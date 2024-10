En mayo del 2023, la empresa Dycasa fue advertida por las autoridades de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) que, según la lectura de los estados financieros de la empresa correspondientes al primer trimestre de ese año, surgían resultados no asignados negativos que insumen las reservas y el 76,43% del capital ajustado.

Dicho de otra forma, la filial local de la sociedad española perteneciente al empresario Florentino Pérez operaba con patrimonio neto negativo.

Para revertir el escenario, el también presidente del Real Madrid, logró que desde España, país sede de los dueños de la constructora, su holding controlante optara por no reclamar siete millones de euros que su subsidiaria le adeudaba para "contribuir al funcionamiento de la sociedad", tal como lo explicaba en una nota enviada el miércoles 21 de junio del 2023 a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En esa nota, Dragados S.A, que posee el 66,10% del capital y el 88,88% de los votos computables de Dycasa, propuso lo que se llama una "oferta de subordinación" de esa deuda que se consolida y se incluye en su totalidad en un nuevo acuerdo para reclamar el pago recién dentro de 10 años, desde la fecha de su concesión, pero que a la vez tiene el derecho incondicional de no atender a la devolución del préstamo y al pago de los intereses ante cada requerimiento.

Dragados S.A, balances en rojo

De esta forma, le dio un poco de aire a la constructora argentina, afectada por la fuerte caída del sector y falta de obras así como de financiamiento necesario para subsistir en épocas de vacas flacas con millonarias pérdidas que sufre desde hace ya varios años como las del 2022 y 2021 que fueron de $5.308 millones y $384 millones, respectivamente.

El 2023 no fue la excepción y la constructora cerró su balance con un rojo de $7.296 millones y, de nuevo, patrimonio neto negativo.

Actualmente, Dycasa se dedica a la construcción de obras, la prestación de servicios relacionados con la construcción, y la participación en sociedades que tengan por objeto actividades conexas.

Cuenta con un volumen de negocios en cartera a ejecutarse en los próximos dos años de $22.359 millones, y sus ejecutivos anticipan que continúan con la búsqueda e investigación de nuevos negocios, tanto en obras como servicios, afines a la construcción.

Salir del negocio

En ese marco, su grupo controlante acaba de informar a la CNV que ha vendido sus acciones en Dycasa, representativas del 66% del capital y del 88% de los derechos de voto a una sociedad recientemente conformada en la Argentina.

Se trata de una empresa desconocida que firmó un contrato de compra venta de acciones mediante la razón social de Inversora Mercedes y que pertenece a Juan Ignacio Abuchdid; Ezequiel María Fernández y Martín Pablo Gándara.

Según el acuerdo, Dragados acepta vender a esta ignota sociedad anónima la totalidad de las acciones que posee en Dycasa a cambio de recibir solamente un pago de u$s2 millones.

De esta forma, el grupo español concreta su salida del sector de la construcción argentino a solo 10 meses de la llegada del gobierno de Javier Milei.

La propia empresa, en febrero pasado, aseguraba en un informe enviado a la CNV, que, tras el cambio de gobierno, y con las primeras medidas tomadas por la nueva administración, que incluyeron una devaluación del 119%, desregulación de varias normas económicas y del funcionamiento del Estado, se vislumbraba un peor panorama para sus negocios.

¿Por culpa de Javier Milei?

Asimismo, advertía que la caída en la actividad estimada para este año, generaría un incremento en el desempleo que llegaría a niveles del 8,2%, además de que la inflación se mantendría en niveles muy elevados, incluso superiores a 2023, pero con una tendencia mensual decreciente a partir de los próximos meses.

En lo que respecta al sector de la construcción, para los ejecutivos de Dycasa el inicio del año fue "muy particular", ya que se produjo una caída importante, aunque esperaban que en los próximos meses la situación se normalice y se reactiven las obras que se encontraban en ejecución.

En este sentido, una nota elaborada por la Unión de Empleados de la Construcción (Uecara), advierte que Dycasa, que es presidida por Ramón Astor Catalán, y comandada por su CEO, Javier Balseiro, "se encontraba en una situación crítica debido a las fuertes pérdidas sufridas en los últimos años, que la llevaron a una situación financiera muy delicada".

Según el reporte, su último balance muestra un patrimonio neto negativo, con un altísimo endeudamiento, y muy pocas obras en ejecución, lo cual obligó a su casa matriz a sanear las cuentas de la empresa para concretar su venta.

Empleados en alerta

Pero en medio de esta situación, los empleados de Dycasa, siempre según Uecara, vienen realizando denuncias desde hace meses "porque son discriminados, maltratados, y no se les reconocen derechos adquiridos. A tal efecto, una empleada que pidió mantener su anonimato por temor a sufrir represalias, manifestó lo siguiente: "En este año, por primera vez en su historia, Dycasa no actualizó por inflación los sueldos de los empleados no sindicalizados".

Ahora, los nuevos dueños de Dycasa deberán analizar si mantienen los planes de la sociedad, entre los cuales figuran profundizar su participación en obras privadas en las infraestructuras de la minería, en las inversiones industriales, y en obras públicas con financiación de organismos internacionales o con financiación privada (concesiones), de forma de mantener el volumen de nuestra actividad principal de construcción.

Otras obras en cartera se refieren a viaductos, obras viales e hidráulicas y de saneamiento y durante este año espera que se concreten importantes inversiones del sector privado en minería, obras de energía, plantas industriales en las cuales pretende participar activamente a través de la presentación en dichas licitaciones "para mantener e incrementar su cartera y su volumen de negocios".

Del mismo modo, la empresa aspiraba a profundizar su participación en obras privadas en las infraestructuras de la industria minera

En Dycasa entendían que la empresa, que posee más de 50 años de trayectoria, es líder en su segmento de negocios, y altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado.