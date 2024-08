Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, publicó este viernes un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en donde se refirió a la denuncia de violencia de género que hizo Fabiola Yañez contra su padre.

El influencer agradeció a su círculo cercano por la contención y, al referirse específicamente al escándalo por el que atraviesa Fernández, dijo que sólo responde por lo que le compete a él. También pidió a la Justicia que esclarezca lo sucedido.

Qué dijo Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, sobre la denuncia de Fabiola Yañez

El texto que publicó el hijo de Alberto Fernández en sus redes comienza con un agradecimiento: "Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que me han estado mandando mensajes de apoyo y preocupándose por mí, logrando separarme de todo este quilombo y comprendiendo que, una vez más, yo estoy por fuera".

"Si hay algo que le agradezco a esta vida es el grupo humano que me rodea, conformado principalmente por los mejores amigos que una persona puede tener, que estuvieron para mí desde el día uno bancándome, ayudando a procesar todo lo que está pasando, y defendiéndome de aquellos que han buscado sacarle provecho a todo esto a costa mía", sostuvo.

El mensaje que publicó el hijo de Alberto Fernández luego de la denuncia de Fabiola Yañez

Además, cuestionó el accionar de algunos medios de comunicación: "Muchos me están pidiendo opiniones o que diga cosas. Asimismo, el viernes de la semana pasada un móvil de un programa de TV me persiguió por la ciudad, publicando la dirección de mi casa, los horarios en los que salgo, que había pedido un delivery y su contenido y acosándome a mis y a mis amigas por WhatsApp para poder sacar un titular".

"Solo respondo por lo que me compete a mí"

Sin mencionar puntualmente el caso, en el final de la carta se refirió a la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: "Tengo 29 años, yo solo respondo por lo que me compete a mí. Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22. No tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes, lo único que tengo es el amor de las mejores personas del mundo y una salud mental más fuerte de lo que pensaba, de la cual me ocupo desde hace ya muchos años, porque de mí me ocupo yo", aclaró, desligándose del escándalo de su papá.

Por último, cerró con un mensaje para la Justicia que investiga la denuncia contra Fernández: "A este mundo no venimos a sanar, ni a solucionar los problemas de nadie y mucho menos a hacernos responsables de cosas que no nos competen porque no tienen nada que ver con nosotros. Así es como siempre lo pensé y es la forma en la que logre encarar la vida después de que se llenen la boca hablando pelotudeces de mí. Espero de todo corazón que pronto la Justicia pueda esclarecer lo sucedido. Yo voy a seguir mi vida como siempre lo hice, trabajando, entrenando y haciendo arte y respondiendo por las cosas que hago yo".