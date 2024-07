Profesionales de la salud advierten que la vuelta de Ganancias pone en peligro la atención de las guardias médicas

La restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias no solo disparó el repudio de las organizaciones gremiales, sino que muchas de ellas (por no decir todas), recurrirán a la justicia a través de amparos. En tanto, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) además de expresar su rechazo, advirtió que, ante la eliminación de las exenciones vigentes para las guardias médicas, justamente peligrará la atención en esa área ya que no habrá personal para realizarlas.

El titular de la CICOP, Pablo Maciel, expresó que "la reforma sancionada en el Congreso reincorpora alrededor de 1.000.000 de trabajadores y trabajadoras al régimen de Ganancias. Y en nuestra actividad suprime las exenciones vigentes que el personal de la salud había logrado para que las guardias y horas extras no sean contabilizadas para dicho tributo".

Avisó que "esto significa un enorme retroceso que deja al sistema de salud en una situación de mayor vulnerabilidad" y planteó que "en los efectores públicos de salud la demanda es permanente y creciente, como consecuencia del aumento de las prepagas y el desfinanciamiento de las obras sociales".

La CICOP irá a la justicia por vuelta del Impuesto a las Ganancias

Maciel sostuvo que "así como lo expresan otros gremios, reafirmamos que nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos" y aseguró que "serán más frecuentes los servicios de emergencia con planteles incompletos, lo que terminará quebrantando el derecho al acceso a la salud de la población".

Manifestó que la aprobación en Diputados de la Ley Bases y el paquete fiscal "continúan abriendo aristas de conflicto para la población en general" y añadió que "tendrá un impacto negativo en el sistema de salud y en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector".

La CICOP está alineada con la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, e integra la mesa "El Salario No es Ganancia", desde la que indicaron que "vamos a denunciar en la justicia la inconstitucionalidad de esta reforma".

Profesionales de la salud advierten que la vuelta de Ganancias pone en peligro la atención de las guardias médicas: "Nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos"

Según la Confederación General del Trabajo (CGT) "la baja del mínimo no imponible del mal llamado Impuesto a las Ganancias afectará al castigado bolsillo de más de 1.000.000 empleados" y apuntó que "la reciente sanción de la Ley Bases, que estableció como piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias la suma de 1.800.000 pesos para los empleados solteros y de 2.200.000 pesos para los casados con hijos, representa un duro golpe a los ya deprimidos ingresos de los trabajadores".

Los jerárquicos mineros rechazan el retorno de Impuesto a las Ganancias

Por su parte, la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) también rechazó la vuelta de Ganancias y manifestó que "esta medida representa un desprecio evidente hacia el esfuerzo laboral y los proyectos personales y familiares de los trabajadores" en general y de mineros en particular.

Enfatizó que las medidas aprobadas por el Congreso "perpetúan la existencia de trabajadores pobres en sectores claves de riqueza como el oro, cobre, plata y litio" y dijo que el gobierno de Javier Milei, "al imponer esta carga fiscal, muestra una falta de empatía y desconexión con las condiciones laborales adversas y los riesgos inherentes al trabajo en la minería".

Explicó que en que la restitución de Ganancias afectará "de manera indiscriminada al 100 por ciento de los trabajadores mineros, erosionando significativamente su poder adquisitivo con alícuotas que alcanzan hasta el 35 por ciento de los ingresos brutos".

El sindicato adelantó que realizará medidas "contundentes" para defender el poder adquisitivo de los mineros "buscando alternativas justas que protejan su dignidad y estabilidad", y exhortaron al Poder Ejecutivo a "reconsiderar esta medida insólita" y buscar soluciones, "que no perpetúen la precarización de las condiciones laborales" de los trabajadores.