El inminente agosto iniciará con nuevas subas en los surtidores y todo indica que los aumentos de los combustibles serán una tendencia continua de aquí a fin de año. Mientras se aguarda por un "retoque" que podría partir del 10%, en las estaciones de servicio prolifera la preocupación a partir de un ritmo de ventas que no deja de desacelerarse prácticamente a ritmo cotidiano. El incremento que aplicarán las compañías del rubro, ligado al fin de la prórroga fijada a principios de julio para la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), acentuaría aún más la caída en la comercialización, según referentes del expendio. Por estos días suman 7 los meses consecutivos de baja en la venta de naftas, con un derrumbe pronunciado de los productos premium.

Sólo en el último mes medido, la reducción en las ventas se ubicó en torno al 12%, superando al 8% registrado en mayo. Los distritos que más evidencian esta caída se corresponden con los territorios fronterizos, que perdieron la afluencia de automovilistas extranjeros por efecto de la suba permanente aplicada a los precios durante la gestión que encabeza Javier Milei.

Estos datos, expuestos en un informe y monitoreo de Surtidores, mencionan a Formosa como la provincia con mayor baja (34,1 por ciento) seguida de Misiones (26,9), Corrientes (23) y Entre Ríos (16,6).

"En referencia a sus desempeños por producto, la nafta Premium exhibió un descenso del 20,61 por ciento interanual, las ventas de nafta súper, -6,27 por ciento, las de diésel de máxima calidad -9,03 por ciento y las de gasoil Grado 2, 16,72 por ciento", indica el trabajo.

Venta de naftas: todos los distritos muestran caída versus 2023

"Todas las compañías registraron una caída en sus ventas si se compara junio del 2024 con el mismo mes del año anterior. La más afectada fue Refinor con una pérdida del 29,48 por ciento, seguida por Puma Energy con -18,9 por ciento", añade.

Aunque por debajo de los números del año pasado, las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, así como también la Ciudad de Buenos Aires, aparecen a la cabeza de las áreas que evidencian la mayor comercialización de nafta en el país.

Las estaciones de servicio fronterizas perdieron la "clientela" extranjera.

Sin embargo, esos distritos también mostraron bajas contundentes durante junio: el territorio bonaerense mostró una merma del 11,4% en sus ventas respecto de igual período pero de 2023, y también Córdoba (-10,3%), Santa Fe (-8,7) y Capital Federal (-3,25) cerraron ese mes con un rojo contundente.

A tono con este informe, desde la Cámara de Empresarios de Combustibles (CEC) indicaron a iProfesional que la baja en la demanda de naftas acumula meses consecutivos en baja y que, dado el escenario económico, la tendencia se profundizaría en esta segunda mitad de 2024.

"No solo vemos que la comercialización no se recupera, sino todo lo contrario. Ha sido un semestre de caída rotunda. A esta situación hay que añadirle que el Gobierno directamente no dialoga con nuestro sector. Las entrevistas que pedimos se postergan o, en todo caso, se hacen con funcionarios de rangos muy bajos", dijo a este medio Raúl Castellano, titular de la CEC.

Naftas: los aumentos que vienen preocupan a los estacioneros

Respecto del incremento que viene, el directivo dijo a iProfesional que "tenemos información de las naftas efectivamente van a aumentar en agosto", para enseguida señalar que "el Gobierno no da detalles al respecto, sino hasta que toma la decisión".

"El efecto en la demanda dependerá del porcentaje, que suponemos seguirá acompañando a la inflación de alguna forma. Ahora, si tenemos incrementos por encima de ese indicador vamos a tener un problema grave en el volumen de venta de las naftas", aseguró presidente de la CEC.

"La situación económica de las estaciones de servicio no ha mejorado en todo este tiempo y las menores ventas generan el efecto contrario. Si bien el precio se recuperó e incluso se puso por delante de las primeras metas, los menores volúmenes de ventas afectaron fuerte la rentabilidad de los puntos de venta", explicó.

Las naftas acumulan aumentos sucesivos en lo que va del año.

En el sector estiman que, de aplicarse al litro de combustible las cargas de impuestos frenadas, en el comienzo de agosto la unidad de nafta pasará a cotizar por encima de los $1.090, mientras que el gasoil se situaría en torno a los 1.075 pesos.

No faltan voces que señalan que los precios de estos productos incluso podrían rozar los $1.200 el litro si, además del ICL y el IDC, se añade la oscilación que muestra la inflación y la variación de los biocombustibles.