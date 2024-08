El fiscal federal Ramiro González definirá en las próximas horas cuáles serán las primeras medidas de prueba en la investigación sobre el ex presidente Alberto Fernández, tras la denuncia y declaración de la exprimera dama Fabiola Yañez.

Las primeras medidas estarían vinculadas a la prueba testimonial, así como aquellas que pueden haber en los teléfonos celulares, pues la causa surgió a partir de una serie de chats y fotos de una conversación entre Fabiola Yáñez y María Cantero, entonces secretaria privada del Presidente.

En este sentido, vale aclarar que Alberto Fernández -en diálogo con El Pais- señaló que varios de sus chats con Yañez se le habían borrado. "De mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola. No lo sé, pero no los tengo. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado", sostuvo al respecto.

Denuncia contra Alberto Fernández: las primeras medidas del fiscal

Una de las medidas apunta a determinar si Alberto Fernández violó la restricción de contacto que le impuso el juzgado, cuando el pasado martes Fabiola Yáñez decidió impulsar la denuncia. Por ello, es que el juez Julián Ercolini ordenó el secuestro de su celular y ahora se intenta conocer si el expresidente intentó burlar la restricción de contacto con su exmujer, ya sea de su parte o bien por interpósita persona.

Para ello será clave el peritaje del teléfono celular de Alberto Fernández, algo que está pendiente de análisis.

Sumado al requerimiento de medidas que hará la fiscalía, también definirá la acusación en cuanto a tipificar los hechos que contó Fabiola Yañez en su declaración.

El fiscal González, quien supo investigar a Alberto Fernández por la violación de la pandemia por la fiesta vip que organizó en Olivos, puede coincidir o no con la acusación de la querella.

Es que, a través de un escrito presentado el lunes, la abogada de Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, acusó por lesiones graves doblemente agravada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género en concurso real con el delito de amenazas.

La fiscalía federal 7 de Capital Federal tiene delegada la investigación y por ello las medidas las hará el fiscal, salvo aquellas que requieran eventualmente el secuestro de un celular, la citación a indagatoria o un allanamiento que pueda ser ordenado.

La declaración de Fabiola Yañez

Fabiola Yañez relató que los hechos comenzaron en 2016, cuando se comprometió con Alberto Fernández y se extendieron hasta el presente, con cinco episodios en concreto.

En ese sentido, refirió al menos tres hechos de violencia física ocurridos en la quinta de Olivos, en uno de los cuales Alberto Fernández la tomó del cuello

En su declaración, Fabiola Yáñez ratificó los dichos que previamente había presentado por escrito su abogada y los que ella mismo dijo en una entrevista periodística. Parte de los mismos, son que el ex jefe de la Unidad Médico Presidencial, Federico Saavedra, le dio unos globulitos de árnica, ante un golpe que tenía en uno de sus ojos que había tomado un color morado.

Fabiola dijo que Saavedra supo de otras agresiones que ella sufrió.

También ratificó que ella le había contado de la situación que atravesaba a Ayelén Mazzina, entonces ministra de la Mujer, y que aquella mostró indiferencia ante los hechos que le relató así como de fotos que le exhibió de Alberto Fernández teniendo sexo con una mujer.

También se refirió a la "fiesta en Olivos", por la cual Alberto Fernández la había hecho responsable a ella. Esa reunión que no podía realizarse por la cuarentena ordenada por el propio Presidente tuvo lugar el 14 de julio del 2020 aunque recién se hizo pública un año más tarde, el 14 de agosto del 2021.

Justamente, Fabiola Yañez dijo que el 13 de agosto de 2021 fue cuando Alberto Fernández le dio un golpe de puño en el ojo, estando ambos acostados en la Quinta de Olivos.

Fue una declaración en la que sólo estuvo el fiscal Ramiro González, junto a su secretario Santiago Schiopetto, y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Del otro lado, en el consulado argentino en Madrid Fabiola Yánez y su abogada Mariana Gallego.

En cambio, no pudo estar presente la abogada de Alberto Fernández pues Ercolini decidió no hacer lugar a que pueda participar de la audiencia por una oposición planteada por la querella. El fundamento es que su presencia podía funcionar como intimidatorio para la víctima.

A partir de esa situación, es que la abogada dejó constancia de lo sucedido y abrió la posibilidad que pueda plantear la nulidad de la testimonial en el futuro.

El futuro de la causa por violencia de género

Más allá que la investigación ya está en curso, aún no está la palabra final sobre dónde quedará la causa, pues la defensa de Alberto Fernández pidió que por incompetencia pase a la Justicia Federal de San Isidro, por tener jurisdicción sobre la Quinta de Olivos.

Hasta ahora el planteo no ha sido resuelto por el juez Ercolini quien previamente va a darle la posibilidad a las partes - querella, defensa y fiscalía- para que opinen, tras lo cual define si sigue en Comodoro Py o pasa a los tribunales de San Isidro.