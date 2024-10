En avenida General Paz y Puente La Noria, se alza La Gran Dulce, un centro comercial de casi 60.000 metros cuadrados con 2.300 locales que llegó para competirle a La Salada. Su comienzo fue un poco accidentado, ya que enfrentó una clausura del municipio de La Matanza al día siguiente de su inauguración y ahora volvió a ser clausurada.

La construcción de este gigante comenzó en 2019, la obra se frenó por la pandemia y finalmente se cortaron las cintas el 25 de mayo de 2024 con una mega fiesta y todos bailaron al ritmo de Los Palmeras. Al día siguiente, llegó la franja de clausura del municipio que cuestionó la falta de habilitación.

Los dueños reales de La Gran Dulce, un misterio

Se desconoce quiénes son los reales dueños de La Gran Dulce, un gigante que ya lleva invertidos u$s20 millones, según admite Horacio Estatuto, abogado y uno de los socios de La Gran Dulce. Rubén Eduardo Gómez es el apoderado, conocido por su complejo de juegos Holilandia en Nordelta y el Autocine Holilandia.

Otro de los empresarios que pisa fuerte en La Gran Dulce es Arturo Alacahan, conocido por crear Luxury Outlet, quién es el dueño de los dos principales locales del centro comercial. La Dulce hogar, es un local que está en una nave de 3.000 metros cuadrados a la izquierda de la entrada principal que vende toda clase de electrodomésticos y al lado está un mega local de marcas importadas. En el primer local del predio de Alacaham se venden prendas originales de marcas como Forever21, H&M, Bershka y carteras italianas Carpisa entre otras.

Cuánto sale alquilar un local en La Gran Dulce

En general, desde La Gran Dulce aseguran que ya alquilaron 800 locales de 3 por 3 metros cuadrados a casi 300 marcas, en general Pymes. Pagan un alquiler de $450.000 por mes por un espacio chico, por eso algunas suman más locales. A eso se suman las expensas que rondan los 90.000 pesos.

El problema es que La Gran Dulce tras la primera clausura estuvo cerrada hasta el 15 de agosto que abrió con bombos y platillos y la alegría le duró poco. Hace una semana volvió a ser clausurada por el municipio de La Matanza, abrió igual y fue nuevamente intimada.

Desde el municipio que comanda Fernando Espinoza argumentaron que la clausura se debe a que "la feria nunca estuvo habilitada, está sobre un gasoducto, no hay planos. Tenía una sentencia firme de la Cámara Federal de San Martín para que no abra y abrieron igual. El tribunal de alzada revocó una medida cautelar otorgada en primera instancia a la irregular obra dentro del Mercado Central y dejó vigente su clausura establecida oportunamente por el municipio. La Cámara rechazó un recurso extraordinario presentado por la empresa que pretendía abrir locales en un espacio sobre el que no puede hacerlo por estar sobre un gasoducto y representar un enorme peligro para la sociedad, según Enargas".

Y agregan: "La Gran Dulce había sido también objetada por la Inspección General de Justicia de la Nación por inconsistencias e irregularidades en su conformación societaria y en aportes de capital". "Esta decisión faculta al municipio a impedir, mediante instrumentos legales y en el uso de sus atribuciones, avances para la terminación de las obras, además de dejar vigente la inhabilitación establecida", explicaron en mayo desde el municipio de La Matanza.

El centro comercial abrió sus puertas a mitad de agosto y vendió con normalidad hasta recibió la visita de Leda Bergonzi, la mujer que se presentaba con poderes sanadores que fue, luego, rechazada por la iglesia católica. El miércoles previo al Día de la Madre, aparecieron patrulleros de la policía que cerraron la entrada y el municipio puso una faja de clausura en el alambrado. Pese a todo, el centro comercial abrió sus puertas hasta hace pocas horas que volvió a ser clausurado.

Horacio Estatuto, abogado de La Gran Dulce, señaló a iProfesional: "El intendente nos bloquea las entradas, pero no tiene jurisdicción para ingresar. Estamos en el predio del Mercado Central que es un ente tripartito administrado por Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Por eso pone la faja de clausura en un alambrado y no en el edificio de La Gran Dulce. No tiene facultad jurídica ni territorial. La habilitación es del Mercado Central".

El Municipio también clausuró el centro de almacenamiento que construye Mercardo Libre

A los dos días que se volvió a clausurar La Gran Dulce ocurrió lo mismo con el centro de almacenamiento que construye Mercado Libre en el mismo predio del Mercado Central, el municipio lo clausuró y también le cuestionó la falta de habilitación para la obra.

"Lo que nos hacen es extorsivo, no es legal. La medida cautelar está vigente y les ordenó retirar los patrulleros y los multó. Con respecto al gasoducto, cuando llegamos estaba a la buena de Dios, se hicieron los estudios y la compañía de gas dictamino que no había ninguna situación de peligro que generara riesgo. Necesitamos que la Justicia resuelva esto así podemos trabajar. Pedimos un per saltum para que la Corte termine resolviendo esto. Al tener el centro comercial cerrado pierde la gente que alquiló e invirtió sus ahorros", señaló el abogado de La Gran Dulce.

En la actualidad hay 800 locales alquilados por unas 300 marcas y hay casi 3.000 personas trabajando en el predio, aseguran. Hay un banco Macro, se estaba construyendo un gran parque de diversiones y un mega local de perfumerías Miriam, todas las obras fueron frenadas.

Los comerciantes, en general Pymes, cortaron la General Paz pidiendo que vuelva a abrir. Desde el municipio insisten en que deben regularizar la habilitación. La Justicia tendrá la última palabra.