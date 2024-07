Antes de participar del acto por el 30° aniversario del atentado terrorista a la AMIA, el presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reglamentar el "juicio en ausencia", un mecanismo que permitiría condenar a los ex funcionarios iraníes acusados por el ataque y que, por lo tanto, agrava la tensión con la República Islámica de Irán y explica en parte la inquietante advertencia que lanzó ese país al Gobierno en las últimas horas.

El Presidente participará este jueves del acto que se realiza cada 18 de julio en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ubicada en la calle Pasteur, para conmemorar un nuevo aniversario del atentado perpetrado en 1994, en el que murieron 85 personas y por el cual no hay todavía ninguna condena por la responsabilidad material e intelectual.

En la víspera del acto, un editorial del diario Tehran Times, muy vinculado a la teocracia que gobierna Irán, señaló que el régimen "no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires" y que "hará que se arrepienta de su enemistad con Irán", al tiempo que criticó al gobierno de Milei porque "no ha ocultado su interés en los sionistas y el régimen israelí que mata a niños".

La fuerte advertencia responde obviamente al alineamiento total que ha expresado Milei con Israel y que ratificará durante el acto en la AMIA, pero no parece desconectado del proyecto que envió el último lunes al Congreso con el fin de avanzar en el juzgamiento de los siete iraníes que tienen pedido de captura internacional bajo la acusación de haber planificado el atentado.

¿Cómo funcionaría el "juicio en ausencia" que impulsa Milei por el atentado a la AMIA?

El proyecto para introducir en el Código Procesal Penal el juicio en ausencia fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados a tres días del acto en el que participará Milei. El Presidente busca dar una señal a la institución y a Israel de su interés por aprobar una ley que fue reclamada varias veces porque permitiría establecer condenas por la autoría del atentado.

Las condenas que existen al día de hoy son por encubrimiento, pero los iraníes señalados como responsables directos del ataque a la AMIA son protegidos por Irán, que se negó sistemáticamente a convalidar la investigación incluso frente a los pedidos de captura internacional que libraron las autoridades argentinas y la Interpol contra los ex funcionarios de ese país.

El juicio en ausencia que impulsa Milei apunta a condenar a los iraníes acusados por el atentado a la AMIA que están prófugos

El juicio en ausencia, según el proyecto, "será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue" la comisión de los delitos contemplados en los estatutos y convenciones internacionales a los que adhiere la Argentina, entre los cuales se destacan el "genocidio", los "crímenes de guerra" y los "crímenes de lesa humanidad". Este último es el que aplica legalmente al atentado a la AMIA.

También se podrá llevar a cabo cuando se trate de los delitos previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la Convención contra la Tortura y frente a los delitos de "financiamiento del terrorismo" y "proliferación de armas de destrucción masiva".

¿Quiénes son los iraníes acusados y cuál es el punto clave del proyecto?

Por el atentado a la AMIA están acusados el ex agregado cultural de la embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani; el ex ministro de Información y Seguridad iraní, Alí Fallahijan; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; el tercer secretario de la Embajada iraní en la Argentina, Ahmed Reza Asghari; el actual ministro del Interior, Ahmad Vahidi; el ex embajador en la Argentina Hadi Soleimanpour y el ex ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati.

Todos tienen pedido de captura internacional. Ninguno de ellos intentó ejercer siquiera el derecho a la defensa y la Justicia argentina jamás pudo avanzar con el proceso. El "Memorandum de Entendimiento con Irán" que firmó la ex presidenta Cristina Kirchner fue presentado oficialmente como un intento de superar ese obstáculo, pero terminó judicializado como una presunta maniobra de encubrimiento del atentado.

Ahora el proyecto que impulsa Milei apunta directamente a la situación de esos acusados y la posibilidad de enjuiciarlos y condenarlos, aunque no participen del proceso, porque contempla la declaración de "rebeldía" sobre cualquier imputado, una figura penal que aplicaría a los iraníes.

Según la iniciativa el juicio en ausencia procederá contra un imputado declarado rebelde si "conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial" o si "se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, con resultado infructuoso".

Ahmad Vahidi, actual ministro del Interior de Irán, es uno de los acusados por el atentado de 1994

El proyecto reconoce también el derecho a la defensa de los acusados en un juicio en ausencia. Al respecto, señala que "el juez le designará defensor de oficio, si es que este no tuviere uno de su confianza" y que "el imputado conserva siempre el derecho de designar defensor particular". Además, el magistrado tendrá que notificar al imputado, a su defensor y a sus familiares o allegados cuando se decida que "el proceso continuará en ausencia".

Pero además, la iniciativa establece que si el imputado se presenta durante la realización del juicio en ausencia "tendrá derecho a ser oído" y que, si lo hiciera luego del dictado de la condena "podrá, en un plazo de 10 días, solicitar la realización de un nuevo juicio" si "no hubiere tomado conocimiento del proceso en su contra" o si, a pesar de haber estado al tanto "no hubiere concurrido a la citación" por un impedimento "grave y legítimo".

La amenaza de Irán al gobierno de Javier Milei

Con la decisión de impulsar este proyecto, que según indicaron fuentes parlamentarias a iProfesional tendrá apoyo de casi todas las bancadas del Congreso cuando se trate, Milei tensa al extremo la relación con Irán porque abre la puerta a un juicio y posibles condenas que las autoridades de ese país rechazan a la par que niegan su participación en el atentado.

La primera señal de ese malestar se pudo ver este miércoles en el editorial del Tehran Times que lanzó una inquietante advertencia. "Sin duda, Teherán no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires. Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición correcta, impondrá su propio juego al enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán".

El editorial que publicó este medio vinculado al gobierno teocrático de ese país apuntó directamente contra Milei al acusarlo de ser un "títere del régimen sionista" que "ha estado en el camino del escenario anti iraní" desde su llegada a la Presidencia y que "está repitiendo afirmaciones infundadas contra la República Islámica y amenazando a los ciudadanos iraníes".

Si bien podría argumentarse que la publicación no refleja necesariamente lo que piensa el gobierno de Irán, el pasado fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país se mostró en la misma línea al calificar como "iranofóbicas" las declaraciones de la Oficina del Presidente al informar que la Argentina considera a la agrupación Hamas como "organización terrorista".

Milei participará del acto en la AMIA junto a Lacalle Pou y Santiago Peña

¿Cómo será el acto en la AMIA del que participarán Milei, Lacalle Pou y Peña?

En este contexto, el operativo de seguridad para el acto por el 30°aniversario del atentado a la AMIA será bastante más importante que el de años anteriores. De hecho, la zona de la calle Pasteur entre Azcuénaga y Uriburu donde se llevará a cabo se encuentra vallada desde este miércoles.

Milei participará del acto por primera vez desde que es Presidente y además estará acompañado por los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña, quienes además lo acompañan este miércoles en una cumbre contra el antisemitismo en Buenos Aires organizada por el Congreso Judío Latinoamericano.

Con la presencia de tres jefes de Estado y la amenaza que quedó flotando en el aire, la seguridad en el acto de este jueves en la AMIA se convirtió en un elemento central. Como cada año, el acto comenzará a las 9:53, horario del atentado, con el sonido de las sirenas.

El proyecto para reglamentar el juicio en ausencia que Javier Milei envió al Congreso es un tema relevante en el marco del acto por el 30° aniversario del atentado terrorista a la AMIA, precisamente porque intenta dar una respuesta desde el Estado al reclamo de justicia por ese crimen y eleva la tensión con la República Islámica de Irán a un nivel pocas veces visto en los últimos años.