 y corre el riesgo de ir a la quiebra, porque no genera ingresos y está cortada la cadena de pagos.

Además de estar a cargo de Panificadora Balcarce, Szpolski también es director y dueño del 5,66% de South Media Investments, la rama de medios de comunicación de Grupo Indalo, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, que poseen el canal C5N, Radio 10, el portal Minutouno y el diario mbito Financiero, entre otros medios.

También fue dueño de varios medios beneficiados por la pauta kirchnerista como los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, Radio América y el canal CN23, entre otros.

Fue además directivo del Banco Patricios y estuvo involucrado en su quiebra. También hizo pie en el diario BAE, en el 2001, en sociedad con Daniel Hadad que luego rebautizó el medio como Infobae y se deshizo de su relación con Szpolszky.

Luego, ingresó como accionista del diario universitario de distribución gratuita La U; en 2004 adquirió el paquete mayoritario de la revista Veintitrés y en 2009 ya era representante local de las revistas 7 Días y Newsweek Argentina, y los periódicos Diagonales, El Argentino y Miradas al Sur.

Sergio Bartolomé Szpolsky fue acusado de estafa en varias ocasiones.

Visitante constante de Tribunales

Entre 2003 y 2004, la Justicia lo procesó por estafa y le impidió salir del país. El proceso se debió a la causa que investigó la quiebra fraudulenta del Banco Patricios.

En 2004, el tribunal de ética de la AMIA lo condenó por las inversiones que hizo en su propio banco, aprovechando su puesto de tesorero en la institución abusando de su posición en beneficio personal y lo expulsó.

En 2008, cuando ya era uno de los empresarios de medios que más publicidad oficial recibía del gobierno kirchnerista, se asoció al grupo Electroingeniería, que compró Radio Del Plata y en el 2009 se quedó con FM Aspen y Radio América.

En enero de 2012, el periodista de Clarín, Alejandro Alfie, lo denunció por amenazas, en tanto que en el 2013 compró la FM de Radio Rivadavia, radio Rock & Pop y Radio Splendid.

Curriculum de estafas

La UTPBA, el gremio periodístico, lo denunció por una estafa de $4 millones por quedarse con los aportes patronales de sus trabajadores, mientras que en el 2015, los trabajadores de la empresa Poligráfica del Plata lo denunciaron por la quiebra fraudulenta de la empresa.

El "empresario" se encuentra denunciado por estafas en varias causas que tramitan en los tribunales

También fue, en 2015, denunciado, ante la Unidad de Información Financiera (UFI), por el dirigente massista Walter Martello, por lavado de dinero, por el vaciamiento de sus empresas, por tener testaferros, por evadir aportes previsionales y por entregar cientos de cheques sin fondos.

Antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia en diciembre de 2015, pero cuando ya se sabía que había ganado las elecciones, el grupo empresario dejó de pagar sueldos a empleados, lo que trajo como consecuencia que el diario Tiempo Argentino no apareciera los días 2 y 14 de enero de 2016 por conflictos salariales y que El Argentino desapareciera de seis de las siete zonas en las que se vendía.

También hubo conflictos con los empleados de sus radios, como Radio América que finalmente cerró mientras su dueño se seguía "llenando" los bolsillos con millonarios aportes del gobierno K para sus medios de comunicación.

A fines de 2015 y principios de 2016, la gran mayoría de medios fueron vendidos a otros grupos, incluso su marca principal, Revista Veintitrés, por lo que el Grupo Veintitrés dejó de existir como tal.

Fue además dueño del diario inglés Buenos Aires Herald; Diario Buenos Aires Económico; Diario La Gaceta del Cielo; Radio Vorterix; Semanario Miradas al Sur;

Revista Veintitrés; Revista Lonely Planet; Revista Forbes Argentina; Revista Autobild, entre otras.