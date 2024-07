Pese al contexto de crisis económica predominante y pérdida pronunciada del poder adquisitivo, el Gobierno sigue firme en su decisión de aplicar la receta del ajuste y el empate con los mercados internacionales y ultima detalles para avanzar con un nuevo incremento en la nafta para el mes próximo. La medida se correspondería con el fin de la prórroga fijada a principios de julio para la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC).

En el ámbito del expendio, señalan que, de aplicarse las cargas hasta hoy congeladas, naftas y gasoil podrían evidenciar una suba de entre un 10 y un 16 por ciento. Pero que ese porcentaje podría ser incluso mayor si el Gobierno incluye aspectos como la inflación y el incremento de los biocombustibles.

Desde sendas entidades del interior de la Argentina que integran a los empresarios del expendio anticiparon que el nuevo incremento cobraría forma ya en los días iniciales de agosto. Señalan, también, que el incremento oscilará según la provincia y dan por descontado que la suba pegará de forma negativa en las ventas.

En ese sentido, desde la Cámara de Empresarios de Combustibles (CEC) indicaron a iProfesional que la baja en la demanda de naftas acumula seis meses consecutivos y que, dado el escenario económico, la tendencia se profundizaría en esta segunda mitad de 2024.

Nafta: aumento de precio y caída en las ventas

"No solo vemos que la comercialización no se recupera, sino todo lo contrario. Ha sido un semestre de caída rotunda. A esta situación hay que añadirle que el Gobierno directamente no dialoga con nuestro sector. Las entrevistas que pedimos se postergan o, en todo caso, se hacen con funcionarios de rangos muy bajos", dijo a este medio Raúl Castellano, titular de la CEC.

Solo en el último mes, la demanda de nafta mostró una caída del orden del 8 por ciento.

El aumento de las naftas, una constante durante el gobierno de Javier Milei.

En cuanto al incremento que viene, el directivo dijo a iProfesional que "tenemos información de las naftas efectivamente van a aumentar en agosto", para enseguida señalar que "el Gobierno no da detalles al respecto, sino hasta que toma la decisión".

"El efecto en la demanda dependerá del porcentaje, que suponemos seguirá acompañando a la inflación de alguna forma. Ahora, si tenemos incrementos por encima de ese indicador vamos a tener un problema grave en el volumen de venta de las naftas", aseguró presidente de la CEC.

"La situación económica de las estaciones de servicio no ha mejorado en todo este tiempo y las menores ventas generan el efecto contrario. Si bien el precio se recuperó e incluso se puso por delante de las primeras metas, los menores volúmenes de ventas afectaron fuerte la rentabilidad de los puntos de venta", explicó.

En el sector estiman que, de aplicarse al litro de combustible las cargas de impuestos frenadas, en el comienzo de agosto la unidad de nafta pasará a cotizar por encima de los $1.090, mientras que el gasoil se situaría en torno a los 1.075 pesos.

No faltan voces que señalan que los precios de estos productos incluso podrían rozar los $1.200 el litro si, además del ICL y el IDC, se añade la oscilación que muestra la inflación y la variación de los biocombustibles.

Naftas: la perspectiva es de más aumentos

Hacia adelante, Castellano sostuvo que "mientras haya inflación, sin dudas seguiremos teniendo subas en los combustibles". Comentó, también, que, si bien el precio de las naftas en la Argentina se ubica hasta un 13% por debajo de distintos valores internacionales, "seguir aumentando afectará fuertemente la estabilidad de las estaciones de servicio".

La demanda de naftas atraviesa un contexto de crisis agravada.

Respecto de la posición que hoy evidencian los combustibles locales versus la región, el valor de la nafta súper doméstica se comercializa, en moneda extranjera, a u$s1,148, lo cual coloca al país en el cuarto lugar sudamericano entre los países con la cotización más alta. Solo Uruguay (u$s1,933), Chile (1,477) y Perú (1,316) se posicionan por encima de Argentina.

En cuanto al gasoil, nuestro país ocupa el segundo lugar regional. Apenas Uruguay, con una cotización de u$s1,307 el litro se mantiene por delante del mercado nacional.