En el hogar, una de las compras más pensadas es la de los electrodomésticos y artículos de línea blanca. Cuando ya no se los puede reparar se comienza a buscar precios en grandes cadenas en tiendas físicas y online, pero cuando no hay un Hot Sale se complica. Una opción interesante en estas épocas de ajuste e inflación son los outlets de electrodomésticos que ofrecen desde televisores, notebooks, heladeras, licuadoras, bicicletas, lavarropas, de todo a un 50% de descuento y cuotas sin interés en muchos casos.

iProfesional realizó un relevamiento en tres de los mejores outlets existentes. El primero es el de la cadena de supermercados Coto que tiene un único local en Almagro con una variada oferta de productos. El segundo caso es el de Tío Musa, la reconocida empresa online con precios imbatibles, que también tiene locales en Villa Crespo, Paternal y Villa Urquiza, además del punto de pick up en Caballito. Y en el barrio de Almagro, pusimos la lupa en Outlet de Electrodomésticos un espacio exclusivo donde las marcas Gafa y Electrolux venden con grandes rebajas sus productos.

A la caza de oportunidades

La recorrida comenzó en el outlet de electrodomésticos de Coto ubicado en Gallo 250, Almagro, es el único espacio donde la cadena de supermercados vende sus productos rebajados. Abre de lunes a sábados de 8:30 a 21 horas. Tiene una variada gama de productos desde notebooks, juguetes para chicos hasta bicicletas, heladeras, aires acondicionados, freezer, afeitadoras, licuadoras, parlantes, televisores, hornos, microondas, de todo.

Los productos Top House, de la marca propia de la cadena, fueron devueltos, reparados o tienen algún detalle, la garantía es de tres meses. Pero si se compra en el Outlet de Coto productos de marcas líderes, las garantías van de los tres meses, a un año y en algún caso tres años. Hay que estar atento y consultar. Los productos más vendidos son los hornos eléctricos, microondas, cocinas, lavarropas y bicicletas que cotizan a $126.000 y los rodados van del 26 al 29.

Comprar en outlets requiere de esfuerzo y constancia para ir o consultar todos los días y encontrar oportunidades

Para conseguir los mejores precios hay que pertenecer a la Comunidad Coto (registrarse online), así se acceden a los mejores precios de contado o en un pago. Sin ser de la Comunidad el precio es más alto. Por ejemplo: una heladera cíclica Gafa de 374 litros con un pequeño golpe en el frente, mínimo, cuesta $718.999 y 12 cuotas sin interés de $59.916. Si es de la Comunidad Coto el precio baja a $575,199 en un pago, pero si se quiere financiar la compra, ya no hay más descuentos especiales para los selectos miembros y las 12 cuotas son de $59.916, como para el resto de los mortales.

Esta misma heladera, Gafa la vende en su página oficial a $863,399 y sólo la financia en 6 cuotas sin interés. La rebaja del outlet de Coto es de $288,200 si se paga en un pago. Si se financia en 12 cuotas sin interés, la rebaja que ofrece el outlet de Coto es de $144.400 frente a la página oficial de la marca, sigue siendo una propuesta interesante.

Un calefón Orbis de 13 litros cuesta $447.999 para la comunidad Coto y $559.999 si se financia en 6 cuotas, tiene tres meses de garantía. Una cava Whirpool de 12 botellas cuesta $238.970 y se financia en 12 cuotas de $25.000. Hay auriculares desde $2.400, notebook HP desde un millón de pesos, planchitas de cabello a $7.079. Un televisor smart Samsung de 55 pulgadas cuesta $878.999 y se financia en 12 cuotas sin interés de $73.249. Tiene tres meses de garantía. Un Samsung smart de 65 pulgadas cuesta $1.199.999. Una cocina eléctrica Philco cotiza a 646.999 pesos.

En algunos casos los descuentos rondan el 50%, hay que buscar. Lo que se ve hay que comprarlo al instante porque puede ser un solo producto. Estos precios son sólo orientativos, ya que depende de la entrada de productos con fallas estéticas. Todos funcionan bien. No tienen venta online, sólo presencial.

Con 30 años de historia, la conocida cadena Tío Musa, tiene en su canal online una sección outlet. "Nuestros precios son muy buenos, no necesitamos comprar mercadería de outlet. Todo lo que vendemos es de primera, pero al vender mucho por internet tenemos mercadería que fue devuelta o tiene algún golpe o un roce el producto. Me resistía a venderlos o poner un local de outlet pero ahora pusimos una sección y un número de Whatsapp donde decís busco una heladera y te mandamos lo que tenemos. No los subo a la página porque son productos únicos, tendría que estar todo el día subiendo y bajando productos", explicó Alberto Chaia, dueño de Tío Musa.

Los productos del outlet online que sólo se brindan por WhatsApp tienen en promedio entre un 10 y un 20% de rebaja, pero hay algunos con un 50% de descuentos. Al ser importadores, los productos importados tienen en el outlet un mayor descuento. Se pueden pagar en cuotas, se retiran por Caballito, no hacen envíos. Hay que consultar, no se pierde nada.

Otra opción es el Outlet de electrodomésticos, ubicado justo en frente del Hospital Durand en Díaz Vélez 5021, cerca de Parque Centenario. Sólo tienen productos argentinos de marca Gafa y Electrolux. No se puede pagar ni en efectivo ni con transferencia, sólo con tarjeta de crédito. Hay productos con 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Si se paga en débito o crédito en un solo pago hay un 10% de descuento, más un plus de un 5% más. Abierto de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas.

Hay estufas de placas por $139.000, cocinas GAFA desde $574.000, planchas de Electrolux de $69.000, ventiladores desde $69.000, lustra aspiradoras desde $180.999, olla a presión $214.000, arrocera de $112.000, freidora de aire de Electrolux 12 litros a $500.000, cava de 8 botellas a $316.3999, aspiradora robot $300.000 y se financia en 9 cuotas sin interés. Si se pagan un solo pago hay que sumarle el descuento de 10 más 5%. Consultar por la duración de la garantía de cada producto.

Las ventajas de comprar en outlet son los descuentos, algunos de hasta un 50%; la financiación que en muchos casos llega a las 12 cuotas sin interés.

Pero se requiere esfuerzo y constancia para ir o consultar todos los días y encontrar oportunidades. Todos los productos funcionan bien y tienen garantías de fábrica, en su mayoría.