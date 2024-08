Como viene haciendo desde el 2021, luego de que la pandemia del Covid 19 afectara fuerte sus negocios, una de las empresas del Grupo Roggio se encuentra reperfilando parte de su deuda que vence en el 2027 con sus acreedores para cumplir con ese compromiso cercano a los u$335 millones.

Se trata de Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (Clisa), que acaba de avisar sobre una reformulación del acuerdo firmado con sus acreedores en el marco de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que debe abonar dentro de dos años y medio.

En el marco de esas conversaciones que la sociedad viene manteniendo con los tenedores más importantes y que representan la mayoría del capital de esos títulos, se han acordado aspectos que la empresa considera como "sustanciales" con relación a la modificación de ciertos términos y condiciones del contrato.

Grupo Roggio no pagó los intereses

En este contexto y para cumplir con lo ya previsto en el convenio de fideicomiso que se firmó el 17 de agosto del 2021, Clisa envió hace unos días una notificación a Bank of New York Mellon, que actúa como fiduciario bajo dicho contrato, que no podrá pagar los intereses de dichas ON a pesar de haber vencido el plazo de gracia de 30 días para efectuar dicha obligación.

Se trata de los intereses correspondientes al período que abarca desde el 25 de enero al 25 de julio de este ano, que no fueron cancelados por la empresa al no haber podido llegar a tiempo para cumplir con dicho compromiso, por lo cual ahora se dispone a preparar la documentación necesaria y consensuar los puntos remanentes para lanzar una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de las ON que, según sus ejecutivos, permitirá superar la situación.

Desde Clisa explicaron a iProfesional que, en el marco de las conversaciones que la empresa viene manteniendo con grandes tenedores, que representan la mayoría del capital de sus Obligaciones Negociables, se han acordado aspectos sustanciales para la modificación de los términos y condiciones de estas.

Agregaron que Clisa está trabajando en la documentación necesaria de manera de poder lanzar una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores, que le permita instrumentar estos acuerdos y encarar los desafíos que tiene a futuro.

Canje postpandemia

En el caso de las ON, se trata de títulos simples no convertibles en acciones, garantizados, a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación actualmente asciende a algo más de u$s358 millones, y fueron emitidas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso del 2021.

En concreto, lanzó esas ON para ser ofrecidas en canje por otras que vencían en el 2023 por u$s332 millones que fueron autorizadas en diciembre del 2019, y otros títulos por u$s29.9 millones de julio del 2016.

La decisión de negociar con sus acreedores un nuevo acuerdo de consentimiento para los cambios en los términos de su compromiso se tomó luego de la salida de la pandemia y con el objetivo de poder afrontar la inestabilidad financiera que la mayoría de las empresas locales tuvo que soportar por la profundización de la crisis económica.

Blindarse de la crisis

El objetivo de la empresa que nuclea las principales actividades de infraestructura del grupo Roggio es preservar su liquidez para reforzar actividades y negocios en los próximos años y hacer frente a las supuestas oportunidades que puedan generarse de la recuperación de las economías post pandemia de la Argentina y la región.

Las nuevas ON que aceptaron los acreedores vencerán y amortizarán un único pago en el 2027, y devengarán intereses a una tasa nominal anual que se incrementará en el tiempo, de 4,5% desde la fecha de emisión y hasta el 25 de enero del 2023; del 7,5% desde el 25 de enero del 2023 y hasta el 25 de julio dl 2024.

Luego se incrementará al 10,5% desde el 25 de julio del 2024 hasta el 25 de julio del 2027; pudiendo a su vez Clisa pagar en especie, a través de la emisión de ONs adicionales, una parte de los intereses que adeude por los períodos que finalicen en o antes del 25 de julio pasado.

Con esta operación, pudo además adecuar la estructura de tasas de interés de manera de reducir los costos financieros en el corto y mediano plazo, y despejar los vencimientos de capital en los próximos seis años.

Recuperarse de la crisis

En el 2021 y mediante un documento enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa sostenía que el canje "permite despejar los vencimientos de capital, adecuar la estructura de tasas de interés y reducir la carga financiera en el corto y mediano plazo de modo de preservar su liquidez y concentrar sus recursos en reforzar actividades y negocios y hacer frente a los desafíos y oportunidades que emerjan de la recuperación de las economías post pandemia".

Actualmente, la empresa desarrolla fundamentalmente sus actividades a través de las participaciones que mantiene en Benito Roggio e Hijos; Benito Roggio Transporte; Cliba Ingeniería Urbana; Cliba Ingeniería Ambiental y Roggio Brasil Investimentos e Serviços Ltda.

Estas sociedades, a través de sus operaciones y participaciones en otras compañías, desarrollan principalmente construcción; ingeniería ambiental; transporte y servicio de provisión de agua para consumo doméstico.

En relación al área de la construcción, el Covid-19 profundizó la caída del nivel de actividad que ya venía siendo afectado como consecuencia de la disminución de la inversión en obra pública por parte del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales, debido a restricciones presupuestarias.

En relación al área de prestación del servicio de agua, la pandemia también le impactó negativamente en ciertas variables económicas y financieras de este segmento.