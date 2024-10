Los costos para construir en countries volvieron a dispararse y las obras se complican

El incremento que siguen evidenciando los insumos y la mano de obra, combinados con el vaivén del dólar paralelo, continúan acelerando los costos para construir en barrios cerrados. Los desembolsos para desarrollar metros cuadrados en countries se multiplicaron a niveles inéditos en lo que va del año y entre los desarrolladores predomina la incertidumbre respecto de qué ocurrirá con los proyectos en marcha. En simultáneo, expertos del real estate reconocen que, si no hay una mejora rápida en los costos en dólares, el lanzamiento de nuevas obras seguirá entrando en fase de parálisis. Por estos días, desarrollar 1 metro cuadrado nuevo en barrios cerrados implica desembolsar más de 3 millones de pesos. En el ámbito del ladrillo sostienen que ese valor se incrementará antes de que concluya el año.

Según un relevamiento de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, la construcción de una casa con una superficie del orden de los 315 metros cuadrados ya demanda casi 950 millones de pesos.

"En 12 meses los costos se multiplicaron por 3,7 medidos en pesos", indicó la consultora, que "el costo de construir una vivienda de categoría premium en un country o barrio privado, incluyendo impuestos y honorarios profesionales, supera los $3 millones el metro cuadrado".

"Los costos medidos en moneda americana se mantuvieron durante más de dos años en el sube y baja al ritmo de la inflación en pesos y las constantes devaluaciones. Pero la inflación de los últimos 11 meses en pesos, sumada a la suba del dólar oficial y un blue más planchado y hasta con algunos retrocesos, llevó los costos a un nuevo escalón medido en moneda americana", añadió.

Aumentan los costos y la preocupación de los desarrolladores

De acuerdo a la firma, los desembolsos para construir en barrios cerrados hoy exhiben "picos que preocupan a los constructores".

El informe de Reporte Inmobiliario da cuenta, también, de un escenario "paradójico y alarmante" en tanto observa que, si a los costos medidos se les añade una inflación hipotética en pesos del 4%, "el costo medido en dólares subiría nuevamente a otro récord histórico".

Esto es, se ubicaría hasta un 40% por encima de los valores por demás de altos constatados en años como el 2018. "Para peor, el dólar en los primeros días de octubre sigue bajando", señala la consultora.

Dado este escenario, se indica en el relevamiento, la gran incógnita es cómo seguirá evolucionando la inflación en pesos, la cotización del "blue" y el oficial, en definitiva, todos elementos que conforman el número final de plata que demanda la evolución de una obra.

"Lo cierto es que hoy la única forma de comenzar una obra sería iniciándola con un costo medido en pesos e ir actualizando. Los datos demuestran que es muy difícil fijar en esta situación un costo en dólares y que luego se puedan cubrir estos realmente o viceversa", concluye la empresa.

Suben los costos en countries: pautas a tomar en cuenta

Consultado recientemente por iProfesional, Germán Gómez Picasso, director de la firma, sostuvo que, si bien la construcción "aumenta hoy en día, aumenta mucho menos que lo que subía antes", la actividad muestra "cierto grado de incremento que va en línea con la inflación".

"Se sabe que la construcción aumenta cierta cantidad en pesos, pero el tema es que no podemos saber qué va a pasar con el dólar. Por eso, lo más recomendable es fijar el presupuesto en pesos y después ir actualizándolo con algún índice confiable", recomendó.

"Para que los costos en dólares no sigan subiendo, la cotización de la moneda estadounidense debería copiar exactamente a la inflación. O sea, si la inflación de este mes fue del 4%, el ‘blue’ debería aumentar lo mismo. Esto, para que el dólar no se atrase respecto del peso. Y, justamente, no se encarezca más el costo de construcción en dólares", agregó.

Gómez Picasso afirmó que, por estos días, los montos en "billete verde" que demandan los proyectos en countries "están más altos que en el período 2020-2022 y la post pandemia". Concluyó que la evolución de esa actividad dependerá "de lo que ocurra con el valor del dólar, algo que hasta ahora todo el mundo desconoce".