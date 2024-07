Fuego cruzado entre los pilotos y Aerolíneas por el nuevo programa de retiros voluntarios y denuncias de "achique"

La decisión de la directiva de Aerolíneas Argentinas de abrir un nuevo programa de retiros voluntarios levantó polvareda, y los sindicatos aeronáuticos con los pilotos a la cabeza salieron a cuestionar duramente lo establecido para la estatal. El plan contempla ofertas individuales según el salario, la edad y la antigüedad del empleado y el monto se cubrirá en un solo pago. La intención del oficialismo es que al menos 500 personas acepten esta opción. Ante este movimiento, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera Pablo Biró cargó duro contra la cúpula de línea de bandera señalando que el programa "representa un achicamiento directo", además de señalar que Aerolíneas Argentinas aplicará una reducción de flota afectará destinos en el interior del país. La organización sindical se mantiene en estado de alerta y movilización.

El nuevo programa de la estatal, denominado "Retiro Gratificado", se extenderá hasta el próximo 2 de agosto. Desde el entorno de la firma se indicó que se trata del "último plan", y que la expectativa está en superar largamente los 200 retiros aceptados en marzo.

Ante esta propuesta, APLA salió al cruce del plan tildando a la medida de "achicamiento directo, que se verá reflejado luego, en una reducción de flota, lo que inevitablemente impactará en el corto tiempo, en una menor capacidad operacional de la empresa".

Los pilotos de Biró, duros con la cúpula de Aerolíneas

El sindicato argumentó que la medida se inscribe dentro de un esquema de reducción de la operatividad de la línea de bandera mediante, también, el retiro de aviones.

"(Hemos) tomado conocimiento que se desprogramarán dos aeronaves E-190, a partir del 22 y 26 de julio, respectivamente, como así también en un tiempo más serán desprogramados dos A-330 y seis Boeing 737-700", aseguró.

"Como ya lo hemos expresado, no convalidamos ni apoyamos, ni tampoco participaremos de operaciones que impliquen reducir flota, achicamiento y pérdidas de fuentes laborales de los/las pilotos y la de todos los trabajadores que conforman la Línea de Bandera", añadió la organización.

El gremio de pilotos se opone a los programas de retiro voluntario de Aerolíneas Argentinas.

APLA sostuvo, además, que para Aerolíneas Argentinas rige una prohibición total en cuanto a la eventual incorporación de nuevo personal.

En la vereda de enfrente, fuentes cercanas a la estatal declararon en las últimas horas que "el retiro está armado para no afectar la capacidad operacional y de hecho el semestre que viene la oferta va a ser superior al semestre anterior".

Se indicó, además, que la línea de bandera no posee un "plan de reducción de flota", sino que el contexto es de vencimiento de contratos de leasing aunque eso "no quiere decir que esas aeronaves no renueven los leasings".

Aerolíneas se trazó la meta de incrementar asientos en el segundo semestre

"Como parte de este proceso de mejoras en productividad, el en el marco del plan de eficientización de su flota, Aerolíneas Argentinas incorporó en 2024 dos aeronaves Boeing 737 MAX 8, a las que se sumará otro avión durante el próximo mes, además de otras tres aeronaves en 2025 y dos más en 2026, todas de similares características", indicaron las voces, en dichos expuestos por la agencia NA.

"Estas ocho aeronaves 0 km contribuirán a mejorar la rentabilidad de la flota, a reducir costos operativos y a modernizar el producto ofrecido a los pasajeros de la compañía", completaron. En torno a la estatal señalan que, para el segundo semestre, la meta es incrementar al menos 5% la disponibilidad de asientos versus igual período pero del año pasado.

La realidad económica de la compañía fue expuesta por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, que a fines de mayo dio cuenta de un resultado negativo similar al registrado en los últimos años. En términos operativos, indicaron fuentes oficiales, la estatal evidenció un rojo del orden de los 390 millones de dólares.

La estatal sostiene que aumentará su capacidad en el segundo semestre.

Según se expuso a nivel gubernamental, la compañía recibió subsidios indirectos en torno a esa cifra. Se afirmó, además, que la Aerolíneas Argentinas sigue presentando números negativos en términos de su operatividad respecto de otras compañías que "se recuperaron de la pandemia y generaron ganancias, muchas de ellas a niveles históricos".