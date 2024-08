Luego de que se conocieran las fotos de Fabiola Yañez golpeada, el dirigente piquetero Luis D'Elía afirmó haber recibido una serie de mensajes del ex presidente Alberto Fernández afirmando que él no agredió a la exprimera dama.

Durante la noche del jueves, D'Elía había realizado un posteo en su cuenta de X con las fotos de Fabiola golpeada y un fuerte mensaje arrobando al ex mandatario: "Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza".

Casi una hora después, a las 21:38 según la hora que muestra la foto de un chat de WhatsApp, Alberto Fernández le escribió: "Luis, yo no hice eso. No entiendo cómo podés creer que hice eso". Ante la falta de respuesta, le preguntó: "¿Estás?".

Luis D´elía recibió un mensaje de Alberto Fernández

Y culmina a las 22:43 con otros dos mensajes: "Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así... Por lo menos escucharme antes de que me pegue el tiro".

El chat fue dado a conocer por el dirigente piquetero a través de un mensaje que publicó este viernes a las 8 de la mañana en su cuenta de X.

"Ayer anoche @alferdez me mandó estos mensajes obviamente no le contesté estaba muy caliente ????", publicó el dirigente piquetero.

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: "Venís golpeándome hace tres días seguidos"

Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, surgieron nuevas evidencias que han generado un gran impacto en la opinión pública. Se trata de imágenes y conversaciones que la ex primera dama mantuvo con el expresidente, en las cuales describe episodios de maltrato físico. La aparición de estas pruebas ha llevado a la apertura de una investigación que ya ha comenzado a tomar medidas legales.

Las imágenes difundidas muestran a Yañez con un ojo morado y moretones en los brazos, evidencias que respaldan las acusaciones de violencia física. Junto con las fotos, se han dado a conocer chats que la ex primera dama habría intercambiado con Fernández, en los cuales relata las agresiones que supuestamente recibía.

En uno de los mensajes, Yañez le reclamaba al expresidente por los golpes recibidos, expresando su malestar por la situación: "Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito", escribió la ex primera dama, según los chats filtrados.

Los chats de Alberto Fernández con Fabiola Yañez que confirmarían la agresión

La conversación continúa con Yañez intentando hacerle entender al exmandatario la gravedad de la situación, mientras que Fernández, en su respuesta, le pide que dejen de discutir: "Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení", señala uno de los mensajes atribuidos al expresidente.

Yañez, en otro mensaje, le responde que los maltratos han sido constantes, afirmando que la había golpeado durante tres días seguidos. "Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal", responde Fernández en otro mensaje, según las capturas divulgadas.

El caso se originó en el contexto de la causa por el escándalo de los seguros, cuando la Justicia encontró imágenes y conversaciones en el teléfono de María Cantero, secretaria del expresidente. En el dispositivo de Cantero, se hallaron cuatro fotos de Yañez con signos visibles de violencia, incluyendo una imagen en la que la ex primera dama aparece con un ojo y parte del maxilar superior visiblemente hinchado, y otra en la que presenta moretones en el costado derecho del tronco, las costillas y la axila. Además, se habría encontrado un video en el que una persona, presuntamente Fernández, aparece en una supuesta actitud violenta hacia su pareja.

El descubrimiento de estas pruebas fue realizado por el juez federal Julián Ercolini, quien estaba a cargo de la causa. Al no tratarse de un delito federal y con el objetivo de proteger la privacidad de Yañez, el magistrado decidió abrir un legajo reservado el 13 de junio. El 26 de ese mismo mes, el tribunal envió esta información de manera confidencial a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente analizó los datos y recomendó citar a la persona agredida.